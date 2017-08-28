Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor

Otomasyonun hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladığı şu günlerde Japon denizcilik devi olan ve dünyanın en büyük taşımacılık şirketleri arasında gösterilen Nippon Yusen, tamamen otonom gemi üretimine hazırlık olarak 2019 yılında uzaktan kumanda edilen bir gemi ile Pasifik Okyanusu'nu aşmayı planlıyor. Nippon Yusen Genel Müdür Hideyuki Ando tarafından yapılan açıklamaya göre şirket otonom ya da uzaktan kontrol edilen gemilerle operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlamayı ve deniz taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor.





Tokyo merkezli şirket gemiyi tamamen uzaktan kontrol etme niyetinde olsa da yaşanabilecek herhangi bir aksilik durumunda anında müdahale edebilecek bir ekip de gemide yer alacak. Nippon Yusen'in testi başarıyla sonuçlandığı takdirde 334 milyar doları bulan küresel denizcilik endüstrisinde mürettebat maliyeti ortadan kalkarken belki de bu gemilerin en büyük katkısı güvenlik alanında gözlemlenecek zira otonom gemilerin kullanımında tehlikeli sulardaki saldırıların can kaybı olmadan atlatılması ve büyük çoğunluğu insan hatasından kaynaklanan deniz kazalarının azalması bekleniyor.





Rekabet Artıyor

Nippon Yusen, otonom gemi üretiminde liderlik rolü üstlense de bu alanda yalnız değil. Japonya'nın diğer önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Mitsui Oksk. Linnes ve Kawasaki Kisen Kaisha da otonom gemiler üzerinde çalışıyor ancak henüz herhangi bir test tarihi belirlemediler. Öte yandan dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ve Norveçli kimya şirketi Yara International ASA de otonom gemi tanıtımlarına başlamış durumda. Yara International, mayıs ayında yaptığı açıklama ile 2019'da kıyı sularından uzakta ilk testi gerçekleştireceğini duyurmuştu.





Otonom gemi üretimine ayrı bir önem veren Japon hükümeti ise araştırmalara destek veriyor ve otonom gemilere ait uluslararası standartları oluşturmaya çalışıyor. Hükümet, haziran ayında yaptığı duyuru ile 2025 yılına kadar en az 250 gemide en yeni taşımacılık teknolojilerinin kullanılmasını hedeflediği açıklamıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/nippon-yusen-to-test-vessel-remotely-in-quest-for-robot-ships