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Java ile mahkemelik olan Android, Apple'ın Swift diline yönelebilir

Google, Android işletim sisteminde kullandığı Java kodlarıyla ilgili Oracle ile hukuk mücadelesini sürdürürken bir yandan da çıkış yolları arıyor. Şirket Apple'ın açık kaynak Swift diline yönelebilir.
3 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Android işletim sistemi üzerine Oracle ile uzun soluklu hukuk mücadesini sürdüren Google, Apple'ın oldukça popüler Swift programlama diline doğru büyük bir değişime hazırlanıyor. The Next Web kaynaklı yeni bir rapor, arama devinin Android platformuna yönelik uygulama yapan programcılar için Swift dilini birinci sınıf dil seçeneği yapmayı planladığını bildiriyor.
Ayrıca Bkz. "iOS 10'da ön yüklü gelen uygulamalar gizlenebilecek"
Böylece Google, geliştiricilerin Android için uygulama oluştururken günümüzde sıklıkla kullanılandıkları Java programa dilinin yanı sıra Swift ile çok daha kolay uygulama inşa edebilmelerini sağlayacak. Oracle, 2009 yılında Java programlama dilinin yaratıcısı Sun Microsystems'i satın almış ve Google'la uzun süreli bir hukuk mücadelesine başlamıştı. Şirket son olarak Java'nın belirli kısımlarının Android içerisinde kullanıldığını ve haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Google'dan 8.8 milyar dolarlık tazminat talep etmişti.
Apple, kendi geliştirmiş olduğu Swift programlama dilini 2015 yılı sonunda herkesin dilediği gibi kullanabilmesi için açık kaynak olarak sunmaya başladı. Şirket geliştiricilerin katkısıyla Swift'in daha da iyileştirilmesini ve daha fazla platformda kullanılmasını sağlamak amacıyla bu şekilde bir karar aldığını açıklamıştı. Bu da Google'ın Swift'i ücretsiz olarak kendi amaçları doğrultusunda istediği gibi şekillendirebileceği anlamına geliyor. Şirket muhtemelen mahkemenin gidişatına bağlı olarak Java'dan bir çıkış yolu olarak Apple'ın programlama dilini kullanabilir.

http://thenextweb.com/dd/2016/04/07/google-facebook-uber-swift/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl en beğenilen
google linux üzerinde yapacağı her türlü geliştirmeyi açık bir şekilde sunmak zorunda olduğu için sanal makine üzerinde linux çekirdeğini kullanıyor !
yani uzun lafın kısası android dediğimiz makine aynı anda 3 sistemi birden çalıştırmak zorunda ! 1. sanal makine 2. linux çekirde 3. google android uygulama kütüphanesine bağlı android uygulamaları ; uzun lafın kısası ram ve işlemci gücü ve haliyle pil ömrü en az 3 é bölünmüş bir sistem var ortada ve x86 da 233mhz hızında kullandığınız bir skype uygulamasını bile android üzerinde ortalama 1ghz işlemcide %100 rahat kullanılabiliniyor diye biliriz ! ve bu yüzden hangi makineyi alırsanız alın temelde gerçek hızının 3te birini kullanacağınız bir gerçek
google linux üzerinde yapacağı her türlü geliştirmeyi açık bir şekilde sunmak zorunda olduğu için sanal makine üzerinde linux çekirdeğini kullanıyor !yani...
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janparey 3 yıl
C++,OpenGL ES,Vulkan. Bu üçü androide hayli hayli yeter.
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Goncolos 3 yıl
Google, Android üzerinde sanal makine kullanımından vazgeçmek zorunda.
Yakında 15-20 GB RAM e sahip telefonlar çıkar. ARtık 6-7K TL den başlar herhalde.
Ve siz tüm parayı sadece RAM 'e vermiş olacaksınız.
Bugün Android telefonlarda 6 GB RAM var. iPhone 'da 2 GB. iPhone 'un yapamadığı neyi yapamıyor Android telefonlar?

Android 'teki RAM 'in şişirilmesinin tek sebebi, özellik eklendikçe Dalvik Sanal Makinesinden dolayı RAM ihtiyacı artması. Yoksa 2 GB RAM 'li iPhone 6s 'de kullandım, tarayıcı performansı ile ilgili hiçbir sorunum olmadı.

Her iki markette de olan bir oyun, 2GB RAM li iPhone 'da takılma, kasma olmadan çok rahat çalışabiliyor. Yani anlatmak istediğim RAM olayının bir artısı yok.
------------------------------------------------------
Mesela Python çok uygun bir dil olur. Swift 'ten bile çok daha sevilen bir dil. Ve Java 'nın ne kadar açık kaynak kütüphanesi varsa Python için daha fazlası var. Ve kısa bir sürede bu oran daha da artar.

Aynı zamanda Qt ile anlaşılmalı ve C++/Qt SDK 'sı da sunulmalı. Performans isteyen, "metale-yakın" durumlarda C++ kullanılmalı.

Ben şunu ahan şurada söylüyorum;
Eğer böyle devam edese, uzun dönemde Android yazılım geliştiriciler bu platformdan uzaklaşacaklar.
Ben uzaklaştım bile. Java kullanarak Android uygulama geliştirmek akıl işi değil.
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Tensi 3 yıl
Apple'in ipiyle kuyuya inilmez. Elinin altinda zaten sinirsiz GNU kaynak varken rakip firmanin eline bakmak gelecek acisindan cok yanlis olur. Qt zaten cok gelismis bir library, biraz daha destekle tek tercih olabilir. Su an android uygulamalarini derlemeye de destek veriyor zaten.
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fthkn 3 yıl
Ac1DBuRN
Sırf bu yasal durumdan dolayı N versiyonu yapıyor sanıyordum. android 8de artık yeni altyapı ile sistem göreceksek eski versiyon programları emulatorle filan mı calistiracak?

Aynı mantıkla çalışan kodlar. Sadece markaları değişik. Aynı soruna çözüm getiriyorlar. Zaten uygulamalar düzenli olarak güncelleniyor. Bu kodlar Swift ile değiştirilecek o kadar. Hep marka patent savaşında seyirci kalıyoruz. Çok küçük bir kod farkından bile milyon dolar kaybettik diyor markalar. Bu yüzden bu davalar falan. Mobil platform çok insanı zengin etti. Bana göre balon ekonomi ama insanlar kölesi olmuş gibi satın alıyor bu aletler.
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dhretireduser 3 yıl
Java dan Objective-C ye geçiş olacağını düşünüyorsanız forumca çıldırmış olmalısınız.

Aynı şey diyenler olmuş, eski makınalarda sıkıntı olmaz diyen olmuş, uygulamalarda çok sıkıntı yaşanmaz diyen olmuş...

Java ve Objective-C bir olmadı olamazlar C ile C++ ın olamadığı gibi.
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fthkn 3 yıl
GreyParrot
playstyle google linux üzerinde yapacağı her türlü geliştirmeyi açık bir şekilde sunmak zorunda olduğu için sanal makine üzerinde linux çekirdeğini kullanıyor ! yani uzun lafın kısası android dediğimiz makine aynı anda 3 sistemi birden çalıştırmak zorunda ! 1. sanal makine 2. linux çekirde 3. google android uygulama kütüphanesine bağlı android uygulamaları ; uzun lafın kısası ram ve işlemci gücü ve haliyle pil ömrü en az 3 é bölünmüş bir sistem var ortada ve x86 da 233mhz hızında kullandığınız bir skype uygulamasını bile android üzerinde ortalama 1ghz işlemcide %100 rahat kullanılabiliniyor diye biliriz ! ve bu yüzden hangi makineyi alırsanız alın temelde gerçek hızının 3te birini kullanacağınız bir gerçek
o yüzden 4 gb ramlı cihazlarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar yakında 6gb ramlı cihazlar göreceğiz, çoğu kullanıcının masaüstünde bile kullanmadığı bu hafıza boyutlarını basit işlemler yaptığımız telefonlarda neden bu kadar abartılı boyutlarda olduğu anlaşılıyor, tartışma yaratmak istemem ama iphonedaki 2gb ramden küçümseniyor gerçek bir sistemde telefonda ne çalıştırıyorsun ki 2gb ram yetmeyecek bir sormak lazım.

Baştan sona hatalı bir yaklaşım senin ki. Tarayıcı performansı doğrudan arabellek ile ilgilidir. Fazla arabellek her zaman iyidir. Android hakkında sanal makine olayını da çok abartmayın. Sanal makine düşük seviye android cihazları ortalamaya yaklaştırmak için geliştirilmiş bir çözüm. Yoksa aldığınız cihazın 3'te 1'ini kullanabiliyorsunuz demek doğru değil. Yine aynı işlemci hızını kullanıyorsun. Sanal bellek linux çekirdeği falan hepsi abartı. Sadece sanal makineden dolayı android açık kaynak olduğu için uyum sorununu çözmek adına bir durum var başka bir durum yok android'te.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Orijinalden alynty: fthkn

Orijinalden alynty: GreyParrot

Orijinalden alynty: playstyle google linux üzerinde yapaca?y her türlü geli?tirmeyi açyk bir ?ekilde sunmak zorunda oldu?u için sanal makine üzerinde linux çekirde?ini kullanyyor ! yani uzun lafyn kysasy android dedi?imiz makine ayny anda 3 sistemi birden çaly?tyrmak zorunda ! 1. sanal makine 2. linux çekirde 3. google android uygulama kütüphanesine ba?ly android uygulamalary ; uzun lafyn kysasy ram ve i?lemci gücü ve haliyle pil ömrü en az 3 é bölünmü? bir sistem var ortada ve x86 da 233mhz hyzynda kullandy?ynyz bir skype uygulamasyny bile android üzerinde ortalama 1ghz i?lemcide %100 rahat kullanylabiliniyor diye biliriz ! ve bu yüzden hangi makineyi alyrsanyz alyn temelde gerçek hyzynyn 3te birini kullanaca?ynyz bir gerçek
o yüzden 4 gb ramly cihazlarla durumu kurtarmaya çaly?yyorlar yakynda 6gb ramly cihazlar görece?iz, ço?u kullanycynyn masaüstünde bile kullanmady?y bu hafyza boyutlaryny basit i?lemler yapty?ymyz telefonlarda neden bu kadar abartyly boyutlarda oldu?u anla?ylyyor, tarty?ma yaratmak istemem ama iphonedaki 2gb ramden küçümseniyor gerçek bir sistemde telefonda ne çaly?tyryyorsun ki 2gb ram yetmeyecek bir sormak lazym.


Ba?tan sona hataly bir yakla?ym senin ki. Tarayycy performansy do?rudan arabellek ile ilgilidir. Fazla arabellek her zaman iyidir. Android hakkynda sanal makine olayyny da çok abartmayyn. Sanal makine dü?ük seviye android cihazlary ortalamaya yakla?tyrmak için geli?tirilmi? bir çözüm. Yoksa aldy?ynyz cihazyn 3'te 1'ini kullanabiliyorsunuz demek do?ru de?il. Yine ayny i?lemci hyzyny kullanyyorsun. Sanal bellek linux çekirde?i falan hepsi abarty. Sadece sanal makineden dolayy android açyk kaynak oldu?u için uyum sorununu çözmek adyna bir durum var ba?ka bir durum yok android'te.

arkada?ym bios input output sistemi üzerinden i?lemciye ram e gidecek verileri ayyrmak kafadan e?it olarak bölmektir !
linux kerneli kaynaklary çok iyi kullansa bile sanal makinenin diktasynda kendine dü?en pay üzerinden kendini synyrly bir ?ekilde kullanyr !

sanal makine toplamda i?lemci gücünün %1 ini kullanyyor desek bile
sanal makine muhatap olunan her sisteme çaly?ma senkronu açysyndan e?it davranmak zorunda
bu da en temelde i?lemci ve ram a eri?ecek her veri için kaynaklaryn temel düzeyde bölünmesi anlamyna gelir !

sanal makine sistem performansynyn %1 ini kullanyr ama çekirdek linux olsa bile
ve bunun üzerine kurulu android api arabirimi oldu?u sürece

ayny ?u ?ekil yani 3 arkada? var biri 10 km hyz yapyyor 2. 50 km hyz yapyyor ! 3. ise 100 km hyz yapyyor
sanal makine tüm kaynaklary bir birine ba?layan bir paralel çaly?ma platformu oldu?u için
sen 100 km hyz yapsanda ayny grup ayny çember içinde oldu?un sürece en zayyf halka kadar güçlü zincir misali

sistem en yava? çaly?an parça kadar hyzlydyr!

açykcasy gerçekten tam anlamyyla ba?ymsyz olan firefox OS den hala daha umutluyum
çünkü bu gerçekten saf kan ve melez olmayan sanal makinesiz bir i?letim sistemi hayaliyle !
ve linux u geli?tiren tayfa gerçekten linux için bir ?eyler yapyyorum diyorlar ise
ya giderler firefox u yada linuxun sanal makinesi bir versiyonunu mobil cihazlar için tam entegre eder !
zaten ortada çekirde?i belli bir sistem var yani linux tayfasy hep söyledi?i özgür yazylym dü?üncesini
gerçekten özgür bir donanym olan mobil aygytlar için neden geli?tirmiyor !?
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serkan78689 3 yıl
eğer bu gerçekleşir applenin ayağına sarılırlarsa çok komik bir tabloyla karşılaşılır.
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SEO-Uzmanı 3 yıl en beğenilen
google linux üzerinde yapacağı her türlü geliştirmeyi açık bir şekilde sunmak zorunda olduğu için sanal makine üzerinde linux çekirdeğini kullanıyor !
yani uzun lafın kısası android dediğimiz makine aynı anda 3 sistemi birden çalıştırmak zorunda ! 1. sanal makine 2. linux çekirde 3. google android uygulama kütüphanesine bağlı android uygulamaları ; uzun lafın kısası ram ve işlemci gücü ve haliyle pil ömrü en az 3 é bölünmüş bir sistem var ortada ve x86 da 233mhz hızında kullandığınız bir skype uygulamasını bile android üzerinde ortalama 1ghz işlemcide %100 rahat kullanılabiliniyor diye biliriz ! ve bu yüzden hangi makineyi alırsanız alın temelde gerçek hızının 3te birini kullanacağınız bir gerçek
1 Yanıt Yanıtla +7
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GreyParrot 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

