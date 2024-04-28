Çin, ABD’yi geçerek 2030’da Mars örneklerini Dünya’ya getirmeyi hedefliyor

Çin, ABD’yi Mars’ta geçmeyi hedefliyor
Çin Ay Keşif Programı'nın yanı sıra yeni kurulan Derin Uzay Keşif Laboratuarı'nın direktörü olan Wu, "Dünya çapında kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, Mars'tan numune gönderen ilk ülke olmamız bekleniyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir öngörüyü açıkça dile getiren ilk üst düzey Çinli uzay yetkilisi olan Wu, Çin'in dünyanın ilk Mars numune laboratuvarını inşa etmek üzere bir proje planlamaya başladığını da açıkladı.
Çin ve ABD, Güneş Sistemi'nde yaşamın var olabileceği birkaç yerden biri olan Mars'a yumuşak iniş yapan tek iki ülke ve bu da Mars'ı keşif için önemli bir hedef haline getiriyor. NASA ayrıca Mars'taki numuneleri 2030 yılı civarında Dünya'ya getirmeyi umuyordu. Bilindiği üzere Perseverance keşif aracı halihazırda gezegenin yüzeyinde alınmayı bekleyen tüplerde bir dizi örnek toplamış durumda. Ancak bu programın tahmini maliyeti geçtiğimiz haftalarda 4 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseltildi ve Mars Sample Return (MSR) görevi şimdilik belirsizliğe gömüldü. Yapılan bağımsız araştırmalara göre NASA, gerekli bütçeyi sağlayabilse bile örneklerin 2040 yılına kadar Dünya'ya getirilmesi beklenmiyor. Şimdilerde NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.