SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı

SpaceX tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Hyperloop Kapsül Yarışması'nın bir yenisi geçtiğimiz hafta sonunda SpaceX'in merkezinde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 25 ekip toplam uzunluğu 1250 metre olan parkurda kozlarını paylaşırken yarışmanın son gününde WARR, Paradigm ve Swissloop isimli kapsüller finalde mücadele etti.
Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve tamamen karbon fiberden üretilen WARR, küçük ancak hızlı bir kapsül olarak yarışmanın kazananı oldu. Sadece 80kg ağırlığında olan ve 50 kilowattlık bir motorla çalışan WARR aslında bir elektrikli otomobil konseptine dayanıyor. Saatte 324 kilometre hıza ulaşarak rakiplerini gerisinde bırakan WARR ocak ayında düzenlenen yarışmanın da kazananı olmayı başarmıştı. Tabi ocak ayındaki yarışmada WARR'ın ulaştığı maksimum hızın saatte 93 kilometre olduğunu göz önünde bulundurursak ekibin kaydettiği gelişimi daha iyi görebiliriz.
Diğer Finalistler Geride Kaldı
https://www.engadget.com/2017/08/27/hyperloop-pod-competition-winner-hits-200-mph/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle