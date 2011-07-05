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Japon bilim adamları nadir bulunan dev bir element rezervini keşfetti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik ürünlerin üretiminde hammadde kaynakları şüphesiz çok önemli. Ancak hammadde kaynaklarının içerisinde de karbon, bakır, altın, gümüş gibi elementlerin haricinde periyodik tabloda bulunan 17 tane nadir element hayati bir rol oynamaktadır.

Günümüzde üretilen bataryadan dokunmatik ekranlara, yongasetlerinden işlemci ve grafik birimlerine kadar hemen her türlü üründe nadir bulunan elementlerden vardır. Neodimum, prometyum, itrium, serium gibi nadir bulunan elementlerin bir kısmı zararsız bir kısmı ise ölümcül hastalıklara sebebiyet verecek kadar tehlikelidir. Bu nadir bulunan elementlere hakim olanın teknoloji dünyasına da hakim olacağını iddia etmek çok yanlış olmaz.

Dünyanın en büyük elektronik üreticisi konumunda olan Çin nadir bulunan elementlerin çıkarılması konusunda da büyük bir hegemonyaya sahip. Dünyadaki nadir bulunan elementlerin %97’si ve 13 tanesi Çin’de çıkarılıyor. Çoğunlukla Çin’in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan otonom bölgesinde faaliyet gösteren özel ve kamu firmaları bu madenleri çıkarmakla uğraşıyor. Ancak son bir yılda meydana gelen azalma yüzünden Çin tüm özel maden firmalarını kamulaştırmıştı.

Ucuz işgücü yanında nadir bulunan elementlere de sahip olma Çin’in bileğini bükülmez yapıyor. Teknoloji firmaları ister istemez üretim tesislerini ya buraya kaydırıyor ya da Foxconn gibi işletmelerde parça üretim anlaşması yapıyor. Bunun yanında stoklardaki azalma ve Çin’in agresif ithalat politikaları geniş bir yelpazedeki elektronik cihazların global fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Çin’in hegemonyasını kırmak için pek çok ülke nadir bulunan element arayışı içinde. Şu ana kadar en büyük başarı haberi Japonya’dan geldi. Pasifik Okyanusu’nda araştırmalar yapan jeolog Yasuhiro Kato liderliğindeki ekip deniz yüzeyinden 6 000 km aşağıdaki deniz yatağında devasa bir element rezervine rastladı. Genel olarak itrium elementinin olduğu bu grubun ağırlığı yaklaşık 100 milyar ton civarında.

Bu keşif Japonya’ya belirli bir üstünlük kazandıracak nitelikte. Çünkü dünyanın şu an ki nadir element rezervi 110 milyar ton civarında. Kato yaptığı açıklamada rezervin çok yoğun olduğunu ve 1 kilometre karelik bir alanın bile dünyanın üretim ihtiyacının 5 te 1 ini karşılayabileceğini belirtti.

Özellikle okyanus tabanlarında bol miktarda rezerv olduğu sanılıyor. Bu bakımdan pek çok maden firması lisans alarak kazı çalışmaları yapmakta. Fakat bu çalışmalardaki en büyük risk bir radyoaktif sızıntıya sebep olmak. Bu açıdan çalışmaların büyük titizlikle yürütülmesi gerekiyor. 

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mk2kill 8 yıl en beğenilen
murat2O98
japonlar daha akıllanmamıs ansılan hala radyoaktif işlerle ugrasıyorlar dünyanın sonu bu nükleer radyoaktif maddeler yüzünden olacak

Bu zihniyet anca tas yontar.
murat2O98japonlar daha akıllanmamıs ansılan hala radyoaktif işlerle ugrasıyorlar dünyanın sonu bu nükleer radyoaktif maddeler yüzünden olacak
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Helldancer 8 yıl
6731km zaten yüzey-çekirdek arası mesafe. 6000km den lav mı çıkartacaklarmış :))
Haberi 6000m derinlikte olarak düzeltirseniz iyi olur.
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rog maximus 8 yıl
son bir yılda meydana gelen azalma yüzünden Çin tüm özel maden firmalarını kamulaştırmıştı.


