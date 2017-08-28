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Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor

Japonya'nın en büyük nakliye şirketi Nippon Yusen, küresel denizcilik sektörünü tamamen değiştirebilecek otonom gemisiyle Pasifik Okyanusu'nu aşmayı planlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Otomasyonun hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladığı şu günlerde Japon denizcilik devi olan ve dünyanın en büyük taşımacılık şirketleri arasında gösterilen Nippon Yusen, tamamen otonom gemi üretimine hazırlık olarak 2019 yılında uzaktan kumanda edilen bir gemi ile Pasifik Okyanusu'nu aşmayı planlıyor. Nippon Yusen Genel Müdür Hideyuki Ando tarafından yapılan açıklamaya göre şirket otonom ya da uzaktan kontrol edilen gemilerle operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlamayı ve deniz taşımacılığını daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. 


 

Tokyo merkezli şirket gemiyi tamamen uzaktan kontrol etme niyetinde olsa da yaşanabilecek herhangi bir aksilik durumunda anında müdahale edebilecek bir ekip de gemide yer alacak. Nippon Yusen'in testi başarıyla sonuçlandığı takdirde 334 milyar doları bulan küresel denizcilik endüstrisinde mürettebat maliyeti ortadan kalkarken belki de bu gemilerin en büyük katkısı güvenlik alanında gözlemlenecek zira otonom gemilerin kullanımında tehlikeli sulardaki saldırıların can kaybı olmadan atlatılması ve büyük çoğunluğu insan hatasından kaynaklanan deniz kazalarının azalması bekleniyor. 


Rekabet Artıyor 

Nippon Yusen, otonom gemi üretiminde liderlik rolü üstlense de bu alanda yalnız değil. Japonya'nın diğer önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Mitsui Oksk. Linnes ve Kawasaki Kisen Kaisha da otonom gemiler üzerinde çalışıyor ancak henüz herhangi bir test tarihi belirlemediler. Öte yandan dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ve Norveçli kimya şirketi Yara International ASA de otonom gemi tanıtımlarına başlamış durumda. Yara International, mayıs ayında yaptığı açıklama ile 2019'da kıyı sularından uzakta ilk testi gerçekleştireceğini duyurmuştu. 


Otonom gemi üretimine ayrı bir önem veren Japon hükümeti ise araştırmalara destek veriyor ve otonom gemilere ait uluslararası standartları oluşturmaya çalışıyor. Hükümet, haziran ayında yaptığı duyuru ile 2025 yılına kadar en az 250 gemide en yeni taşımacılık teknolojilerinin kullanılmasını hedeflediği açıklamıştı.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/nippon-yusen-to-test-vessel-remotely-in-quest-for-robot-ships Yorum Yaz
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emre1393 1 yıl en beğenilen
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yerdavader 1 yıl
ups daha bu sene deniz ulaştırma işletme mühendisliği ( uzakyol kaptanlıgı) kazandımn ya :( 2022 de mezun olacagım issizmiyim yani :(
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St Batuhan 1 yıl

@Ghost2003
Foruma mesaj olarak atamadım pm atayım dedim boşa gitmesin :)
Çok fazla madde var ama yazayım bir iki tane.
Öncelikle bu gemiler radardan aldıgı bilgi ile gidecek. Başka hiçbir şekilde denizdeki nesneleri görme şansı yok.
Radarın ayarları fırtına yağmur ve güzel havaya göre insan görerek anlık değiştirebilir. Denizdeki bir balıkçıyı
referans alarak radarda gözükene kadar ayarları değiştirebilir. Otomatik olarak bunu yapması mümkün değil. Yağmurda seçilecek ayarlar önceden yüklense
bile sadece radar ve ecdis verileri ile gidecek geminin selametinden şüphe duyarım. Kaldı ki en ufak bir makine arızasında okyanusun ortasında yardım bekleyecektir.
Helikopterle yardım götürülse bile bunlar mı maliyeti düşürecek. Herhangi bir bogazından nasıl geçecek. Oto pilot ani değişen bir akıntıyı hissedemez ve karşı dümen açısını basamaz. Akıntı ve feribotlara karşı oto pilotta ist bogazını geçmeye çalışırsa büyük ihtimal karaya oturacaktır. Vts ile konusup yol kesmesi sıra alınması demir atılması, gibi secenekleri söylemiyorum bile. Yükle ilgili kısımlarda var. Havalandırma, konteyner ise sogutma, yükün lashing durumu vs gibi konular. Yani aşmaları gereken ana büyük problemler var. Ha bu adamlar kafa basmıyormu bu işe giriyorlar. Ar-ge ile harcayacayak ve kendisinin reklamını yapacak parası var demekki. Ben görmem bunları.
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@St Batuhan
Aslında mesaj atabilseniz orada daha iyi olur zira bilgilendirme açısından önemli bir durum.
Dediğiniz noktalar güzel ama teknoloji bu, her gün gelişiyor ve zorluklar aşılıyor.
Radar dışında gayette çevreyi takip edecek sensörler olacaktır. Hatta ses ile deniz dibini tarama, alt kısım açısından uzakları görme imkanı olacaktır.
Akıntıyı da gayet iyi algılayabilir, değişimlere göre normal bir kaptandan daha hızlı tepki verebilir. Ayrıca kaptanın gece görmekte zorlanacağı kısımları sensör vasıtasıyla çok daha iyi görebilir.
Elbette ilk aşamada ağır kısımlara girmezler. Çoğu kişi zaten en zoru başarayım da kolaylara sonra döneriz demez. Boğazdan bugün geçmese de çalışmalar doğru şekilde devam ederse kılavuz kaptan gereksinimini de gayet kaldırır.
Kaptan köşkü ve geminin güverte ile ilgili dizaynını komple değiştirir. Daha fazla yükün taşınması, insan ihtiyaçlarının kalkmasıyla da hız katması gibi durumlar yaşanabilir.
İnsan elinin bir şeylerden kalkması lojistikte her zaman iyidir. Sadece sistemin doğru işlediğine emin olmak lazım. İklimlendirme olayı da daha kolay olacaktır. Taşınan yükler sonuçta belli ve standartları olabilen şeyler. Ayrıca gerekirse uzaktan da yönetilebilir ama gerek de olmayacaktır.
Katıldığım yegane noktanız eğer sistem çökerse faciaya da dönebilir ya da ekstra bir maliyetle kişileri beklemek durumunda kalabilir. Ama bunu aşmak da onlara bağlı yine. Hem sağlam bir sistem yazacaklar hem de bir sürü felaket senaryosunu oluşturup önlem alacaklar hem de yedek sistemleri de oluşturacaklar. Uzun vadede de kazanç olarak dönecek. Maddi olmak zorunda değil bu kazancın boyutu tabii.
Bir de başlangıçtaki kısım için, otonom araçlar gps den aldığı bilgi dışında yine benzer şekilde çevreyi tarayan sistemlere sahipler. Lidar ve normal kamera sistemleri. Başta da zaten buna yönelik yazdım.
Elbette mesajınız için teşekkürler, kuzenimle konuşurken de bunları aklımda bulundurup hatta ona direkt belirtip sence de böyle midir ve senin gördüğün sıkıntılar nelerdir diye soracağım.
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@Ghost2003
Ben teşekkür ederim sadece yüzeysel yazdım. İşin içinde oldugum için tüm sistemi komple değiştirmeleri lazım ki yürüsün bu işler. Ses ile dip tarama dediginiz sistem echosounder. Bu sadece derinlik algılıyor. Hali hazırda kullanıyoruz demir atarken. Foruma yazabilirsiniz bana izin vermedi yoksa denedim iki üc kere. Siz konu üzerine cok güzel bir şekilde ukala tavırlar olmadan ( forumun yüzde 90 ı boyle degil) yaklastıgınız icin yazdım, yoksa ugrasmazdım :) Otomobiller zaman gelecek insan kullanması yasak olacak. Hepsi birbiriyle konusarak gidince sorun da olmayacak. Ama olacak şeyler var olmayacak şeyler. Pilotsuz bir ucaga binmezdim ben açıkcası.Neyse ömrümüz yeter belki goruruz. İyi günler. :)

