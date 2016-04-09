Japonya turistlerin parmak izini "döviz" olarak kabul edecek

Japon hükümeti bu yaz yabancı konukların kendi kimliklerini doğrulamalarına ve parmak izlerini kullanarak mal ve hizmet satın almalarına izin verecek yeni bir sistem test edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde Japonya, suç işlenmesinin önüne geçmek ve nakit ya da kredi kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırarak ülkeyi ziyaret eden turistlerin stresini azaltmak amacıyla bir çalışma yürütüyor. Denemeler, hükümetin oyunlardan önce herhangi bir köklü değişiklik yapmadan sistemi değerlendirebilmelerini sağlayacak.

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Testler, turistik merkezlerdeki popüler hediyelik eşya mağazaları, restoranlar, oteller ve diğer iş yerlerini kapsacak şekilde toplamda 300 noktada, parmak izi tarayıcılarıyla yürütülecek. Konaklama sırasında da parmak iziyle ödeme yapılabilecek ancak mevcut hükümet yönetmeliklerine göre otel girişlerinde hala pasaport göstermek gerekli olacak.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nagasaki'deki Huis Ten Bosch eğlence parkın da benzer bir sistem tanıtılmış ve sorunsuz şekilde çalıştığı bildirilmişti. Yeni girişimle birlikte insanların kalabalık ortamlarda cüzdan çıkarma gereksinimleri ortadan kaldırılarak, güvenlik seviyesi arttırılmış olacak. Japonya ayrıca çalıntı kart ve dolandırıcılığın önüne geçmek için kendi vatandaşlarının ATM makinelerinden para çekmelerine izin verecek bir sistem de test edecek.

http://thenextweb.com/insider/2016/04/08/japan-begin-testing-fingerprints-currency/