2023'te Türkiye'de 2,1 milyon uçuş gerçekleşti

2023'te Türkiye'deki 3 havayolu şirketi tarafından 57 noktaya sefer gerçekleştiriliyor. Yurt dışında ise 343 noktaya sefer düzenleniyor.
Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı.
|Uçuşlar
|2022
|2023
|
Değişim
|İç hat
|786.150
|868.467
|10,5
|Dış hat
|702.476
|813.328
|15,8
|Türkiye geneli
|1.488.626
|1.681.795
|13
|Transit üst geçiş
|396.899
|485.224
|22,3
|Toplam
|1.885.525
|2.167.019
|14,9
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.