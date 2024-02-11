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    Yapay zeka bebekle birlikte konuşmayı öğrendi

    ABD'de bilim insanları yapay zekanın bir bebekle aynı şekilde dil öğrenip öğrenemeyeceğini araştırdı. 6 aylık bebekle birlikte büyüyen yapay zekanın ilk sözcükleri "top" ve "sandalye" oldu.

    Yapay zeka bebekle birlikte konuşmayı öğrendi Tam Boyutta Gör

    ABD'de bilim insanları yapay zekanın bir bebekle aynı şekilde dil öğrenip öğrenemeyeceğini araştırdı. 6 aylık bebekle birlikte büyüyen yapay zekanın ilk sözcükleri "top" ve "sandalye" oldu.

    Bilim insanları Sam adlı altı aylık bir bebeğin başına kamera yerleştirdi. Oyun oynayan, annesiyle vakit geçiren, parkta gezintiye çıkan çocuğun deneyimleri doğrudan yapay zekaya yüklendi.

    Bilim insanları araştırmayı "Yapay zeka normalde astronomik miktarda yazılı metinle eğitiliyor. Bu sebeple çocukların gelişiminden son derece farklı bir süreç var. Bebeklerin görüp duyduklarıyla öğrenen yapay zekanın nasıl bir gelişim göstereceğini araştırdık." sözleriyle anlattı.

    Bilim insanları bir çocuğun ebeveynleri gibi, objelerin isimlerini yapay zekaya öğrettiklerini, bunun dışında hiçbir müdahalede bulunmadıklarını söylüyor. 19 aylık deneyde yapay zekanın ilk kelimeleri ise "top" ve "sandalye" oldu.

    Süreçte 40'tan fazla sözcük öğrenen yapay zekanın dört seçenek içinden gösterilen objelerin ismini yüzde 62 doğrulukla bildiği belirtiliyor.

    Bilim insanları, araştırma sonucuyla ilgili olarak da, "Sadece tek bir çocuğun günlük yaşamda deneyimlediklerini paylaşan yapay zekanın kavramları ve kelimeleri öğrenebileceğini kanıtlamış olduk. Yapay zeka kelimelerle görsel referansları birbirleriyle ilişkilendirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu. Sistemin eksikleri de var. Araştırmacılar yapay zekanın bebeğin ellerinin "ne olduğunu" anlamakta zorlandığını söylüyor.

    Bilim dünyasında çocukların konuşmayı nasıl öğrendiği konusunda tartışma sürüyor. Bazıları bebeklerin sadece görerek, duyarak ve oyun oynayarak, yani tecrübelerinden yola çıkarak lisan öğrendiğini savunurken, bazılarıysa insandaki dil yeteneğinin doğuştan geldiğini öne sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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