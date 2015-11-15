Başta NASA olmak üzere neredeyse tüm uzay ajansları şu sıralar dikkatlerini Mars üzerinde yoğunlaştırmış olsa da, Japonya kendisine farklı bir istikamet belirlemiş gibi görünüyor. 2003 yılındaki kuruluşundan bu yana roket teknolojileri alanında önemli çalışmalara imza atan Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a yolculuk için hazırlanıyor.

Japonya hükümetinin uzay komitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan açıklamayla, Ay'a insansız bir görev düzenleneceği duyuruldu. Ay'a indirilecek uzay aracının yapımına önümüzdeki yıl başlanacak. Her şey planlandığı gibi gittiği taktirde uzay aracını taşıyan roket 2019 yılında uzaya fırlatılacak.

Bu insansız Ay yolculuğunun gerçekleşmesi halinde Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak. İlk olarak Rusya ve ABD tarafından ziyaret edilen Ay'a 2013 yılında da Çin insansız bir yolculuk düzenlemişti.

NASA'nın Mars yolculuğu için hazırlandığı şu günlerde Ay'a insansız görev düzenlemek Japonya'yı uzay yarışında öne geçirmeyecek olsa da, JAXA'nın bu görev sırasında kullanacağı iniş aracıyla farklılık yaratacağı söyleniyor. Yeni bir teknoloji kullanacak olan JAXA'nın, iniş aracını hedefin en fazla 100 metre uzağına indireceği ifade ediliyor. Bu da Japonya'nın ABD, Rusya ve Çin'e kıyasla çok daha isabetli bir iniş yapacağı anlamına geliyor.

Yüz tanıma teknolojilerinden faydalanılarak geliştirilen bu yeni iniş teknolojisinin başarılı olması halinde Japonya'nın uzay alanındaki etkinliğini önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Zira bu teknolojinin Japonya'nın ortak uzay projelerine dahil edilmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/11/12/japan-plans-unmanned-moon-landing-in-2019/?mod=WSJBlog