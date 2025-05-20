STM'nin milli imkanlarla tasarladığı Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) tanıtıldı

MRSS gemileri ne işe yarıyor?
MRSS gemileri, yani "Multi-Role Support Ship" (Çok Amaçlı Destek Gemisi), modern donanmaların çok çeşitli görevlerini desteklemek için tasarlanmış çok yönlü askeri gemilerdir. Özellikle deniz kuvvetlerinin lojistik, operasyonel ve insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılırlar. Denizde lojistik destek kabiliyetinin yanı sıra bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi destek birimleri sayesinde karadan ulaşılması güç kriz ve afet bölgelerinde tam donanımlı hastane olarak kullanılabilecek, gerektiğinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit (KBRN) şartlarında dahi tahliye harekâtı icra edebilecek.
STM’nin Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) gemisi milli imkanlarla özgün olarak tasarlandı. MRSS; 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel, 2 adet 15 tonluk helikopter bulundurma kapasitesi ile amfibi çıkarma harekâtında etkili olacak pek çok özelliğe sahip. Uzun süreli operasyonlar düşünülerek düşük maliyetli etkin ve etkili bir tasarım geliştirildi.
STM Çok Maksatlı Destek Gemisi Özellikleri
Çok Maksatlı Destek Gemisi, süratli çıkarma kuvvetleri ile ağır/hafif zırhlı araçları konuşlandırarak, amfibi harekâtı desteklemek, gemilere lojistik destek sağlamak; kriz ve afet zamanlarında tahliye/hastane gemisi fonksiyonlarında kullanılmak amacıyla STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan bir havuzlu çıkarma gemisi.
Görev Alanları
Ana Harekât Alanları:
- Amfibi Harekât
- Denizde Muharip Birliklere Lojistik Destek
- Denizde Sancak Varlık Gösterme ve Keşif/Karakol
- Denizden Nakliye Harekâtı
- Denizden Komuta Kontrol
- Tali Harekât Alanları
Tahliye Harekâtı:
- İnsani Destek ve Afet Yardımı (HADR)
- Savaş Dışı Askeri Harekât
- Tıbbi Destek
- Helikopter Harekâtı
- Arama Kurtarma Harekâtı
Teknik Özellikler
- Tam Boy: 153 metre
- Genişlik: 24 metre
- Deplasman: 9700 ton
- Denizde Kalma Süresi: 30 gün
- Azami Sürat: 18+ kts
- Menzil : 14 kts hızda + 8000 nm
Taşıma Kapasitesi
- Mürettebat : 150 kişi + 500 Amfibi Personel
- 2 x Süratli Çıkarma Gemisi
- 800 m2 Tank Güvertesi (14 x Tank, 9 x Amfibi Araç)
- 2 x 15 tonluk helikopter + 2 x Hangar
- 2 x 10 metrelik RHIB
- Yakıt: 630 ton
- Tatlı Su: 215 ton
Silah Sistemleri
- 1 x 76 mm Baş Top
- 4 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi
- 2 x Chaff/IR Dekoy Lançeri
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