Çin, ABD’yi geçerek 2030’da Mars örneklerini Dünya’ya getirmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör Çin'in Ay Keşif Programı'nın baş tasarımcısı, ülkenin Kızıl Gezegen’den Dünya'ya toprak örnekleri getirme yarışında ABD’yi geçebileceğini öngörüyor. Çin Ay Keşif Programı'nın baş mimarı Wu Weiren'e göre Çin, bu hedefi gerçekleştirmek için 2030 yılı civarında Tianwen-3 uzay aracını fırlatacak.

Çin, ABD’yi Mars’ta geçmeyi hedefliyor

Çin Ay Keşif Programı'nın yanı sıra yeni kurulan Derin Uzay Keşif Laboratuarı'nın direktörü olan Wu, "Dünya çapında kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, Mars'tan numune gönderen ilk ülke olmamız bekleniyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir öngörüyü açıkça dile getiren ilk üst düzey Çinli uzay yetkilisi olan Wu, Çin'in dünyanın ilk Mars numune laboratuvarını inşa etmek üzere bir proje planlamaya başladığını da açıkladı.

Mars'ın yüzeyinde “örümcek” benzeri tuhaf şekiller tespit edildi 2 gün önce eklendi

Çin ve ABD, Güneş Sistemi'nde yaşamın var olabileceği birkaç yerden biri olan Mars'a yumuşak iniş yapan tek iki ülke ve bu da Mars'ı keşif için önemli bir hedef haline getiriyor. NASA ayrıca Mars'taki numuneleri 2030 yılı civarında Dünya'ya getirmeyi umuyordu. Bilindiği üzere Perseverance keşif aracı halihazırda gezegenin yüzeyinde alınmayı bekleyen tüplerde bir dizi örnek toplamış durumda. Ancak bu programın tahmini maliyeti geçtiğimiz haftalarda 4 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseltildi ve Mars Sample Return (MSR) görevi şimdilik belirsizliğe gömüldü. Yapılan bağımsız araştırmalara göre NASA, gerekli bütçeyi sağlayabilse bile örneklerin 2040 yılına kadar Dünya'ya getirilmesi beklenmiyor. Şimdilerde NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor.

Çin, Mars’ta yeni bir oyuncu

Tam Boyutta Gör Çin’in hedefler iddialı olsa ülkenin Mars tecrübesi oldukça yakın geçmişe dayanıyor. Öte yandan NASA’nın Mars keşfi elli yıl önce başladı. Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları 1976 yılında Kızıl Gezegen'e inen ilk uzay araçları oldu. Daha sonrasın Sovyetler Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı'nın iniş denemeleri olsa da bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Çin ise Tianwen-1 uzay aracı 2021 yılında gezegenin yörüngesine bir yörünge aracını başarıyla yerleştirdi. Aynı görevde Mars yüzeyine bir iniş aracı ve keşif aracı da indirildi. Çin ayrıca 1972'de Apollo döneminin sona ermesinden bu yana geçen 50 yıl içinde Ay'dan toprak örnekleri getiren tek ülke.

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