google linux üzerinde yapacağı her türlü geliştirmeyi açık bir şekilde sunmak zorunda olduğu için sanal makine üzerinde linux çekirdeğini kullanıyor !
yani uzun lafın kısası android dediğimiz makine aynı anda 3 sistemi birden çalıştırmak zorunda ! 1. sanal makine 2. linux çekirde 3. google android uygulama kütüphanesine bağlı android uygulamaları ; uzun lafın kısası ram ve işlemci gücü ve haliyle pil ömrü en az 3 é bölünmüş bir sistem var ortada ve x86 da 233mhz hızında kullandığınız bir skype uygulamasını bile android üzerinde ortalama 1ghz işlemcide %100 rahat kullanılabiliniyor diye biliriz ! ve bu yüzden hangi makineyi alırsanız alın temelde gerçek hızının 3te birini kullanacağınız bir gerçek

o yüzden 4 gb ramlı cihazlarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar yakında 6gb ramlı cihazlar göreceğiz, çoğu kullanıcının masaüstünde bile kullanmadığı bu hafıza boyutlarını basit işlemler yaptığımız telefonlarda neden bu kadar abartılı boyutlarda olduğu anlaşılıyor, tartışma yaratmak istemem ama iphonedaki 2gb ramden küçümseniyor gerçek bir sistemde telefonda ne çalıştırıyorsun ki 2gb ram yetmeyecek bir sormak lazım.
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kadirirdem 3 yıl
en azından uygulamalar daha iyi olur belki...
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Alper# 3 yıl
Google esnek bir dil neden geliştirmez anlamadım gitti. Vala gibi transpiler yazsalarda olur.

Gerçeği Go var ama pek başarılı olmadı sanırım. D, Swift için güzel bir alternatif olabilir. Şuan uyuyan aslan olan D'nin gelişmesine çok büyük destek verirlerse geleceğin C++ olma yolunda.

Yada Javascript ile işi götürebilirler. Ellerinde JS dünyasında standart olmuş V8leri var iken kullanabilirler.

Google gerçekten bu Android ile ne yapacağını kestiremedi. Bence kararı kütüphane değil, syntax konusunda karar vermeliler. C-type'dan uzaklaşıp, Python ve Ruby tarzı sentez bir dil bulsalar geliştiriciler için büyük iyilik olurdu.

Clojure var ama oda günümüzün programlama anlayışından uzak.

Edit: Swift hangi lisansda tam anlamış değilim. Standartını korumak için özel lisans sahip. O zaman özgür lisanstan çıkar?
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KillerNoob 3 yıl
Geliştiriciler ne olacak ? Ayrıca Swift yerine C ++ kullanır böyle bir durum olsa büyük ihtimalle.
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WHITE_Wolf 3 yıl
Swift açık kaynak kodlu olması onu kolaylıkla başka işletim sistemlerine uyarlanmasını sağlamıyor ne yazıkki ios a uygulama geliştrmek için bile mac os platformunu zorunlu tutan bir şirketten bahsediyoruz(Virtual machine kullanarak bu sorun aşılır ama ginede engel) Ayrıca apple yeni macbook air a tek usb bağlantısı koyup sonra usb hub fazladan para isteyen bir firma google böyle bir şey yapacağını düşündüğü an dava açar.
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GreyParrot 3 yıl
her zaman söylüyorum bugün google yazılım firması gibi görünen bir reklam şirketidir öyle olmasa yazsın iki dakikada kendine bir platform devam etsin ikinci bir örnek android işletim sistemi sıradan bir linux dağıtımından farksızdır küçük bir kadroyla herkes kendi dağıtımını ortaya koyabilir bunun için dev olmaya gerek yok buradan anlayın, peki bunu neden yazdım google'a antipati duymuyorum sadece çok büyük yazılım devi gibi gösteriliyor esas amaçlarının ve gelirlerinin kaynağını belirmek istedim.
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