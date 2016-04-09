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Japonya turistlerin parmak izini "döviz" olarak kabul edecek

Japonya hükümeti 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde ülkeye gelen turistlerin parmak izlerini kullanarak mal ve hizmet satın almalarını sağlayacak bir sistemi test edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon hükümeti bu yaz yabancı konukların kendi kimliklerini doğrulamalarına ve parmak izlerini kullanarak mal ve hizmet satın almalarına izin verecek yeni bir sistem test edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde Japonya, suç işlenmesinin önüne geçmek ve nakit ya da kredi kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırarak ülkeyi ziyaret eden turistlerin stresini azaltmak amacıyla bir çalışma yürütüyor. Denemeler, hükümetin oyunlardan önce herhangi bir köklü değişiklik yapmadan sistemi değerlendirebilmelerini sağlayacak.
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Testler, turistik merkezlerdeki popüler hediyelik eşya mağazaları, restoranlar, oteller ve diğer iş yerlerini kapsacak şekilde toplamda 300 noktada, parmak izi tarayıcılarıyla yürütülecek. Konaklama sırasında da parmak iziyle ödeme yapılabilecek ancak mevcut hükümet yönetmeliklerine göre otel girişlerinde hala pasaport göstermek gerekli olacak.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nagasaki'deki Huis Ten Bosch eğlence parkın da benzer bir sistem tanıtılmış ve sorunsuz şekilde çalıştığı bildirilmişti. Yeni girişimle birlikte insanların kalabalık ortamlarda cüzdan çıkarma gereksinimleri ortadan kaldırılarak, güvenlik seviyesi arttırılmış olacak. Japonya ayrıca çalıntı kart ve dolandırıcılığın önüne geçmek için kendi vatandaşlarının ATM makinelerinden para çekmelerine izin verecek bir sistem de test edecek.

http://thenextweb.com/insider/2016/04/08/japan-begin-testing-fingerprints-currency/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Çok daha kötü olmuş. Cüzdan çalan adamlar, parmak kesecek desene.
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kadirirdem 3 yıl
Vay uyanıklar...
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Kulak Misafiri 3 yıl
Çok sağlıklı bir yöntem değil halbuki. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde zorlanılanilir. Herkesin parmağını daldırdığı bir cihaza dokunmak istemeyen çıkabilir. Hayır nerden aklıma geldi şimdi bu onu söyleyeyim, devlet dairelerinin çoğunda vardır ve pek kullanan yoktur, kart okutmayı tercih ediyorlar.
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Çok daha kötü olmuş. Cüzdan çalan adamlar, parmak kesecek desene.
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Sasaki Kojiro 3 yıl
Yeni parmak izi okuyan cihazlar yanlış hatırlamıyorsam parmak içindeki damar izlerini de okuyor ve parmak canlı mı farkediyor. Yani o dediğin olmaz.

@Kulak Misafiri.

Emin ol o cihaz elindeki para kadar pis olmayacaktır.
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Sasaki Kojiro 3 yıl Kulak Misafiri
Yeni parmak izi okuyan cihazlar yanlış hatırlamıyorsam parmak içindeki damar izlerini de okuyor ve parmak canlı mı farkediyor. Yani o dediğin olmaz.

@Kulak Misafiri.

Emin ol o cihaz elindeki para kadar pis olmayacaktır.
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QuexSeeL 3 yıl
Tutarsa şahane olur, korunmak için özel çüzdanlar oluyor resmen donuna saklıyorsun en azından onlardan sıyrılırlar. Ama paranoyak olanlarda komple eldivenle gezerler sadece ödeme zamanı çıkarırlar eldiveni.
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