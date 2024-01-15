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    Anlık Bildirim

    2023'te Türkiye'de 2,1 milyon uçuş gerçekleşti

    Türkiye'de 2023 yılında transit üst geçişlerle birlikte toplam 2,1 milyon uçuş gerçekleşti. Türk hava sahasından her 15 saniyede bir uçak geçti.                  
    2023'te Türkiye'de 2,1 milyon uçuş gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de uçuş sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'deki uçuş sayısı 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 13 artışla 1.681.795 adet olarak gerçekleşti. Türk hava sahasından transit üst geçişlerle birlikte ise önceki yıla kıyasla yüzde 14,9 artışla 2.167.019 uçuş gerçekleşti.

    2023'te Türkiye'deki 3 havayolu şirketi tarafından 57 noktaya sefer gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise 343 noktaya sefer düzenleniyor.

    Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı.

    2022 ve 2023 yıllarında Türk hava sahasında gerçekleşen uçuş miktarı
    Uçuşlar 2022 2023

    Değişim
    (yüzde)
    İç hat 786.150 868.467 10,5
    Dış hat 702.476 813.328 15,8
    Türkiye geneli 1.488.626 1.681.795 13
    Transit üst geçiş 396.899 485.224 22,3
    Toplam 1.885.525 2.167.019 14,9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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