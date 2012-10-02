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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 1.8'e ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaz döneminde Jelly Bean sürümünün de katılmasıyla, sürüm numarası 4.1'e yükselen Android işletim sisteminin güncel kullanım oranları yayınlandı.

Play mağazasına erişim yapan cihazlardan yola çıkılarak yapılan istatistiğe göre Jelly Bean sürümünün kullanım oranı yüzde 1.8'e ulaştı. Bu da yaklaşık olarak 9 milyon cihaz anlamına geliyor. Son ölçümlerde bu oran yüzde 1.6'ydı ve Jelly Bean sürümünün hızının biraz kesildiğini görüyoruz. Ancak Galaxy S3 güncellemesi ve Galaxy Note II ile birlikte tablo kısa süre sonra değişecektir.

Android 4.0 ICS sürümü de artışını devam ettiriyor ve son kullanım oranı yüzde 23.7. En son sürüm Jelly Bean olsa da pek çok cihaz ICS yüklü olarak piyasaya çıkıyor ve sonrasında güncelleniyor. Bu bakımdan artış devam ediyor.

Bir miktar daha gerileyen Gingerbread 2.3 sürümü de yüzde 55.8 civarında seyrediyor. Halen daha ICS güncellemesi alan veya bekleyen Gingerbread yüklü cihazlar olduğu için ilerleyen aylarda oran daha da eriyecektir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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eternity 7 yıl
Jell bean vardıda bizim kullanmadik.
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Amedra 7 yıl
Güncellemeyi anında versinler o kullanım oranı 4'e 5'e katlanır.. Beklemekten sıkıldık, daha yeni one x'e geliyorsa biz ne yapalım. İlla manual olarak mı uğraşalım!
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E_Aydin35 7 yıl
Jelly Bean, en çok tercih edilmesi gereken bir Android sürümü. İmkanlar doğrultusunda herkezin bu sürümü kullanması çok güzel olurdu. Uzun bir süre bu sürümün üstüne yeni bir sürümün geleceğini sanmıyorum, gerçekten çokbaşarılı olmuş Jelly Bean her konuda.
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LiveForSpeed 7 yıl
One x gibi amiral gemilerine bile çıkarmıyolar çok beklerler yüzdeyi. Firmalara bastırsın azıcık şu google.
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Python 7 yıl
Evrenye
Ics ile bariz bir fark var mi

Akıcılık anlamında ICS ile JB arası çok fark var.
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VYC Majoris 7 yıl
Nexus farkı işte 3 aydan fazla süredir nexus'ta jb var. Diğer telefonlar daha almadan 4.2 çıkar zaten. Sonra 3 ay daha onu beklerler. Sonrasında ise 5 derken bu böyle srüp gider.
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Erasmus78 7 yıl
sedatkuran
ANDROİD JB EFSANE apple os filan hikaye her nalamda gerçek kişiselleştirilebilr hızı esnek bir işletim ssitemi. 7 lik tabletime yükledim jb ni tablet değişti bambaşka bişey oldu. herkese tavsiye ederim.

Ne oldu mesela? Önceden tabletti de şimdi bulaşık makinesine mi evrildi? :D
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SystemApps 7 yıl
google rezilliği...
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sirocco03 7 yıl
Tr ye s3 için ne zaman gelecek ki
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Red_devil33 7 yıl
S2 ye gelirse % oranı bartar
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bekoc 7 yıl
baya yüksekmiş.
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GNEX 7 yıl
ICS ile arasında bariz farklar var , menü geçişleri hızlandı ve animasyonlar çok akıcı oldu. Galaxy nexus kullanıyorum , cihaz gerçekten takılırdı jb'den sonra yağ gibi akıyor . Eskiye göre daha stabil çökmeler çok nadir oluyor , birkaç kez diyelim şimdiye kadar. Güçlü donanıma sahip cihazlarda çok daha akıcı olacaktır , sgs3 onex optimusg gibi cihazlarda uçar sanırım tabi gelirse ...
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dere.beyi 7 yıl
note 2 ile LG optimus karşılaştırılması yapılsın ondan sonra hangi jely bonu alcağımıza karar veririz :)
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abdulmusavvir 7 yıl
Hi-Level tabletimi sonunda root etmeyi başardım, dünyada ne kadar site, forum vs varsa bu tablete bunu yapan kimseye rastlamadım, bir kaç gün denedikten sonra ver elini JB.
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