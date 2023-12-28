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    Anlık Bildirim

    Japonya’nın SLIM aracı Ay fotoğraflarını gönderdi: Yakında iniş yapacak

    Bir süre önce Ay'ın yörüngesine ulaşan Japonya'nın Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) Ay aracı, Ay yüzeyinin ilk görüntülerini yayınladı. Japonya, çok yakında yüzeye iniş yapacak.

    Japonya’nın SLIM aracı Ay fotoğraflarını gönderdi Tam Boyutta Gör

    Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), kraterlerle dolu Ay yüzeyinin tek renkli ama son derece ayrıntılı görüntülerini eski adı Twitter olan X’te paylaştı. JAXA tarafından geliştirilen Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) aracı, bir süre önce Ay’ın yörüngesine ulaşmıştı. Araç, kısa bir süre sonra ise yüzeye iniş gerçekleştirecek.

    Japonya, Ay’dan manzaralar paylaştı

    Görüntüler, SLIM uzay aracının 25 Aralık Pazartesi günü TSİ 12:51’de Ay yörüngesine başarıyla yerleştirilmesinin ardından çekildi. SLIM, ana motor enjeksiyonunu başarıyla tamamlarken Ay’ın yörüngesine giriş yaptı. Bu görsellerde o ana ait.

    SLIM, JAXA'nın X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) ile birlikte 6 Eylül'de fırlatılmıştı. XRISM, Dünya'nın yörüngesinde kalarak kozmik X-ışını kaynaklarını araştırma görevini sürdürürken, SLIM eliptik bir yörüngeye oturmak üzere gezegenimizden ayrıldı ve kabaca her 6,4 saatte bir Ay'ın etrafında dönmeye başladı. Bu yörünge, uzay aracını Ay yüzeyine yaklaşık 600 kilometre kadar yaklaştırırken, Ay'dan 4,000 km kadar uzaklaşmasını sağlıyor.

    2,7 metre uzunluğundaki uzay aracının 19 Ocak'ta Ay'a inmesi planlanıyor. SLIM'in Ay'a inişinin başarılı olması halinde Japonya, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiren beşinci ülke olacak. JAXA'ya göre SLIM, Ay'a başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra, Ay'a ve Güneş sistemi gezegenlerine iniş için gereken teknolojiyi doğrulayacak ve küçük ölçekli bir sonda ile Ay yüzeyini yakından ve doğrudan inceleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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