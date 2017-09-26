Japonya kendi dijital para birimini oluşturuyor: J Coin

Dünya genelinde pek çok ülkede dijital ödeme yöntemleri yaygınlaşırken nakitsiz bir toplum oluşturma yönünde ciddi adımlar atılıyor. Tüm işlemlerin yüzde 70'inin nakit parayla gerçekleştiği Japonya'da ise nakit paraya olan bağlılık bankalar ve hükümetler için ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Bu maliyeti ortadan kaldırmak isteyen Japon bankaları Japonya Merkez Bankası ve yerel düzenleyicilerin de onayı alarak yeni ve ulusal bir dijital para oluşturma planı başlattı.
Financial Times'ın haberine göre Mizuho Financial Group ve Japan Post Bank'ın liderliğinde kurulan ve ülkenin önde gelen finans kuruluşlarını barındıran bir konsorsiyum 2020 yılında Tokyo'da gerçekleşecek olan Yaz Olimpiyatları'na kadar yeni bir dijital para geliştirip kullanıma sunmak istiyor. Ülkedeki yetkili kurumların da desteğini alan proje sonunda oluşturulacak olan dijital para birimi hemen kullanıma sunulacak. Böylece Japon halkı ürün ve hizmetler için akıllı telefonlarından ödeme yaparken Çinli Alibaba tarafından sunulan Alipay hizmetini kullanmayıp yerel dijital para olan J Coin'i kullanacak.
Yerel Ödeme Aracı Olacak
Bankalar ve akıllı telefonlardaki uygulamalar sayesinde J Coin'i, Japon yeni ile değiştirmek mümkün olurken konsorsiyumun tahminlerine göre yeni dijital para Japon ekonomisine 10 milyar yenlik bir katkı sağlayacak. Ayrıca alışveriş merkezleri, restoranlar ve ürün sunulan diğer noktalarda yer alan QR kodlarıyla Japon halkı ister J Coin ile isterse de J Coin'i anında Japon yenine çevirerek ödeme yapabilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mizuho Financial Group'un Genel Müdürü Yasuhiro Sato, dijital paranın ödeme esnasında herhangi bir kesinti yapmadığını bu sayede banka kartları ve kredi kartların da çok daha avantajlı olduğunu kaydetti. Nakit seven bir ülke olduklarını doğrulayan Sato, bu durumun güvenlik ihtiyacından kaynaklandığını belirtirken "Ancak nakit o kadar üretken değil; bu nedenle yapıyı nakitten dijital paraya çevirmemiz gerekiyor." dedi.
Konsorsiyumun diğer üyeleri henüz J Coin hakkında açıklama yapmış değil. Aynı şekilde ülkedeki yetkililer de yeni dijital para birimiyle ilgili detayları paylaşmadı ancak önümüzdeki birkaç gün içinde J Coin'e dair önemli bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
http://www.businessinsider.com/japan-plans-new-digital-currency-j-coin-2017-9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5 trilyon dolarlık bir holding bunlar. boş iş yapmazlar. coin gibi borsası olacaksa ben girerim birkaç binle. birkaç sene de beklerim.
Öyleyse para kullanıcıları açısından, banka hesabınızda kayıtlı olan para ile ile J-coin arasında kullanım açısından bir fark olmayacak. Burada anlaşılıyor ki getirilmeye çalışlan tek sistem telefon ile hızlı ödeme sistemi oluyor. Durum böyle olunca J-coin'in bir yatırım aracı olmayacağı görülüyor. Bana pek gerekliymiş gibi gelmedi. Sonuçta her banka, kasasındaki J-coin karşılığı olan Japon Yeni tutarınca belirli bir miktar altın rezervine sahip olması gerekiyorsa, getirilecek sistemin yaratacağı fark nedir?
sakız alırken bile fişleneceksin :)
nakit para bir noktaya kadar takip edilebiliyor.
Ne yapayım ben kapon yen ini
birileri çok iyi para kazanıyor.
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Japonya, dijital para ve