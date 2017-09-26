Ethereum madenciliği giderek zorlaşıyor

Bitcoin, son zamanlarda yaşadığı değer değişimleri ve ticaret hacmi ile kripto para birimi denildiğinde akla ilk gelen birim oluyor ancak bir yıldan daha kısa bir sürede değerini 3.5 kat artıran bitcoin kadar hızlı değer artışı yaşayan bir kirpto para birimi daja var: Ether. Ethereum blok zincirinin para birimi olan ether, bu yılın başında yaklaşık 8$ değerine sahipti. Yıl içinde değerini elliye katlayan ether, haziran ayında tüm zamanların rekoru olan 400$ seviyesine ulaşmayı başardı. Şu sıralar 290-300$ değerine sahip olan etherdeki değer artışı madencilerin de ilgilerini çekiyordu ancak bu durum kısa bir süre sonra son bulabilir.





İlk Sıçrama Temmuzda Gerçekleşmişti

Bitcoin madenciliğinden istediği gelirleri elde edemeyen madencilerin ve madenciliğe yeni başlayanların uğrak noktası haline gelen ethereum madenciliğinin zorluk seviyesi bu yılın başında 80 TH(zorluk birimi) iken yıl boyunca madencilerin artışıyla birlikte düzenli bir şekilde artmıştı. Temmuz ayında, zorluk seviyesinde yüzde 40'lık artışın yaşanmasıyla birlikte bireysel madencilerin ve küçük madenci gruplarının ethereum madenciliğini bırakacağı öngörülüyordu ancak yine de büyük madenci toplulukları blok kazıma faaliyetlerine devam etmekteydi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan zorluk artışı ise ethereum madenciliğinden elde edilen gelirleri önemli ölçüde azaltmış durumda.





24 saatten daha kısa bir süre içinde ethereum madenciliğini zorluk seviyesi 2380TH seviyesinden 2960TH seviyesine yükseldi. Madenciliğin zorluk seviyesinde meydana gelen yaklaşık yüzde 25'lik artışa rağmen etherin değerinde herhangi bir değişimin yaşanmaması ise madencilerin aynı çaba ile daha az gelir elde edeceği anlamına geliyor. Ethereum madenciliği tarihindeki en zor dönemini yaşarken madencilerin blok kazmaya devam edip etmeyeceği ya da hangi kripto para birimleri üzerinde madencilik faaliyetlerini yürüteceği ise şu an için merak konusu.