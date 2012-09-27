Java'daki güvenlik açığı 1 milyar PC ve Mac'i etkiliyor

Java yeni bir açıkla tekrar gündeme geldi. Desteklenen tüm sürümlerde bulunduğu belirtilen ''zero-day'' açığı, 1 milyar PC ve Mac kullanıcısını zararlı yazılım tehdidi ile karşı karşıya bırakmakta.





Söz konusu açık ile ilgili açıklama yapan güvenlik araştırmacısı Adam Godwiak'a göre; Java 5, Java 6, Java 7 bu açığın bulunduğu sürümler kapsamında yer alıyor. Ayrıca, açık bulunduran Java sürümlerinin Snow Leopard ve daha eski Mac OS X versiyonlarında da bulunduğunun altı çiziliyor.





Açık ile ilgili teknik detaylar şimdilik açıklanmış olmasa da, açıkla ilgili olarak detaylar ve gerekli kaynak kodları Godwiak tarafından Oracle'a gönderilmiş durumda. Açığın kapatılması için gereken yamanın Oracle tarafından yayınlanacağı belirtilmiş olsa da, yama için henüz kesin bir tarih verilmedi.

http://www.computerworld.com/s/article/9231723/Researcher_digs_up_another_zero_day_Java_bug