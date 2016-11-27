Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz?

Soru çok anlamsız gibi görünse de bu saatlerde ABD’de çok ilginç bir etkinlik yapılıyor. Cards Against Humanity firması, insanların ödediği para karşılığı öylesine başladığı kuyu kazma etkinliğinde tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Amaçsız Bir Kuyu Kazma Etkinliği

Etkinlik herhangi bir bağış kampanyası falan değil. Bir amaca yönelik olarak da yapılmıyor. Sadece bir kepçe önceden belirlenmiş bir bölgede kazı yapıyor ve insanların ödediği her 1 dolar karşılığında 1.8 saniye uzatıyor. Şimdiye kadar toplamda 41000$ bağış yapıldı ve yaklaşık olarak 20 saat daha kepçe kazmaya devam edecek.

Cards Against Humanity aslında bir kart oyunu. 2011 yılında piyasaya sürülen bu kart oyunu boşluk doldurma şeklinde oynanıyor. Siyah kartlarda yer alan cümlelerin içerisindeki boşluklar, beyaz kartlarda yer alan farklı cevaplarla tamamlanıyor. Firmanın korkunç insanlar için parti oyunu olarak tanımladığı bu trend kısa sürede ilgi gördü. Pek çoğu tarafından saçma bulunan oyun, firmanın sonraki ilginçliklerine de yol gösterdi.

Firma iki yıl önce Kara Cuma münasebetiyle boğa dışkısı satışa sundu. Toplamda 180 000$ satış yapan firma, iyi bir gelir elde etti. Geçen yıl Kara Cuma gününde ise firma insanlardan karşılıksız olarak 5$ bağış talep etti. Sonuçta 71000$ toplandı ve firma parayı çalışanları arasında paylaştırdı.

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Bu yıl ki kepçe etkinliği yine Kara Cuma günü başladı. Ne kadar sürecek ya da ne kadar derine inilecek bir bilgi yok çünkü insanlar halen bağış yapmaya devam ediyor. Bağışın karşılığında da insanlara bir şey verilmiyor olması işin ilginç tarafı. Etkinlik garip bir sosyolojik deney olarak da görülebilir.