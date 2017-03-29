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Jet kiralama uygulaması JetSmarter, bebekler için bağış programı başlatıyor

Dünyanın en büyük özel hava seyahati girişimi olan JetSmarter, müşterilerinin yapacağı bağışlarla bebekler ve ailelerinin ücretsiz seyahat yapmasını sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Gökyüzünün Uber’i olarak nitelendirilen ve zengin müşterilerine özel jetler kiralayarak yolculuk yapma imkanı sunan dünyanın en büyük özel hava seyahati girişimi JetSmarter, müşterilerinin bağışlarıyla hayır amaçlı yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. #CharterHope adı verilen bu hayır girişimi ile JetSmarter kullanıcıları, yapacakları uçuş bağışlarıyla yenidoğanların(0-28 günlük bebekler) ve ailelerinin hastaneden evlerine özel jetle dönmelerini sağlayacak.

ABD’de, bebeklerini dünyaya getirmek için evlerinden binlerce kilometre uzakta olan tam teşekküllü hastaneye giden pek çok aile, dönüş yolunda birtakım ciddi problemler karşılıyor. Yenidoğanların zayıf bağışıklık sistemine sahip olması normal insanlar için sıradan olan bazı rahatsızlıkların(soğuk algınlığı gibi) yenidoğanlar için hayati tehlike oluşturmasına neden oluyor. Tabi ailelerin binlerce kilometrelik yolu geri dönmesinin en kolay yolu havayolu ulaşımı zira uzun yolculuklar yenidoğanlar için çeşitli tehlikeleri barındırıyor ancak kalabalık havalimanları ve uçaklar da bebeklerin sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Bu tehlikelere dikkat çeken JetSmarter, #CharterHope girişimiyle bağışçıların, uçuş saati bağışlarını yenidoğan ve ailelerinin hastane yakınından doğrudan jete binmeleri ve evlerine en yakın uygun iniş noktasında inmelerini böylece herhangi bir komplikasyon tehlikesi olmadan bebeklerin evlerine güvenle ulaşmalarını amaçlıyor. JetSmarter ayrıca bağışçıların, bağışlarının nasıl kullanıldığını akıllı telefonlardaki uygulama üzerinden takip edebilecekleri ve bağışların suiistimal edilmeyeceğini de garanti ediyor.


http://bgr.com/2017/03/28/jetsmarter-private-jets-membership-launch/ Yorum Yaz
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Mr.Legend 2 yıl
Teşekkürler hemen 1 milyon dolar değerinde bağışı yaptım. Haberi girenlere teşekkürler
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Muguroz 2 yıl
naçizane bir ceviri hatasini düzeltelim:
"America’s most vulnerable babies are often born at specialty hospitals thousands of miles from their homes. And due to complications or medical conditions..."
Cevirisi:
"Amerika'nin en savunmasiz bebekleri genellikle evlerinden binlerce kilometre uzaktaki, (alaninda uzman) hastanelerde doganlardir."
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