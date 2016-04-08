Java ile mahkemelik olan Android, Apple'ın Swift diline yönelebilir

Android işletim sistemi üzerine Oracle ile uzun soluklu hukuk mücadesini sürdüren Google, Apple'ın oldukça popüler Swift programlama diline doğru büyük bir değişime hazırlanıyor. The Next Web kaynaklı yeni bir rapor, arama devinin Android platformuna yönelik uygulama yapan programcılar için Swift dilini birinci sınıf dil seçeneği yapmayı planladığını bildiriyor.

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Böylece Google, geliştiricilerin Android için uygulama oluştururken günümüzde sıklıkla kullanılandıkları Java programa dilinin yanı sıra Swift ile çok daha kolay uygulama inşa edebilmelerini sağlayacak. Oracle, 2009 yılında Java programlama dilinin yaratıcısı Sun Microsystems'i satın almış ve Google'la uzun süreli bir hukuk mücadelesine başlamıştı. Şirket son olarak Java'nın belirli kısımlarının Android içerisinde kullanıldığını ve haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Google'dan 8.8 milyar dolarlık tazminat talep etmişti.

Apple, kendi geliştirmiş olduğu Swift programlama dilini 2015 yılı sonunda herkesin dilediği gibi kullanabilmesi için açık kaynak olarak sunmaya başladı. Şirket geliştiricilerin katkısıyla Swift'in daha da iyileştirilmesini ve daha fazla platformda kullanılmasını sağlamak amacıyla bu şekilde bir karar aldığını açıklamıştı. Bu da Google'ın Swift'i ücretsiz olarak kendi amaçları doğrultusunda istediği gibi şekillendirebileceği anlamına geliyor. Şirket muhtemelen mahkemenin gidişatına bağlı olarak Java'dan bir çıkış yolu olarak Apple'ın programlama dilini kullanabilir.

http://thenextweb.com/dd/2016/04/07/google-facebook-uber-swift/