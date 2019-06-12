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John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor

Wolfenstein, DOOM ve Quake oyunlarının yaratıcısı John Romero bu sefer de sıra tabanlı strateji türüne el attı. Yapımcının yeni oyununun adı, "Empire of Sin" olacak.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor
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Wolfenstein, DOOM ve Quake oyunlarının yaratıcısı John Romero, karısı Brenda Romero ile kurdukları Romero Games adlı stüdyo tarafından geliştirilen “Empire of Sin” adlı oyunun duyurusunu yaptı.

1920’lerin Şikago’sunda geçen gangster temalı bir oyun olacak Empire of Sin, Romero’nun çok daha tecrübeli olduğu FPS türünden sıra tabanlı strateji türüne geçişini gösteren bir yapım olacak. Nintendo’nun E3 konferansında tanıtılan oyun; Tomson makinalı tüfeklerin ve fötr şapkaların eksik olmadığı yağmurlu Şikago sokaklarında bir kara film havası estirecek. Oyunda başarıya ulaşmak için rüşvet ve şantaj dahil her türlü kanunsuzluğu yapabileceğimiz belirtiliyor.

Oyun, ABD’de 1920-1933 yılları arasında alkollü içeceklerin üretimi ile satışının yasak olduğu dönemde geçecek ve 14 suç baronundan birini yönetmemize izin vererek bir organize suç örgütüne liderlik etmemizi sağlayacak. Romero’ya göre oyuna başlama şartları rastlantısal bir şekilde oluşturulacağı için koşullara ayak uydurmak adına farklı taktikler izlememiz gerekecek.

Oyunun çıkmadığı platform neredeyse yok 

Romero’nun Daikatana felaketinin ardından farklı bir tür oyunla karşımıza çıkması ise oyun severleri biraz endişelendirebilir. Ancak tecrübeli yapımcının bu sefer daha doğru kararlar vereceğini ve kaliteli bir yapımla karşımıza çıkacağını umuyoruz.

2020 yılı ilkbaharında Paradox Interactive tarafından piyasaya sürülecek oyun; Switch, PC, Mac, Xbox ve Playstation için yayınlanacak.

 

https://www.empireofsingame.com/press Yorum Yaz
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