2023'te Türkiye'de 2,1 milyon uçuş gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Türkiye'de uçuş sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'deki uçuş sayısı 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 13 artışla 1.681.795 adet olarak gerçekleşti. Türk hava sahasından transit üst geçişlerle birlikte ise önceki yıla kıyasla yüzde 14,9 artışla 2.167.019 uçuş gerçekleşti.

2023'te Türkiye'deki 3 havayolu şirketi tarafından 57 noktaya sefer gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise 343 noktaya sefer düzenleniyor.

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Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı.

2022 ve 2023 yıllarında Türk hava sahasında gerçekleşen uçuş miktarı Uçuşlar 2022 2023 Değişim

(yüzde) İç hat 786.150 868.467 10,5 Dış hat 702.476 813.328 15,8 Türkiye geneli 1.488.626 1.681.795 13 Transit üst geçiş 396.899 485.224 22,3 Toplam 1.885.525 2.167.019 14,9

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