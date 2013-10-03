Jelly Bean kullanım oranı yüzde 49 oldu





Google'ın Android işletim sisteminin son sürümü 4.4 KitKat'ı bu ay içerisinde yayınlaması beklenirken, Jelly Bean sürümü hızlı bir şekilde hakimiyetini artırıyor.





Son yayınlanan istatistiğe göre Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 48.6 kullanım oranına ulaşmış durumda. Android 4.2 sürümünün yüzde 10 seviyesine ulaştığı görülürken, Android 4.3 sürümü ise yüzde 1.5 sürümüne ulaşmış durumda.





Yaklaşık 1 milyar Android cihazı olduğu düşünüldüğünde Android 4.3 sürümü taşıyan cihazların yaklaşık 15 milyon olduğu anlaşılıyor. Şu an sınırlı sayıda modelde olmasına rağmen oldukça fazla sayıya erişmesi özel ROM kullanımına bağlanıyor.





Diğer Android sürümleri ise azalma eğilimine giriyor. Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümleri yüzde 20.6 seviyesine gerilerken, Gingerbread ise yüzde 28.5 seviyesinde kalmış.