millet komulaştırır bizimkiler özelleştirir
özelleştirmeyi geçtim var olan yer altı kaynaklarımızı çıkartmıyoruz bile
son bir yılda meydana gelen azalma yüzünden Çin tüm özel maden firmalarını kamulaştırmıştı.millet komulaştırır bizimkiler özelleştiri...
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Felis Tigris 7 yıl
Adamlar bu çıkardıklarını Hayır için kullanacaklarsa sorun yok ama savaş için silah için v.b ise o elementleri çıkarmak onlara nasip olmasın. . .
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Helldancer 7 yıl
5 Temmuz 2011 haberini nasıl da bulup her seferinde çıkartıyorsunuz ? Hayret!
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St Batuhan 8 yıl
veyselkoyuncu
shadowosman
artenisBiriside Türkiye sürekli büyüyor demiş...Evet ağırlık atarak yükseliyoruz taki sepette yalnızca 1 kişi kalana dek bütün HERŞEYİ atarak yükseliyoruz... (GSMH bir bakarsan eğer şaka gibi, ardından asgari ücret ve YOKSULLUK SINIRI 3BİN 164 TL iken saygılar )
güzel hoş konuşuyosunda mecliste bizim seçtiğimiz adamlar çalışmak yerine yatarsa yemin etmeyip hiçbir faliyet içersinde bulunmadan kös kös otursa yoksulluk sınırı dahada yükselir işsizlik artar ve dahada fazlası olur benceülkenin olumsuz yönlerini sürekli birilerinin üstüne yıkmaktansa varolan gerçeğe çözüm üretmeye çalışalım bi konuda da konuşmak istiyorum ben devlet dairesinde çalışıyorum ve teknisyenim özelleştirmeden önce 310 kişi elektirik sorumlusu idi ve işe gelen sadece 21 kişi idi maaşları ise her ay tıkır tıkır hesaplarına yatıyorbu durumdan şikayet etmek doğal olarak mümkün değil ama özelleştirme girdi ve ne oldu 310 kişi lik kadro düştü 46 ya ve herkez saatinde işinde bence böyle ağırlıkların atılmasıda şart SAYGILAR
+9999999999999999999999

O zaman şunu belirteyim, önce işe 310 kişi alan utansın sonra onları kontrol etmeyenler utansın. Devlet babamız ve evin genel geçimini yapan babam. Ayrıca eve alınan eşyalar sonuçta annem ya da babam tarafından alınır. Hediye olur ama her şey değil tabi. Oysa ülkemize bunu yansıtırsak, devlet her şeyi sattı. Artık yabancı insanlar bize telekomünikasyon hediye eder elektrik hediye eder oldu. Bunun yanında bir önceki mecliste de çalışanlar, yeminlere rağmen uyuyor ve birbirlerine laf atıyorlardı. 2 ucu b.klu değnek haline geldi ülkemizin çoğu şeyi. Ben bu yüzden hiç kimseyi haklı bulmuyorum ve bazı şeylere inanmıyorum ülkemizde.
İnanmam için bor projelerinin full aktif olması, ülkemizdeki bor yataklarının kullanılması ve bunu babamın yani devletimin tam desteğiyle kendisinin yapması gerek ama zamanında o işlemleri de özelleştirme ile göndermediler mi ya :(
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TuVNeRa 8 yıl
6.000 km yi 6.000 mt olarak düzeltir misiniz....
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Chidori 8 yıl
Ne varsa japon insanlarında var. bknz: imzam
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Mimar SaNAN 8 yıl
Bizdede BORU gibi BOR var , ama .....
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firat_kilic 8 yıl
Sonuçta Çin garantilemiş kendini dünyada ne kadar $ rezerv ettiği de ortada tekel olmasın diye diğer ülkeler harekete geçiyor. Eee biz ne yapıyoruz? Bu işlere 1980.lerde başlasaydık şimdi ne olurdu bir düşün. Eee bugün.ü niye kaçıralım?
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Allahtan bu madenlerden bizde bol miktarda yok aksi takdirde ya özelleştirme olurdu ki özelleştirmeye bazı kuruluşlarda sıcak bakan birisiyim ama böylesi konularda değil ya da dünya bunun rezervini yapmamız için bizi uzun yıllar beklemek zorunda kalırdı acımasız gerçekler ne yazık ki.
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thunderwatcher 8 yıl
Konu batık yorumlar daha da batık. Alayına BAN
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ultramarine caeruleum 8 yıl
Tavuklar gibi dünyanın her yerini eşeliyor insanoğlu...Tüm bunlar bize büyük bir felaket olarak geri dönecek.ama para hırsı gözleri kör ediyor
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smart1978 8 yıl
Petrol savaslarini gorduk... Bundan sonra teknolojik hammadde savaslari.ve.istilasi da.gorecegiz
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alpa07 8 yıl
hani lan en iyisi bor madenıydı.noldu şimdi elimzdemi patladı
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labtek38 8 yıl
"Periyodik tabloda nadir bulunan" ne demek ? Periyodik tabloda ya vardır ya yoktur. Doğada nadir bulunan denmek istenmiş herhalde.
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Arcatera 8 yıl
Haberi geç yorumların çoğu cahil ...
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neXXen 8 yıl
Şükredelim ki kredi verebilen bankalar var, bazı ülkelerde bankalar kredi veremiyolar. Alamayacağı parayı neden versin ki? Demekki verilen krediler de ödeniyor ülkemizde.
Özelleştirme konusuna ise ben de katılıyorum. Bkz. Karabük Demir Çelik 25 milyon dolar zararda iken, özelleştirildi ve -25 den +25 kâra geçti. Birçok işten çıkarılma oldu. Devlet elindeyken o tanıdığı aldı,bu tanıdığını aldı,herkes yattı ama maaşlar tıkır tıkır hesaplara aktı. Bunu bi kenara bırakalım, sırf verilen yemekler bile zararın boyutlarını arttırdı. Bizim ülkemizde özelleştirme işletmeleri kâra geçiriyor. Kısaca bizim ülkemizde özelleştirme gerekli. Ancak çoğunlukla bizim ülkemizde bulunan maden rezervlerinin (bor mesela) özelleştirilmesini de desteklemiyorum.
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