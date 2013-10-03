Jelly Bean kullanım oranı yüzde 49 oldu

Haber Editörü
Google'ın Android işletim sisteminin son sürümü 4.4 KitKat'ı bu ay içerisinde yayınlaması beklenirken, Jelly Bean sürümü hızlı bir şekilde hakimiyetini artırıyor.
Son yayınlanan istatistiğe göre Jelly Bean sürümleri toplamda yüzde 48.6 kullanım oranına ulaşmış durumda. Android 4.2 sürümünün yüzde 10 seviyesine ulaştığı görülürken, Android 4.3 sürümü ise yüzde 1.5 sürümüne ulaşmış durumda.
Yaklaşık 1 milyar Android cihazı olduğu düşünüldüğünde Android 4.3 sürümü taşıyan cihazların yaklaşık 15 milyon olduğu anlaşılıyor. Şu an sınırlı sayıda modelde olmasına rağmen oldukça fazla sayıya erişmesi özel ROM kullanımına bağlanıyor.
Diğer Android sürümleri ise azalma eğilimine giriyor. Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümleri yüzde 20.6 seviyesine gerilerken, Gingerbread ise yüzde 28.5 seviyesinde kalmış.
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2012 Temmuzda çıkan 4.1 sürümü ve sonraki sürümler daha %48,6 2012 Kasımda çıkan 4.2 sürümü %10'larda geziyor. Üzerinden 1 - 1,5 sene geçmiş son sürümden önceki sürümler daha %50'ye ulaşamamış ki bu verilerin yarısı da muhtemelen custom rom'dur. Firmaların yazılım desteğini artırmaları gerek, bu koşullarda WP ile bile kapışamazlar birkaç yıla.
Plastik olacak ama donanımı iyi olacak ve güncellenilebilir bir telefon olacak aga!!
Adamların sadece iPod Touch ailesi, iPhone ailesi ve iPad ailesi ile iOS kullanarak 100lerce Androidli cihaza karşı kafa tutmaları Apple'ın yazılım konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtıdır.