Japonya, NASA için Ay’da kullanılacak bir “karavan” inşa edecek

Tam Boyutta Gör NASA Başkanı Bill Nelson ve Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Masahito Moriyama, sürdürülebilir Ay keşiflerini ilerletmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Japonya, Ay'da mürettebatlı ve mürettebatsız araştırmalar yapmak üzere basınçlı bir keşif aracı tasarlayacak, geliştirecek ve işletecek. NASA ise karavan gibi işlevler sunan keşif aracının fırlatılmasının yanı sıra Japon astronotların Ay yüzeyine gitmeleri için fırsatlar sunacak.

Japonya ve NASA’dan Ay ortaklığı

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere NASA, nisan ayının başlarında Artemis astronotlarının 2030 yılından itibaren Ay'ın güney kutup bölgesinde kullanacakları Lunar Terrain Vehicle (LTV- Ay Arazi Aracı) adlı Ay arabasını geliştirmeleri için Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab şirketlerini seçmişti.

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Bu araçlar basınçsız (yani astronot kıyafetleri çıkarılmadan sürülebilecek kokpit tasarımı) olarak tasarlanacaktı. Ancak NASA’nın Japonya’nın JAXA ve Toyota tarafından geliştirilen aracı basınçlı bir kokpite sahip olacak. Yani mürettebat gömlek gibi günlük kıyafetlerle araç içerisinde 30 güne kadar yaşayabilecek. Bu bağlamda Japonya’nın Ay aracı bir nevi mobil karakol olarak hizmet edecek.

Filmlerden gerçeğe

Tam Boyutta Gör Eğer The Martian (Marslı) filmini veya özellikle Andy Weir’in kitabını okuduysanız oradaki keşif aracı tasvirine aşinasınızdır. Japonya’nın aracı da aslında benzer işlevlere sahip olacak. 6.0 x 5.2 x 3.8 m boyutlarındaki araç, atık suyu tekrar hidrojen ve oksijene dönüştürerek güç sağlayan güneş panelleriyle desteklenen hidrojen yakıt hücresinden güç alacak. Aracın menzilinin ise 10,000 km olacağı ve güney kutup bölgesini keşfetmek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

JAXA tarafından sağlanacak bu basınçlı Ay keşif aracı 2031 yılında Artemis VII görevinin bir parçası olarak Ay'a taşınacak. Yapılan açıklamaya göre NASA, bu aracı en az 10 yıl boyunca kullanmayı planlıyor. Yine anlaşmanın bir parçası olarak NASA, bir Japon astronotu Ay’ın yakın yörüngesine inşa edilecek Gateway istasyonuna taşıyacak ve iki astronot da bir NASA göreviyle Ay'a ayak basan ilk Amerikalı olmayan astronotlar olacak.

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