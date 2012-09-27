Java'daki güvenlik açığı 1 milyar PC ve Mac'i etkiliyor

Haber Editörü
Java yeni bir açıkla tekrar gündeme geldi. Desteklenen tüm sürümlerde bulunduğu belirtilen ''zero-day'' açığı, 1 milyar PC ve Mac kullanıcısını zararlı yazılım tehdidi ile karşı karşıya bırakmakta.
Söz konusu açık ile ilgili açıklama yapan güvenlik araştırmacısı Adam Godwiak'a göre; Java 5, Java 6, Java 7 bu açığın bulunduğu sürümler kapsamında yer alıyor. Ayrıca, açık bulunduran Java sürümlerinin Snow Leopard ve daha eski Mac OS X versiyonlarında da bulunduğunun altı çiziliyor.
Açık ile ilgili teknik detaylar şimdilik açıklanmış olmasa da, açıkla ilgili olarak detaylar ve gerekli kaynak kodları Godwiak tarafından Oracle'a gönderilmiş durumda. Açığın kapatılması için gereken yamanın Oracle tarafından yayınlanacağı belirtilmiş olsa da, yama için henüz kesin bir tarih verilmedi.
http://www.computerworld.com/s/article/9231723/Researcher_digs_up_another_zero_day_Java_bug Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sayede virusler hızla yayılır ta ki açık bulunana kadar o açıkta "zero day" olmak tan çıkar. Açıkta zaten genelde viruslerin çözülmesi ile anlaşılır.
Mesela son iranı etkilediği düşünelen viruste aynı şekilde yayılmıştır.
Zero day açıklarının karaborsasıda vardır. Özellikle browserlerı zero day hackleri bu konuda öne çıkar.
java'yı bu arkadaş satın almalı:
ortada açık maçık kaçık kalmazdı !
Sen kâhin misin?
Forumdaki artizlerin çoğu gibi Oracle neymiş diye sözlükden bakıp öğrenen biri değilim. 15 yıldır Oracle kullanan ve Oracle ile çalışan biriyim.
güvenlik açıkları teknolojinin vazgeçilmez parçasıdır bence. eğer varolan bir sistemde zamanla açıklar bulunmazsa, iyileştirmeler yapılmaz, o sistem hep yerinde sayar. buna bağlı olarakta, o teknolojiyi geliştiren firmaların başarısı bence, bu güvenlik açıklarına önem verme, ve açığı en kısa sürede kapatmalarıyla ölçülmelidir.
ben bir yazılımcı olarak, gelecekte java'nın sanal makineden çıkartılıp, işletim sistemi seviyesinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. böyle bir durumda bugun benimsedikleri "write once ..." hikayesi belki biraz daha yalan olucaktır ama, bu programlama dilinin gelişimi adına çok daha farklı kapıları açacaktır tüm yazılımcıların önlerine.
JAVA OS
"Lütfen sistem acilirken gelecek seneye,
Gün aliniz"