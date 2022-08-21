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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın beklenen özelliği betada: Silinen mesajlar geri getirilebilecek

    WhatsApp, silinen mesajları geri getirme özelliğini betada sundu. Anlaşılan o ki, 1 sene önceki WhatsApp mesajları geri getirmek mümkün olmayacak.               
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    WhatsApp silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?

    WhatsApp silinen mesajları getirme programlarına çok yakında ihtiyaç kalmayacak gibi gözüküyor. Popüler mesajlaşma servisi, kullanıcıların silinen mesajları geri getirmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce deneyimleyen WABetaInfo ekibi, WhatsApp Android uygulamasının 2.22.18.13 sürümünde özelliği ortaya çıkardı. Kullanıcıların yanlışlıkla sildikleri mesajı geri almalarına izin verecek özellik, şu anda az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Önümüzdeki hafta, daha fazla kullanıcının beta programına dahil edilmesi planlanıyor.

    WhatsApp silinen mesajları geri getirme

    1. Mesaja dokunup basılı tutun ve ardından Sil'e basın.
    2. Alttaki simgeye dokunarak "Herkesten Sil"e basın.
    3. "Mesaj silindi" bildirimi yanındaki Geri Al'a (Undo) dokunun.

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, WhatsApp’ta eski mesajları (örneğin; 1 sene önceki mesajlar) geri getirmek mümkün olmayacak. Kullanıcılar, mesajı kendilerinden sildikten sonra, silme işlemini onaylayan, altta kayan bir snackbar bildirimi görünecek. Silinen mesajı geri getirmeye yardımcı olacak “Geri Al” butonu çıkacak. Ancak bu bildirim, birkaç saniyeliğine görünecek. Kullanıcının, mesajı her iki taraftan da silmesi için çok kısa süresi olacak.

    whatsapp silinen mesajları geri getirme
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    WhatsApp, sonunda yanlışlıkla silinen mesajları geri almaya imkan verecek özelliği getiriyor. WhatsApp’ın en son beta sürümünü zaten yüklediyseniz ve özelliği görmüyorsanız, az sayıda test kullanıcısı arasına henüz katılmamışsınız demektir. 

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