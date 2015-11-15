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Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak

Son yıllarda uzay teknolojileri alanında önemli gelişmelere imza atan Japonya, Ay'a insansız bir görev düzenleyeceklerini açıkladı. Bu görevde yenilikçi bir iniş teknolojisi kullanılacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak
 Başta NASA olmak üzere neredeyse tüm uzay ajansları şu sıralar dikkatlerini Mars üzerinde yoğunlaştırmış olsa da, Japonya kendisine farklı bir istikamet belirlemiş gibi görünüyor. 2003 yılındaki kuruluşundan bu yana roket teknolojileri alanında önemli çalışmalara imza atan Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yolculuk için hazırlanıyor.
 Japonya hükümetinin uzay komitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan açıklamayla, Ay'a insansız bir görev düzenleneceği duyuruldu. Ay'a indirilecek uzay aracının yapımına önümüzdeki yıl başlanacak. Her şey planlandığı gibi gittiği taktirde uzay aracını taşıyan roket 2019 yılında uzaya fırlatılacak.
 Bu insansız Ay yolculuğunun gerçekleşmesi halinde Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak. İlk olarak Rusya ve ABD tarafından ziyaret edilen Ay'a 2013 yılında da Çin insansız bir yolculuk düzenlemişti.
 NASA'nın Mars yolculuğu için hazırlandığı şu günlerde Ay'a insansız görev düzenlemek Japonya'yı uzay yarışında öne geçirmeyecek olsa da, JAXA'nın bu görev sırasında kullanacağı iniş aracıyla farklılık yaratacağı söyleniyor. Yeni bir teknoloji kullanacak olan JAXA'nın, iniş aracını hedefin en fazla 100 metre uzağına indireceği ifade ediliyor. Bu da Japonya'nın ABD, Rusya ve Çin'e kıyasla çok daha isabetli bir iniş yapacağı anlamına geliyor.
Yüz tanıma teknolojilerinden faydalanılarak geliştirilen bu yeni iniş teknolojisinin başarılı olması halinde Japonya'nın uzay alanındaki etkinliğini önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Zira bu teknolojinin Japonya'nın ortak uzay projelerine dahil edilmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/11/12/japan-plans-unmanned-moon-landing-in-2019/?mod=WSJBlog Yorum Yaz
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muratai 4 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem
İnsallah sirada bizim ülkede olur....

Şaka yapıyosun dimi?
İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!
kadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....Şaka yapıyosun dimi?İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudi...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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muratai 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

muratai

kadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....
Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!


Saçmalama. Arkadaş temennisini belirtmiş. Kendinizi heryerde belli etmeyin.

Ne demek kendinizi her yerde belli etmeyin? Sana mı sorucam düşüncelerimi ifade ederken?

Temenniyle bu işler olmaz. Eğitim sisteminin için edildi. Tübitak'ın başına getirilen başkana bakın. Sonra hala uzaya çıkacaz diye hayal kurabiliyorsanız bravo!
V4LKyRmurataikadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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xxxx1 4 yıl
uzaya cıkan ülkeler,dünyaya yön veren ülkeler, arka dörtlü belli; Abd,Çin,Rusya,Japonya...


gelecek bu dörtlünün avucunda,bizde örtülü ödenekten cızzz!!!
uzaya cıkan ülkeler,dünyaya yön veren ülkeler, arka dörtlü belli; Abd,Çin,Rusya,Japonya...gelecek bu dörtlünün avucunda,bizde örtülü ödenekten ...
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Paul Klee 4 yıl
"İnşaallah 2023te yerli roketimizi yapmış olacağız. Roketsanda çalışmalar sürüyor"

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MonacoDoom 4 yıl
Adamlar aya gidecek biz hala asgari ücretin 1300 tl olmasını bekliyoruz beklenti farkı işte, keşke japonyada yaşasaydım.
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Şehitkamil 4 yıl
Japonya Aya giden 4. ülke olucak ama daha aya gidildiğine inanmayan arkadaşım var
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Mesudum 4 yıl
muratai
kadirirdem İnsallah sirada bizim ülkede olur....
Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!

İfadelerimizi biraz daha dikkatli, inançlar açısından hassasiyetleri gözeterek yazarsak sorun olmayacaktır.
" 'İnşallah, Maşallah' deyip deyip sonra sadece yan gelip yatmakla bu işler olsaydı..."
İnşallah: Allah'ın yapması
Maşallah: Allah'ın istemesi
İnanan insanlar bunun aksi durumda bir şeyin mümkün olamayacağını bilir. Zaten yapılabilen bir şeyse, orada İnşallah da vardır, Maşallah da... Sadece yapamayanların bir eksikliği vardır.
.
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Mesudum 4 yıl
"Biz 50 yıl daha bekleyelim, doğrudan Mars'a gidelim, bence" (İmza: Bir muktedir)
...
(Sadece gülünüz,
halimize)
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Ciginix 4 yıl
Asgari ücret 1300 TL olsun gerisi gelir, zıplaya zıplaya Mars'ı buluruz.
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karanlikmadde 4 yıl
muratai
V4LKyR
muratai
kadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....
Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!
Saçmalama. Arkadaş temennisini belirtmiş. Kendinizi heryerde belli etmeyin.
Ne demek kendinizi her yerde belli etmeyin? Sana mı sorucam düşüncelerimi ifade ederken? Temenniyle bu işler olmaz. Eğitim sisteminin için edildi. Tübitakın başına getirilen başkana bakın. Sonra hala uzaya çıkacaz diye hayal kurabiliyorsanız bravo!

bence bir daha bak tübitak başkanına
hatta link vereyim araştırma sıkıntın var belli.
tubitak.gov.tr/...
odtü ee
University of Illinois at Urbana-Champain yüksek lisans-doktora
öğretim görevlisi ve birçok mühendislik projesi gerçekleştirmiş hayır yani tübitak ın şuanki yönetmeliğine göre başına daha hangi özellikte başkan getirilebilir ?
işi siyasete çekmeye çalışmayın. atamayı tabi ki yasalar gereği hükümet yapacak ve yeterli özelliklerde birisi atanmış.
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BekirTemel 4 yıl
Nerden nereye
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Redunay 4 yıl
Ay'a giden dediğiniz zaman insan yollayacak anlamı çıkıyor. İnsansız hava aracı yollayacak deseniz daha doğru olmaz mı?
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General. 4 yıl
Bizde boş durmuyoruz asgari ücret 1300tl olacak
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V4LKyR 4 yıl
muratai
kadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....
Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!

Saçmalama. Arkadaş temennisini belirtmiş. Kendinizi heryerde belli etmeyin.
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muratai 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

muratai

kadirirdemİnsallah sirada bizim ülkede olur....
Şaka yapıyosun dimi? İnşallahla Maşallahla bu işler olsaydı uzaya ilk Suudiler çıkardı!


Saçmalama. Arkadaş temennisini belirtmiş. Kendinizi heryerde belli etmeyin.

Ne demek kendinizi her yerde belli etmeyin? Sana mı sorucam düşüncelerimi ifade ederken?

Temenniyle bu işler olmaz. Eğitim sisteminin için edildi. Tübitak'ın başına getirilen başkana bakın. Sonra hala uzaya çıkacaz diye hayal kurabiliyorsanız bravo!
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