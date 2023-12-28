Japonya’nın SLIM aracı Ay fotoğraflarını gönderdi: Yakında iniş yapacak

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Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), kraterlerle dolu Ay yüzeyinin tek renkli ama son derece ayrıntılı görüntülerini eski adı Twitter olan X’te paylaştı. JAXA tarafından geliştirilen Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) aracı, bir süre önce Ay’ın yörüngesine ulaşmıştı. Araç, kısa bir süre sonra ise yüzeye iniş gerçekleştirecek.

Japonya, Ay’dan manzaralar paylaştı

Görüntüler, SLIM uzay aracının 25 Aralık Pazartesi günü TSİ 12:51’de Ay yörüngesine başarıyla yerleştirilmesinin ardından çekildi. SLIM, ana motor enjeksiyonunu başarıyla tamamlarken Ay’ın yörüngesine giriş yaptı. Bu görsellerde o ana ait.

SLIM, JAXA'nın X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) ile birlikte 6 Eylül'de fırlatılmıştı. XRISM, Dünya'nın yörüngesinde kalarak kozmik X-ışını kaynaklarını araştırma görevini sürdürürken, SLIM eliptik bir yörüngeye oturmak üzere gezegenimizden ayrıldı ve kabaca her 6,4 saatte bir Ay'ın etrafında dönmeye başladı. Bu yörünge, uzay aracını Ay yüzeyine yaklaşık 600 kilometre kadar yaklaştırırken, Ay'dan 4,000 km kadar uzaklaşmasını sağlıyor.

2,7 metre uzunluğundaki uzay aracının 19 Ocak'ta Ay'a inmesi planlanıyor. SLIM'in Ay'a inişinin başarılı olması halinde Japonya, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiren beşinci ülke olacak. JAXA'ya göre SLIM, Ay'a başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra, Ay'a ve Güneş sistemi gezegenlerine iniş için gereken teknolojiyi doğrulayacak ve küçük ölçekli bir sonda ile Ay yüzeyini yakından ve doğrudan inceleyecek.

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