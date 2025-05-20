STM'nin milli imkanlarla tasarladığı Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Geliştirdiği gemilerle Türkiye’de ve yurt dışında önemli başarılara imza atan STM, yeni gemisini tanıttı. Malezya’da düzenlenen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA 2025), STM’nin Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) tasarımı sergilendi.

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MRSS gemileri ne işe yarıyor?

MRSS gemileri, yani "Multi-Role Support Ship" (Çok Amaçlı Destek Gemisi), modern donanmaların çok çeşitli görevlerini desteklemek için tasarlanmış çok yönlü askeri gemilerdir. Özellikle deniz kuvvetlerinin lojistik, operasyonel ve insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılırlar. Denizde lojistik destek kabiliyetinin yanı sıra bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi destek birimleri sayesinde karadan ulaşılması güç kriz ve afet bölgelerinde tam donanımlı hastane olarak kullanılabilecek, gerektiğinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit (KBRN) şartlarında dahi tahliye harekâtı icra edebilecek.

STM’nin Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) gemisi milli imkanlarla özgün olarak tasarlandı. MRSS; 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel, 2 adet 15 tonluk helikopter bulundurma kapasitesi ile amfibi çıkarma harekâtında etkili olacak pek çok özelliğe sahip. Uzun süreli operasyonlar düşünülerek düşük maliyetli etkin ve etkili bir tasarım geliştirildi.

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STM Çok Maksatlı Destek Gemisi Özellikleri

Çok Maksatlı Destek Gemisi, süratli çıkarma kuvvetleri ile ağır/hafif zırhlı araçları konuşlandırarak, amfibi harekâtı desteklemek, gemilere lojistik destek sağlamak; kriz ve afet zamanlarında tahliye/hastane gemisi fonksiyonlarında kullanılmak amacıyla STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan bir havuzlu çıkarma gemisi.

Görev Alanları

Ana Harekât Alanları:

Amfibi Harekât

Denizde Muharip Birliklere Lojistik Destek

Denizde Sancak Varlık Gösterme ve Keşif/Karakol

Denizden Nakliye Harekâtı

Denizden Komuta Kontrol

Tali Harekât Alanları

Tahliye Harekâtı:

İnsani Destek ve Afet Yardımı (HADR)

Savaş Dışı Askeri Harekât

Tıbbi Destek

Helikopter Harekâtı

Arama Kurtarma Harekâtı

Teknik Özellikler

Tam Boy : 153 metre

: 153 metre Genişlik : 24 metre

: 24 metre Deplasman : 9700 ton

: 9700 ton Denizde Kalma Süresi : 30 gün

: 30 gün Azami Sürat : 18+ kts

: 18+ kts Menzil : 14 kts hızda + 8000 nm

Taşıma Kapasitesi

Mürettebat : 150 kişi + 500 Amfibi Personel

: 150 kişi + 500 Amfibi Personel 2 x Süratli Çıkarma Gemisi

800 m2 Tank Güvertesi (14 x Tank, 9 x Amfibi Araç)

2 x 15 tonluk helikopter + 2 x Hangar

2 x 10 metrelik RHIB

Yakıt : 630 ton

: 630 ton Tatlı Su: 215 ton

Silah Sistemleri

1 x 76 mm Baş Top

4 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi

2 x Chaff/IR Dekoy Lançeri

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