Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya, NASA için Ay’da kullanılacak bir “karavan” inşa edecek

    NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) arasında yapılan anlaşma kapsamında Japonya, Ay’da mürettebatlı ve mürettebatsız keşiflerde kullanılacak basınçlı bir “karavan” inşa edecek.
    Japonya, NASA için Ay’da kullanılacak bir “karavan” inşa edecek Tam Boyutta Gör
    NASA Başkanı Bill Nelson ve Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Masahito Moriyama, sürdürülebilir Ay keşiflerini ilerletmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Japonya, Ay'da mürettebatlı ve mürettebatsız araştırmalar yapmak üzere basınçlı bir keşif aracı tasarlayacak, geliştirecek ve işletecek. NASA ise karavan gibi işlevler sunan keşif aracının fırlatılmasının yanı sıra Japon astronotların Ay yüzeyine gitmeleri için fırsatlar sunacak.

    Japonya ve NASA’dan Ay ortaklığı

    Japonya, NASA için Ay’da kullanılacak bir “karavan” inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere NASA, nisan ayının başlarında Artemis astronotlarının 2030 yılından itibaren Ay'ın güney kutup bölgesinde kullanacakları Lunar Terrain Vehicle (LTV- Ay Arazi Aracı) adlı Ay arabasını geliştirmeleri için Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab şirketlerini seçmişti.

    Bu araçlar basınçsız (yani astronot kıyafetleri çıkarılmadan sürülebilecek kokpit tasarımı) olarak tasarlanacaktı. Ancak NASA’nın Japonya’nın JAXA ve Toyota tarafından geliştirilen aracı basınçlı bir kokpite sahip olacak. Yani mürettebat gömlek gibi günlük kıyafetlerle araç içerisinde 30 güne kadar yaşayabilecek. Bu bağlamda Japonya’nın Ay aracı bir nevi mobil karakol olarak hizmet edecek.

    Filmlerden gerçeğe

    Japonya, NASA için Ay’da kullanılacak bir “karavan” inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Eğer The Martian (Marslı) filmini veya özellikle Andy Weir’in kitabını okuduysanız oradaki keşif aracı tasvirine aşinasınızdır. Japonya’nın aracı da aslında benzer işlevlere sahip olacak. 6.0 x 5.2 x 3.8 m boyutlarındaki araç, atık suyu tekrar hidrojen ve oksijene dönüştürerek güç sağlayan güneş panelleriyle desteklenen hidrojen yakıt hücresinden güç alacak. Aracın menzilinin ise 10,000 km olacağı ve güney kutup bölgesini keşfetmek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

    JAXA tarafından sağlanacak bu basınçlı Ay keşif aracı 2031 yılında Artemis VII görevinin bir parçası olarak Ay'a taşınacak. Yapılan açıklamaya göre NASA, bu aracı en az 10 yıl boyunca kullanmayı planlıyor. Yine anlaşmanın bir parçası olarak NASA, bir Japon astronotu Ay’ın yakın yörüngesine inşa edilecek Gateway istasyonuna taşıyacak ve iki astronot da bir NASA göreviyle Ay'a ayak basan ilk Amerikalı olmayan astronotlar olacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/moon-van-pressurized-vehicle/ https://www.nasa.gov/news-release/nasa-japan-advance-space-cooperation-sign-agreement-for-lunar-rover/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone exchange parola doğru değil hatası nintendo switch çip taktırma konuştuktan sonra pişman olmak tereson zararlı mı opel astra motor arıza lambası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel 2020X
    Alcatel 2020X
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız