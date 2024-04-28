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    Anlık Bildirim

    Çin, ABD’yi geçerek 2030’da Mars örneklerini Dünya’ya getirmeyi hedefliyor

    ABD ve Çin, henüz şiddetli olmasa da bir uzay yarışı içerisinde. Bu bağlamda Çin, 2030’a kadar ABD’yi geçerek Mars’tan toprak örnekleri alarak Dünya’ya getirmeyi hedefliyor.
    Çin, ABD’yi geçerek 2030’da Mars örneklerini Dünya’ya getirecek Tam Boyutta Gör
    Çin'in Ay Keşif Programı'nın baş tasarımcısı, ülkenin Kızıl Gezegen’den Dünya'ya toprak örnekleri getirme yarışında ABD’yi geçebileceğini öngörüyor. Çin Ay Keşif Programı'nın baş mimarı Wu Weiren'e göre Çin, bu hedefi gerçekleştirmek için 2030 yılı civarında Tianwen-3 uzay aracını fırlatacak.

    Çin, ABD’yi Mars’ta geçmeyi hedefliyor

    Çin Ay Keşif Programı'nın yanı sıra yeni kurulan Derin Uzay Keşif Laboratuarı'nın direktörü olan Wu, "Dünya çapında kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, Mars'tan numune gönderen ilk ülke olmamız bekleniyor" ifadelerini kullandı. Böyle bir öngörüyü açıkça dile getiren ilk üst düzey Çinli uzay yetkilisi olan Wu, Çin'in dünyanın ilk Mars numune laboratuvarını inşa etmek üzere bir proje planlamaya başladığını da açıkladı.

    Çin ve ABD, Güneş Sistemi'nde yaşamın var olabileceği birkaç yerden biri olan Mars'a yumuşak iniş yapan tek iki ülke ve bu da Mars'ı keşif için önemli bir hedef haline getiriyor. NASA ayrıca Mars'taki numuneleri 2030 yılı civarında Dünya'ya getirmeyi umuyordu. Bilindiği üzere Perseverance keşif aracı halihazırda gezegenin yüzeyinde alınmayı bekleyen tüplerde bir dizi örnek toplamış durumda. Ancak bu programın tahmini maliyeti geçtiğimiz haftalarda 4 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseltildi ve Mars Sample Return (MSR) görevi şimdilik belirsizliğe gömüldü. Yapılan bağımsız araştırmalara göre NASA, gerekli bütçeyi sağlayabilse bile örneklerin 2040 yılına kadar Dünya'ya getirilmesi beklenmiyor. Şimdilerde NASA, Mars toprağını Dünya’ya getirmenin ucuz bir yolunu arıyor.

    Çin, Mars’ta yeni bir oyuncu

    Çin, ABD’yi geçerek 2030’da Mars örneklerini Dünya’ya getirecek Tam Boyutta Gör
    Çin’in hedefler iddialı olsa ülkenin Mars tecrübesi oldukça yakın geçmişe dayanıyor. Öte yandan NASA’nın Mars keşfi elli yıl önce başladı. Viking 1 ve Viking 2 uzay araçları 1976 yılında Kızıl Gezegen'e inen ilk uzay araçları oldu. Daha sonrasın Sovyetler Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı'nın iniş denemeleri olsa da bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Çin ise Tianwen-1 uzay aracı 2021 yılında gezegenin yörüngesine bir yörünge aracını başarıyla yerleştirdi. Aynı görevde Mars yüzeyine bir iniş aracı ve keşif aracı da indirildi. Çin ayrıca 1972'de Apollo döneminin sona ermesinden bu yana geçen 50 yıl içinde Ay'dan toprak örnekleri getiren tek ülke.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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