Konuşmanın düzgün görünecek şekli için resim eklemeye çalıştım ama yükleme kısmı düzgün çalışamadı :/ Ondan dolayı ben de düz şekilde yazıları aktardım. Bilgi edinmek için iyi olabilir diye.
Otomobillerin insan kullanımından çıktığı günleri görebilmeyi ben de diliyorum, özellikle ülkemizde otonom araçlar için en elzem nokta :) 200km/s ile giden bir araç bile olabilir şehir içinde bu sayede ve kaza riski de olmayacak seviyelere çekilebilir insan faktörü çıkartılırsa. Tabii konumuz arabalar değil ama dikkatimi çektiği için iliştirmek istedim. @Ghost2003
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tuago 1 yıl
Milyon dolarlık gemiler, milyon dolarlık yükler. Bir kaptanın maaşıyla mı tasarruf edeceklermiş :)
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MustafaC53 1 yıl tuago
tuago

Milyon dolarlık gemiler, milyon dolarlık yükler. Bir kaptanın maaşıyla mı tasarruf edeceklermiş :)

Aynen öyle valla. Bu koca gemiler hepi topu 15 kişiyle yol alıyor en fazla o kadar.
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axesis 1 yıl
Nerden insanları işsiz bıraksak diye düşünüyolar şimdide sıra denizcilerde ..
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gun 1 yıl Ghost2003
Amerikan savaş gemileri kaç bin kişi var içinde güvertede kaç kişi var sayamam halen bir yerlere çarpıp arada denizci kaybediyorlar insan ile de çok güvenli değil.
En iyisi şimdilik ikisinin ortak çalışması ama ilerde insana gereken ihtiyaç git gide azalacaktır.
Örnek olarak uçaklar yıllardır 4 kokpit mürettebatından ikiye düştüler azala azala.
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Ghost2003 1 yıl
Tabi tüm denizcilik sadece navigasyon meselesiydi. Deneyin bakalım ne olacak. Raspayı boyayıda siri yapar artık. Karayı bulut diye algılayıp karaya, radarda görünmeyen balıkçının üstüne çıksınlarda rahatlasınlar.
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St Batuhan 1 yıl Ghost2003
Ghost2003

Tabi tüm denizcilik sadece navigasyon meselesiydi. Deneyin bakalım ne olacak. Raspayı boyayıda siri yapar artık. Karayı bulut diye algılayıp karaya, radarda görünmeyen balıkçının üstüne çıksınlarda rahatlasınlar.

Karayı bulut diye algılamak güzel bir gönderme ama cidden sonar ile deniz dibi tarama, ayrıca yakın mesafeli teknelerle yine iletişimi sağlama ve karaya dair de bilgiyi gps sayesinde elde etmesi sonucu en güvenilir yöntem. Ayrıca suyun akışına ve havanın durumuna göre daha efektif davranışlar gösterebilir. Bence pek problem olmayacaktır. Ayrıca kaptana göre güvenilirliği kanıtlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ilerleme imkanı, gece görüş konusundaki sistemlerle belki buzlardan etkilenememe ve hem maliyet düşüşü hem teslimat hızının artmasıyla denizcilik sektörünün ilerlemesi mümkün.
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