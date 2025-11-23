Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Universe for Sale olacak. Universe for Sale, elle çizilmiş grafik ve animasyonlara sahip, tıklamalı bir bilimkurgu macera oyunu. Oyun, zeki orangutanların limanları çalıştırdığı ve kanlı uygulamalarıyla gizemli bir tarikatın hüküm sürdüğü Jüpiter yörüngesindeki bir uzay istasyonunda geçiyor.
Universe for Sale, 27 Kasım, 4 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Zoeti ve Godzilla Voxel Wars'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: