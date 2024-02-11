Yapay zeka bebekle birlikte konuşmayı öğrendi

ABD'de bilim insanları yapay zekanın bir bebekle aynı şekilde dil öğrenip öğrenemeyeceğini araştırdı. 6 aylık bebekle birlikte büyüyen yapay zekanın ilk sözcükleri "top" ve "sandalye" oldu.
Bilim insanları Sam adlı altı aylık bir bebeğin başına kamera yerleştirdi. Oyun oynayan, annesiyle vakit geçiren, parkta gezintiye çıkan çocuğun deneyimleri doğrudan yapay zekaya yüklendi.
Bilim insanları araştırmayı "Yapay zeka normalde astronomik miktarda yazılı metinle eğitiliyor. Bu sebeple çocukların gelişiminden son derece farklı bir süreç var. Bebeklerin görüp duyduklarıyla öğrenen yapay zekanın nasıl bir gelişim göstereceğini araştırdık." sözleriyle anlattı.
Bilim insanları bir çocuğun ebeveynleri gibi, objelerin isimlerini yapay zekaya öğrettiklerini, bunun dışında hiçbir müdahalede bulunmadıklarını söylüyor. 19 aylık deneyde yapay zekanın ilk kelimeleri ise "top" ve "sandalye" oldu.
Süreçte 40'tan fazla sözcük öğrenen yapay zekanın dört seçenek içinden gösterilen objelerin ismini yüzde 62 doğrulukla bildiği belirtiliyor.
Bilim insanları, araştırma sonucuyla ilgili olarak da, "Sadece tek bir çocuğun günlük yaşamda deneyimlediklerini paylaşan yapay zekanın kavramları ve kelimeleri öğrenebileceğini kanıtlamış olduk. Yapay zeka kelimelerle görsel referansları birbirleriyle ilişkilendirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu. Sistemin eksikleri de var. Araştırmacılar yapay zekanın bebeğin ellerinin "ne olduğunu" anlamakta zorlandığını söylüyor.
Bilim dünyasında çocukların konuşmayı nasıl öğrendiği konusunda tartışma sürüyor. Bazıları bebeklerin sadece görerek, duyarak ve oyun oynayarak, yani tecrübelerinden yola çıkarak lisan öğrendiğini savunurken, bazılarıysa insandaki dil yeteneğinin doğuştan geldiğini öne sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.