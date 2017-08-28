Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı

SpaceX tarafından, SpaceX genel merkezinde düzenlenen Hyperloop Kapsül Yarışması'nın birincisi saatte 324km hıza ulaşan kapsülle Münih Teknik Üniversitesi oldu.
1 yıl
2,9b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

SpaceX tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Hyperloop Kapsül Yarışması'nın bir yenisi geçtiğimiz hafta sonunda SpaceX'in merkezinde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 25 ekip toplam uzunluğu 1250 metre olan parkurda kozlarını paylaşırken yarışmanın son gününde WARR, Paradigm ve Swissloop isimli kapsüller finalde mücadele etti. 


 

Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve tamamen karbon fiberden üretilen WARR, küçük ancak hızlı bir kapsül olarak yarışmanın kazananı oldu. Sadece 80kg ağırlığında olan ve 50 kilowattlık bir motorla çalışan WARR aslında bir elektrikli otomobil konseptine dayanıyor. Saatte 324 kilometre hıza ulaşarak rakiplerini gerisinde bırakan WARR ocak ayında düzenlenen yarışmanın da kazananı olmayı başarmıştı. Tabi ocak ayındaki yarışmada WARR'ın ulaştığı maksimum hızın saatte 93 kilometre olduğunu göz önünde bulundurursak ekibin kaydettiği gelişimi daha iyi görebiliriz. 


Diğer Finalistler Geride Kaldı 

Yarışmanın diğer finalisti olan Paradigm ise Northeastern Üniveristesi ve Newfoundland Memorial Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlandı. Kapsülü hızlandırmak için SpaceX tarafından sunulan iticileri kullanan ekip kapsülün saatte 101 kilometre hızla hareket etmesine sağlayarak yarışmayı ikincilikle tamamladı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin geliştirdiği Swissloop isimli kapsül ise birtakım teknik aksaklıklar nedeniyle yarışmayı, saatte 40 kilometre hıza ulaşarak, üçüncü olarak tamamladı. 


 
Yarışmanın ardından finalistleri ve yarışmaya katılan diğer ekipleri tebrik eden Elon Musk, kısa bir süre içinde 1250 metrelik parkurda saatte 500-600 mil(850-950 kilometre) gibi hızlar görülebileceğini dile getirdi. Tabi bu ayın başında Elon Musk'ın kendi hyperloop girişimini kuracağı iddialarının ortaya atılmasından sonra SpaceX tarafından düzenlenen bu yarışmalar çok daha büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçek koşullu testlere başlayan Hyperloop One şirketine ait kapsül testlerde 309 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı.


https://www.engadget.com/2017/08/27/hyperloop-pod-competition-winner-hits-200-mph/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
reiis 1 yıl
Günlük Elon musk reklamlarını izlediniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Neden bir Yıldız Teknik veya Ankara veya ne bileyim Niğde Üniversitesi yok... :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Bizi kiskaniyor dedigimiz ulkenin universitesinden cikiyor birincilik bizim en iyi teknik universitemizden hicbir sey ciktigi yok anca yurt disina beyin ihrac ederler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_hell_86 1 yıl
Videoyu izleyince aklıma a space odyssey filminin girişi geldi :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı 1 yıl Pembe renkli Galaxy Note 8 geliyor 1 yıl Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak 1 yıl Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi 1 yıl DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 vs Xiaomi Mi6: Hangisi daha iyi? 1 yıl AOC sadece 0.5 ms tepkime süresi olan monitörler hazırlıyor 1 yıl Sonsuz Ekran teknolojisi Samsung'un orta segment telefonlarına geliyor 1 yıl Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu 1 yıl Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic 1 yıl Ekran kartı satışlarında alışılmadık artış gerçekleşti 1 yıl Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor 1 yıl SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor 1 yıl Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin 1 yıl Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor 1 yıl Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor 1 yıl Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor 1 yıl WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor 1 yıl Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı Sonraki Apple’a yapay zeka ödülü 1 yıl Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı 1 yıl iPhone 8 kablosuz şarj konusunda yavaş kalabilir 1 yıl Güncelleme yapmayan DJI Spark modelleri uçamayacak 1 yıl 187,000 uygulama iOS 11 ile devre dışı kalıyor 1 yıl Xbox One üretimi durdu 1 yıl Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl AMD toplam 25,000 Radeon RX Vega ekran kartı sattı 1 yıl Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı" 1 yıl Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek 1 yıl Core i7-8700K ve Core i5-8400K’nın benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi 1 yıl Apple yüksekokullarda uygulama geliştirme dersi verecek 1 yıl Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı 1 yıl Huawei dört yeni MediaPad tableti tanıttı 1 yıl AsteroidOS: Akıllı saat pazarının yeni oyuncusu 1 yıl Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu 1 yıl Nvidia’nın mobil GT 1040 GPU’su geliyor 1 yıl 2018 Porsche Cayenne görselleri resmi tanıtım öncesi sızdırıldı 1 yıl Yerel Rehberler, Google Haritalar'a artık video da yükleyebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim