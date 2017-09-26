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Ethereum madenciliği giderek zorlaşıyor

Yaklaşık 28 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan ether, son zamanlardaki yükselişi ile ethereum madencilerini sevindiriyordu ancak madenciliğin zorluk seviyesini önemli ölçüde yükseldi.
1 yıl
8,2b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı değer değişimleri ve ticaret hacmi ile kripto para birimi denildiğinde akla ilk gelen birim oluyor ancak bir yıldan daha kısa bir sürede değerini 3.5 kat artıran bitcoin kadar hızlı değer artışı yaşayan bir kirpto para birimi daja var: Ether. Ethereum blok zincirinin para birimi olan ether, bu yılın başında yaklaşık 8$ değerine sahipti. Yıl içinde değerini elliye katlayan ether, haziran ayında tüm zamanların rekoru olan 400$ seviyesine ulaşmayı başardı. Şu sıralar 290-300$ değerine sahip olan etherdeki değer artışı madencilerin de ilgilerini çekiyordu ancak bu  durum kısa bir süre sonra son bulabilir.


İlk Sıçrama Temmuzda Gerçekleşmişti 

Bitcoin madenciliğinden istediği gelirleri elde edemeyen madencilerin ve madenciliğe yeni başlayanların uğrak noktası haline gelen ethereum madenciliğinin zorluk seviyesi bu yılın başında 80 TH(zorluk birimi) iken yıl boyunca madencilerin artışıyla birlikte düzenli bir şekilde artmıştı. Temmuz ayında, zorluk seviyesinde yüzde 40'lık artışın yaşanmasıyla birlikte bireysel madencilerin ve küçük madenci gruplarının ethereum madenciliğini bırakacağı öngörülüyordu ancak yine de büyük madenci toplulukları blok kazıma faaliyetlerine devam etmekteydi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan zorluk artışı ise ethereum madenciliğinden elde edilen gelirleri önemli ölçüde azaltmış durumda.


24 saatten daha kısa bir süre içinde ethereum madenciliğini zorluk seviyesi 2380TH seviyesinden 2960TH seviyesine yükseldi. Madenciliğin zorluk seviyesinde meydana gelen yaklaşık yüzde 25'lik artışa rağmen etherin değerinde herhangi bir değişimin yaşanmaması ise madencilerin aynı çaba ile daha az gelir elde edeceği anlamına geliyor. Ethereum madenciliği tarihindeki en zor dönemini yaşarken madencilerin blok kazmaya devam edip etmeyeceği ya da hangi kripto para birimleri üzerinde madencilik faaliyetlerini yürüteceği ise şu an için merak konusu.


https://www.tweaktown.com/news/59246/ethereum-mining-difficulty-reaches-lofty-new-heights/index.html Yorum Yaz
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mfurkan0 1 yıl
Beter olsunlar.
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mugurgok 1 yıl en beğenilen Tendürek
Tendürek

Ekran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama geleceğin teknolojilerinin üretildiği (ör: smart contract)bir sistemi eleştirirken oyun oynamaktan daha mantıklı sebepler bulmak gerekir.

Ether blockchain'i akıllı sözleşmelere imkan tanır.

Örneğin,

*A'dan B'ye yapılacak mal teslimi istenen şartlarda gerçekleştiğinde para otomatik olarak yüklenicinin hesabına yatar.

*-20 derecede teslim edilmesini istediğiniz mallar teslim edilirken depoya girdiğinde -15 derece ise akıllı sözleşme ile tedarikçinin ödemesinden ceza otomatik olarak düşülüp hesaba yatar.

*Taksiye bindiğinizde elinizi cebinize atmazsınız. A'dan B'ye geldiğinizde ücret cüzdanınızdan otomatik olarak çekilip taksicinin cüzdanına yatar.





Ya da hackerlar bir anda otomatik olarak cüzdanını boşaltabilirler.

Teknoloji iyi olduğu kadar da riskli.
TendürekEkran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama g...
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erdemkuru 1 yıl
maşallah yine herkes beyin rüzgarı estirmiş. yine herkes kendini uzman sanarak birbirine laf sokmaya çalışmış. sitenin hakkını vermiş herkes. isntagramda fotoğraf çarpışması dh de inek çarpışması olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Infinitum 1 yıl erdemkuru
Orijinalden alıntı: erdemkuru

maşallah yine herkes beyin rüzgarı estirmiş. yine herkes kendini uzman sanarak birbirine laf sokmaya çalışmış. sitenin hakkını vermiş herkes. isntagramda fotoğraf çarpışması dh de inek çarpışması olur.



Bir de kendini bu tartışmalardan ayrı tutarak kendi fikrini açıklamadan milleti yaftalayıp kaçan insanlar olur. Böyle sanki diğer insanlardan farklı bir bilinç seviyesindeymiş gibi görünmeye çalışır. Belki tanıdık gelmiştir.
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sniper23 1 yıl
Etherium'da artık ASIC minerlara geçecek.
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jem991 1 yıl sniper23
Ethash yapısı asic madenciler için mümkün değil. ethash sistemi çalışmak için full bir sisteme ihtiyac duyuyor. ethash bir dagger hassimoto klonu ulup asic madencilerin kullanımına karşı olarak geliştirilmiş bir sistemdir.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sistem kendini var edenler üzerinde var olur !
isterse sistem quantum bilgisayar üzerinde çalışsa bile
amerikan dollarını değerli kılan tek şey
o para sisteminin kabul görmesidir.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
* her sistem, kendini var edenlere ; bir şeyler vadetmiştir !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
şimdi ben bu uygulamayı indirdim ! şu an makinede çalışıyor !
ne kadar sürede ne kadar kaynak kazandığımı nereden öğrene biliyorum !?
ekran görüntüsü üzerinden şuna bak diye bileceğiniz bir referans bilgi varmı !?
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Tendürek 1 yıl
Ekran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama geleceğin teknolojilerinin üretildiği (ör: smart contract)bir sistemi eleştirirken oyun oynamaktan daha mantıklı sebepler bulmak gerekir.
Ether blockchain'i akıllı sözleşmelere imkan tanır.
Örneğin,
*A'dan B'ye yapılacak mal teslimi istenen şartlarda gerçekleştiğinde para otomatik olarak yüklenicinin hesabına yatar.

*-20 derecede teslim edilmesini istediğiniz mallar teslim edilirken depoya girdiğinde -15 derece ise akıllı sözleşme ile tedarikçinin ödemesinden ceza otomatik olarak düşülüp hesaba yatar.
*Taksiye bindiğinizde elinizi cebinize atmazsınız. A'dan B'ye geldiğinizde ücret cüzdanınızdan otomatik olarak çekilip taksicinin cüzdanına yatar.
3 Yanıt Yanıtla +3
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mugurgok 1 yıl Tendürek
Tendürek

Ekran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama geleceğin teknolojilerinin üretildiği (ör: smart contract)bir sistemi eleştirirken oyun oynamaktan daha mantıklı sebepler bulmak gerekir.

Ether blockchain'i akıllı sözleşmelere imkan tanır.

Örneğin,

*A'dan B'ye yapılacak mal teslimi istenen şartlarda gerçekleştiğinde para otomatik olarak yüklenicinin hesabına yatar.

*-20 derecede teslim edilmesini istediğiniz mallar teslim edilirken depoya girdiğinde -15 derece ise akıllı sözleşme ile tedarikçinin ödemesinden ceza otomatik olarak düşülüp hesaba yatar.

*Taksiye bindiğinizde elinizi cebinize atmazsınız. A'dan B'ye geldiğinizde ücret cüzdanınızdan otomatik olarak çekilip taksicinin cüzdanına yatar.





Ya da hackerlar bir anda otomatik olarak cüzdanını boşaltabilirler.

Teknoloji iyi olduğu kadar da riskli.
1 Yanıt Yanıtla +5
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SEO-Uzmanı 1 yıl Tendürek
Tendürek

Ekran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama geleceğin teknolojilerinin üretildiği (ör: smart contract)bir sistemi eleştirirken oyun oynamaktan daha mantıklı sebepler bulmak gerekir.

Ether blockchain'i akıllı sözleşmelere imkan tanır.

Örneğin,

*A'dan B'ye yapılacak mal teslimi istenen şartlarda gerçekleştiğinde para otomatik olarak yüklenicinin hesabına yatar.

*-20 derecede teslim edilmesini istediğiniz mallar teslim edilirken depoya girdiğinde -15 derece ise akıllı sözleşme ile tedarikçinin ödemesinden ceza otomatik olarak düşülüp hesaba yatar.

*Taksiye bindiğinizde elinizi cebinize atmazsınız. A'dan B'ye geldiğinizde ücret cüzdanınızdan otomatik olarak çekilip taksicinin cüzdanına yatar.





aynı şekilde sen uyurken sistem yeni bir vergi ve borçu çıkartır
sen uykunun en derin yerindeyken sistem bu borçu senden alır da ruhun bile duymaz :)

hadi buna yalan de, bakayım :)
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wozniak 1 yıl Tendürek
Tendürek

Ekran kartı stoklarında yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden kripto para sistemine kızan arkadaşları kısmen anlayabiliyorum ama geleceğin teknolojilerinin üretildiği (ör: smart contract)bir sistemi eleştirirken oyun oynamaktan daha mantıklı sebepler bulmak gerekir.

Ether blockchain'i akıllı sözleşmelere imkan tanır.

Örneğin,

*A'dan B'ye yapılacak mal teslimi istenen şartlarda gerçekleştiğinde para otomatik olarak yüklenicinin hesabına yatar.

*-20 derecede teslim edilmesini istediğiniz mallar teslim edilirken depoya girdiğinde -15 derece ise akıllı sözleşme ile tedarikçinin ödemesinden ceza otomatik olarak düşülüp hesaba yatar.

*Taksiye bindiğinizde elinizi cebinize atmazsınız. A'dan B'ye geldiğinizde ücret cüzdanınızdan otomatik olarak çekilip taksicinin cüzdanına yatar.





Bu dediğin sistem zaten Bankalarda kullanılıyor, ismi akreditif. ( LC )
2 Yanıt Yanıtla +2
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ugacomtr 1 yıl
tişikkirlir itiryim. :D
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mfurkan0 1 yıl
Beter olsunlar.
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