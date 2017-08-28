SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı

SpaceX tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Hyperloop Kapsül Yarışması'nın bir yenisi geçtiğimiz hafta sonunda SpaceX'in merkezinde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 25 ekip toplam uzunluğu 1250 metre olan parkurda kozlarını paylaşırken yarışmanın son gününde WARR, Paradigm ve Swissloop isimli kapsüller finalde mücadele etti.





Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve tamamen karbon fiberden üretilen WARR, küçük ancak hızlı bir kapsül olarak yarışmanın kazananı oldu. Sadece 80kg ağırlığında olan ve 50 kilowattlık bir motorla çalışan WARR aslında bir elektrikli otomobil konseptine dayanıyor. Saatte 324 kilometre hıza ulaşarak rakiplerini gerisinde bırakan WARR ocak ayında düzenlenen yarışmanın da kazananı olmayı başarmıştı. Tabi ocak ayındaki yarışmada WARR'ın ulaştığı maksimum hızın saatte 93 kilometre olduğunu göz önünde bulundurursak ekibin kaydettiği gelişimi daha iyi görebiliriz.





Diğer Finalistler Geride Kaldı

Yarışmanın diğer finalisti olan Paradigm ise Northeastern Üniveristesi ve Newfoundland Memorial Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlandı. Kapsülü hızlandırmak için SpaceX tarafından sunulan iticileri kullanan ekip kapsülün saatte 101 kilometre hızla hareket etmesine sağlayarak yarışmayı ikincilikle tamamladı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin geliştirdiği Swissloop isimli kapsül ise birtakım teknik aksaklıklar nedeniyle yarışmayı, saatte 40 kilometre hıza ulaşarak, üçüncü olarak tamamladı.





Yarışmanın ardından finalistleri ve yarışmaya katılan diğer ekipleri tebrik eden Elon Musk, kısa bir süre içinde 1250 metrelik parkurda saatte 500-600 mil(850-950 kilometre) gibi hızlar görülebileceğini dile getirdi. Tabi bu ayın başında Elon Musk'ın kendi hyperloop girişimini kuracağı iddialarının ortaya atılmasından sonra SpaceX tarafından düzenlenen bu yarışmalar çok daha büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçek koşullu testlere başlayan Hyperloop One şirketine ait kapsül testlerde 309 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı.

https://www.engadget.com/2017/08/27/hyperloop-pod-competition-winner-hits-200-mph/