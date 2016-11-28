Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek

Süper bilgisayarlar konusunda son dönemde rekabet iyice ısınmış durumda. Çin listeye bir numaradan dahil olurken, 166 tane daha süper bilgisayarını listeye soktu ve hakimiyeti ele geçirdi. Rekabette çok gerilerde kalan Japonya ise önemli bir yatırım hamlesi başlatıyor.

Meteoroloji gibi çok yoğun veri analizi gereken işlerde kullanılan süper bilgisayarlar, ayrıca Amazon Web Services, Netflix gibi sistemlerin de temel dinamiğini oluşturuyor. Süper bilgisayarlar artık bir ülkenin teknolojik gücünü de gözler önüne sermesi açısından önemli.

Yatırım Hamlesi

Japonya ekonomi bakanı yaptığı açıklamada, dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirmek için 173 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti. Projenin ihalesini almak isteyen firmalar 8 Aralık tarihine kadar teklif verecek. Sonrasında ise ihalenin yapılacağı belirtiliyor.

Süper bilgisayar özellikle yapay zeka ve derin öğrenme konularında kullanılacak. Diğer taraftan bağlantılı olarak otonom araçlar, yenilenebilir enerji, robot teknolojileri de bu imkanlardan faydalanacak. Yeni süper bilgisayarın 130 PFLOPS gücünde olması planlanıyor.

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