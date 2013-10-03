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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 49 oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Jelly Bean kullanım oranı yüzde 49 oldu

Google'ın Android işletim sisteminin son sürümü 4.4 KitKat'ı bu ay içerisinde yayınlaması beklenirken, Jelly Bean sürümü hızlı bir şekilde hakimiyetini artırıyor.

Son yayınlanan istatistiğe göre Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 48.6 kullanım oranına ulaşmış durumda. Android 4.2 sürümünün yüzde 10 seviyesine ulaştığı görülürken, Android 4.3 sürümü ise yüzde 1.5 sürümüne ulaşmış durumda. 

Yaklaşık 1 milyar Android cihazı olduğu düşünüldüğünde Android 4.3 sürümü taşıyan cihazların yaklaşık 15 milyon olduğu anlaşılıyor. Şu an sınırlı sayıda modelde olmasına rağmen oldukça fazla sayıya erişmesi özel ROM kullanımına bağlanıyor.

Diğer Android sürümleri ise azalma eğilimine giriyor. Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümleri yüzde 20.6 seviyesine gerilerken, Gingerbread ise yüzde 28.5 seviyesinde kalmış. 

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S.Soylu 6 yıl
Aslında bi nevi üst seviye android deneyimi yaşatabilecek telefon sayısı %50 demek kullanıcılar arasında diğerleri çöp sayılabilir
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khytr89 6 yıl
su an ki telefonumda gingerbread var ve fazlasiyla yetyor.. yani oyunlari aciyor,istedigim programlarim elinde,internet,mail isleri,muzik vs hepsini yapiyor.. millette bir en iyisine sahip olma istegi var ve bence bu durum psikolojik bir rahatsizlik..ureticiler de bunun farkinda o halde neden yeni cihaz cikarip satmak varken eskiyi guncellesinler.. s3 e 2.000tl odeyende kitkati alamayacak 1.150tl odeyende.. haaa zenginsinizdir ya da bankalardan korkmuyorsunuzdur o zaman her sene model degistirebilirsiniz, ona amenna ;)
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Reddemon35 6 yıl
cyonpgenmod olmasa androidden çoktan vaz geçmiştim üreticilerle olmaz bu is apple cihazlarina iyi bakiyor digerleri tirt rapidblaze arkadaşa katılıyorum wp cihazlarına bakıyor sanal makine isinden vazgeçilmeli artık donanımlar 4 yıl once kullandıgımız pc leri gecti artik sanal yuzunden
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rapidblaze 6 yıl
isterlerse bal gibi güncelleme verir firmalar ama hep bahaneler arkasına saklaniyorlar htc sensationa rami az diye güncelleme vermedi, sensationıma rom attım ve htc nin orjinal romunun ne kadar optimizasyon özürlü olduğunu gördüm, Android 4.1.1 ve sense 4+ ile kullanıyorum yeni tel almış gibiyim
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darkaura 6 yıl
Htc belki sirf bu guncelleme yuzunden batma noktasina gelmis olabilir. Yoksa telefonlari oldukca iyiydi.
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danGerfuLL 6 yıl
Rezillik, diz boyu.


2012 Temmuzda çıkan 4.1 sürümü ve sonraki sürümler daha %48,6 2012 Kasımda çıkan 4.2 sürümü %10'larda geziyor. Üzerinden 1 - 1,5 sene geçmiş son sürümden önceki sürümler daha %50'ye ulaşamamış ki bu verilerin yarısı da muhtemelen custom rom'dur. Firmaların yazılım desteğini artırmaları gerek, bu koşullarda WP ile bile kapışamazlar birkaç yıla.
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Bukalemun 6 yıl
Htc sensetion , motorola atrix ve samsung w ile bazı ufak firma cihazlarına çok rahat jb 4.1 gelebilirdi .... ( ot995 ) ve rakam çok daha fazla olabilirdi.......
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Master_Evil 6 yıl
üreticiler telefonlarına güncelleme vermedikçe bu rakamlar bana anlamsız geliyor
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ooodbooo 6 yıl
Yaklasik 1 milyar android kullanicisi...rakam az geldi bana tim cook apple lansmaninda 700milyon ios cihazi oldugunu soyledi. Ya android tarafindaki rakam yanlis yada apple cok basarili
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Kaplan261 6 yıl
andorid yazılımda çok kötü htc one v telefonum yetersiz bellek ve işlemci hızı yüzünden jeal'e güncellenmiyor htc telefonu satıyor ama destek vermiyor. Telefon güncellenmemesine rağmen uygulama ve kullanılabilirlik bakımından memnunum ayrıca kasasıda çok sağlam fakat htc'nin yaptığı güncelleme hizmeti vermemesi bir daha HTC telefon seçmememe neden olabilir.

Plastik olacak ama donanımı iyi olacak ve güncellenilebilir bir telefon olacak aga!!
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createemir 6 yıl ooodbooo
ooodbooo
Yaklasik 1 milyar android kullanicisi...rakam az geldi bana tim cook apple lansmaninda 700milyon ios cihazi oldugunu soyledi. Ya android tarafindaki rakam yanlis yada apple cok basarili

Adamların sadece iPod Touch ailesi, iPhone ailesi ve iPad ailesi ile iOS kullanarak 100lerce Androidli cihaza karşı kafa tutmaları Apple'ın yazılım konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtıdır.
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