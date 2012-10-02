Jelly Bean kullanım oranı yüzde 1.8'e ulaştı

Yaz döneminde Jelly Bean sürümünün de katılmasıyla, sürüm numarası 4.1'e yükselen Android işletim sisteminin güncel kullanım oranları yayınlandı.





Play mağazasına erişim yapan cihazlardan yola çıkılarak yapılan istatistiğe göre Jelly Bean sürümünün kullanım oranı yüzde 1.8'e ulaştı. Bu da yaklaşık olarak 9 milyon cihaz anlamına geliyor. Son ölçümlerde bu oran yüzde 1.6'ydı ve Jelly Bean sürümünün hızının biraz kesildiğini görüyoruz. Ancak Galaxy S3 güncellemesi ve Galaxy Note II ile birlikte tablo kısa süre sonra değişecektir.





Android 4.0 ICS sürümü de artışını devam ettiriyor ve son kullanım oranı yüzde 23.7. En son sürüm Jelly Bean olsa da pek çok cihaz ICS yüklü olarak piyasaya çıkıyor ve sonrasında güncelleniyor. Bu bakımdan artış devam ediyor.





Bir miktar daha gerileyen Gingerbread 2.3 sürümü de yüzde 55.8 civarında seyrediyor. Halen daha ICS güncellemesi alan veya bekleyen Gingerbread yüklü cihazlar olduğu için ilerleyen aylarda oran daha da eriyecektir.