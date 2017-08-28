Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor

Otomasyonun hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladığı şu günlerde Japon denizcilik devi olan ve dünyanın en büyük taşımacılık şirketleri arasında gösterilen Nippon Yusen, tamamen otonom gemi üretimine hazırlık olarak 2019 yılında uzaktan kumanda edilen bir gemi ile Pasifik Okyanusu'nu aşmayı planlıyor. Nippon Yusen Genel Müdür Hideyuki Ando tarafından yapılan açıklamaya göre şirket otonom ya da uzaktan kontrol edilen gemilerle operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlamayı ve deniz taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor.
Tokyo merkezli şirket gemiyi tamamen uzaktan kontrol etme niyetinde olsa da yaşanabilecek herhangi bir aksilik durumunda anında müdahale edebilecek bir ekip de gemide yer alacak. Nippon Yusen'in testi başarıyla sonuçlandığı takdirde 334 milyar doları bulan küresel denizcilik endüstrisinde mürettebat maliyeti ortadan kalkarken belki de bu gemilerin en büyük katkısı güvenlik alanında gözlemlenecek zira otonom gemilerin kullanımında tehlikeli sulardaki saldırıların can kaybı olmadan atlatılması ve büyük çoğunluğu insan hatasından kaynaklanan deniz kazalarının azalması bekleniyor.
Rekabet Artıyor
Nippon Yusen, otonom gemi üretiminde liderlik rolü üstlense de bu alanda yalnız değil. Japonya'nın diğer önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Mitsui Oksk. Linnes ve Kawasaki Kisen Kaisha da otonom gemiler üzerinde çalışıyor ancak henüz herhangi bir test tarihi belirlemediler. Öte yandan dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ve Norveçli kimya şirketi Yara International ASA de otonom gemi tanıtımlarına başlamış durumda. Yara International, mayıs ayında yaptığı açıklama ile 2019'da kıyı sularından uzakta ilk testi gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Otonom gemi üretimine ayrı bir önem veren Japon hükümeti ise araştırmalara destek veriyor ve otonom gemilere ait uluslararası standartları oluşturmaya çalışıyor. Hükümet, haziran ayında yaptığı duyuru ile 2025 yılına kadar en az 250 gemide en yeni taşımacılık teknolojilerinin kullanılmasını hedeflediği açıklamıştı.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/nippon-yusen-to-test-vessel-remotely-in-quest-for-robot-ships Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuşmanın düzgün görünecek şekli için resim eklemeye çalıştım ama yükleme kısmı düzgün çalışamadı :/ Ondan dolayı ben de düz şekilde yazıları aktardım. Bilgi edinmek için iyi olabilir diye.
Otomobillerin insan kullanımından çıktığı günleri görebilmeyi ben de diliyorum, özellikle ülkemizde otonom araçlar için en elzem nokta :) 200km/s ile giden bir araç bile olabilir şehir içinde bu sayede ve kaza riski de olmayacak seviyelere çekilebilir insan faktörü çıkartılırsa. Tabii konumuz arabalar değil ama dikkatimi çektiği için iliştirmek istedim. @Ghost2003
Aynen öyle valla. Bu koca gemiler hepi topu 15 kişiyle yol alıyor en fazla o kadar.
En iyisi şimdilik ikisinin ortak çalışması ama ilerde insana gereken ihtiyaç git gide azalacaktır.
Örnek olarak uçaklar yıllardır 4 kokpit mürettebatından ikiye düştüler azala azala.
Karayı bulut diye algılamak güzel bir gönderme ama cidden sonar ile deniz dibi tarama, ayrıca yakın mesafeli teknelerle yine iletişimi sağlama ve karaya dair de bilgiyi gps sayesinde elde etmesi sonucu en güvenilir yöntem. Ayrıca suyun akışına ve havanın durumuna göre daha efektif davranışlar gösterebilir. Bence pek problem olmayacaktır. Ayrıca kaptana göre güvenilirliği kanıtlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ilerleme imkanı, gece görüş konusundaki sistemlerle belki buzlardan etkilenememe ve hem maliyet düşüşü hem teslimat hızının artmasıyla denizcilik sektörünün ilerlemesi mümkün.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3297 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
otonom araç, gemi ve