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Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek

Süper bilgisayar yarışında rakiplerinin oldukça gerisine düşen Japonya, tekrar vites arttırıyor. Ekonomi bakanlığı, dünyanın en iyisini geliştirmek için yatırımın düğmesine bastı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Süper bilgisayarlar konusunda son dönemde rekabet iyice ısınmış durumda. Çin listeye bir numaradan dahil olurken, 166 tane daha süper bilgisayarını listeye soktu ve hakimiyeti ele geçirdi. Rekabette çok gerilerde kalan Japonya ise önemli bir yatırım hamlesi başlatıyor.

Meteoroloji gibi çok yoğun veri analizi gereken işlerde kullanılan süper bilgisayarlar, ayrıca Amazon Web Services, Netflix gibi sistemlerin de temel dinamiğini oluşturuyor. Süper bilgisayarlar artık bir ülkenin teknolojik gücünü de gözler önüne sermesi açısından önemli.

Yatırım Hamlesi

Japonya ekonomi bakanı yaptığı açıklamada, dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirmek için 173 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti. Projenin ihalesini almak isteyen firmalar 8 Aralık tarihine kadar teklif verecek. Sonrasında ise ihalenin yapılacağı belirtiliyor.

Süper bilgisayar özellikle yapay zeka ve derin öğrenme konularında kullanılacak. Diğer taraftan bağlantılı olarak otonom araçlar, yenilenebilir enerji, robot teknolojileri de bu imkanlardan faydalanacak. Yeni süper bilgisayarın 130 PFLOPS gücünde olması planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz?"
Hali hazırda dünyanın en güçlüsü olan Çinli TaihuLight, 93 PFLOPS seviyesindeydi. Bu bakımdan yüzde 30 civarında bir artış anlamına geliyor. Elbette diğer ülkeler de boş durmuyor. Kendi sunucu işlemcisini geliştirerek önemli bir adım atan Çin, muhtemelen gelecek yıl da liderliği kimseye bırakmayacaktır. Hatta Japonya’nın yeni süper bilgisayarını da geride bırakacak bir sistemle karşımıza çıkabilir.  

https://www.inverse.com/article/24312-japan-plan-worlds-fastest-supercomputer Yorum Yaz
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dalavere34 3 yıl en beğenilen Batumatu
Batumatu

Bizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.

400 milyon değil , 1.5 milyar dolara yapıldı. Yaklaşık 5 milyar Türk lirası para harcandı.
Halk kredi borç batağındayken , işsizlik çığ gibi büyürken, lüks saray yapıp içinde saltanat hayatı yaşayanlar bizden değildir.
BatumatuBizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.400...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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FatihAsl 3 yıl Batumatu
Batumatu

Bizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.

Para ile süper bilgisayar yapılmıyor maalesef. Para ile Saray yaparsın, Bina yaparsın, Binanın içine en son teknoloji cihazlar alırsın ama Binanın içinde çalışacak Mühendis, makineleri kullanacak teknisyen bulamazsın. kısacası sen 10 süper bilgisayar parası harcasan, süper bilgisayardaki işlemciyi bile yapamazsın
BatumatuBizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.Para ile...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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premiumbeyin 2 yıl
Boşuna demiyoruz en iyi pc toplama pc dir diye..
Bakın japonlar da pc topluyor
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mbsahan 3 yıl
Konu ne saray :D Bi bitmediniz gitti arkadaş ! Teknoloji sitesinde tek dert var siyaset süper bilgisayarın ne olduğunu bile bilmiyor saraya harcanan parayla notebook satın alır gibi süper bilgisayar alabileceğini sanıyor. Bilgisayarı bilemem ama bunu diyen arkadaşlar inanın süpersiniz ;)
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Mixus 3 yıl
- Elektrik Sağlanması
- Soğutması
- Kullanmayı Bilen Mühendisleri
- Bakımı
- Güvenliği
en önemlisi VatanSever insan gerekiyor
ondan sonra Süper Bilgisayar Kurma Hayalini Kurun.
INTEL VE NVIDIA'nın parçalarını kullanacaksanız, ABD size kısıtlı sayıda satıyor, Benden iyi olmasın diye.
Çin Kendi İşlemcisi ile Yapmıştı en son, Şimdi de japonlar nasıl yapacak merak ediyorum.
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sniper23 3 yıl
Şu saray yorumlarını görünce aklıma direk ABD'deki Beyaz Saray'ın tamiri için harcanan 600+ milyon $ için ağlayanlar geliyor. Sanırım her ülkede bu para işi aynıç.
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TheLastNinja 3 yıl
130 - 93 PFLOPS oranı yaklaşık yüzde kırk'a ( % 40 ) geliyor (ukalalık gibi olmasın)
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MOROKKO 3 yıl
türkiyeyede lazım
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Batumatu 3 yıl
Bizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.
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dalavere34 3 yıl Batumatu
Batumatu

Bizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.

400 milyon değil , 1.5 milyar dolara yapıldı. Yaklaşık 5 milyar Türk lirası para harcandı.
Halk kredi borç batağındayken , işsizlik çığ gibi büyürken, lüks saray yapıp içinde saltanat hayatı yaşayanlar bizden değildir.
1 Yanıt Yanıtla +30
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FatihAsl 3 yıl Batumatu
Batumatu

Bizde 400 milyon dolara saray yaptık işte. 3 tane süper bilgisayar parasına. 1000 odalı bence daha iyi.

Para ile süper bilgisayar yapılmıyor maalesef. Para ile Saray yaparsın, Bina yaparsın, Binanın içine en son teknoloji cihazlar alırsın ama Binanın içinde çalışacak Mühendis, makineleri kullanacak teknisyen bulamazsın. kısacası sen 10 süper bilgisayar parası harcasan, süper bilgisayardaki işlemciyi bile yapamazsın
1 Yanıt Yanıtla +20
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myhotyro 3 yıl
Ekrem abicim çok geriden geliyorsun. Kardeş sitelerinizi de takip etsen iyi olur bence, oralarda bizden önce görüp günler öncesinden haberleştirebilirsin :))
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