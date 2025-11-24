Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valve, çalışan başına kazançta Apple ve Google gibi devleri solluyor

    Steam platformunun sahibi ve oyun geliştiricisi Valve, oldukça verimli bir şirket yapısına sahip. Firma, çalışan başına yaklaşık 50 milyon dolar gelir ile devleri geride bırakıyor.

    Valve, çalışan başına kazançta devleri geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Steam platformunun sahibi ve Steam Deck'in üreticisi olan Valve, dünyanın en verimli şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Alinea Analytics’te piyasa analizleri başkanı X'te yaptığı paylaşımda, Steam’in tek başına 16,2 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaştı. Bazı tahminlere göre şirketin toplam geliri 2025’te 17 milyar dolara ulaşacak. 2012–2021 arasındaki çalışan sayısının ortalama 350 civarında olduğu varsayıldığında, Valve’ın çalışan başına yaklaşık 50 milyon dolar gelir ürettiği ortaya çıkıyor.

    Bu rakamların, Valve halka açık bir şirket olmadığı için resmi verilere değil, araştırma şirketlerinin raporlarına ve sızan bilgilere dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak mevcut veriler önceki bilgilerle tutarlılık gösteriyor. 2021’de Valve’a dava açan bağımsız oyun stüdyosu Wolfire, şirketin yaklaşık 360 çalışanı olduğunu söylemişti. Aynı yıl Microsoft’un tahminine göre Valve’ın geliri 6,5 milyar dolar seviyesindeydi; bu da çalışan başına 18 milyon doların üzerinde gelir anlamına geliyor.

    Devleri açık ara geride bırakıyor

    Bu rakamlar, diğer büyük şirketlerin çalışan başına gelirlerini neredeyse ikiye katlıyor. Visual Capitalist’in verilerine göre, çalışan başına gelirde lider olan McKesson bile çalışan başına yalnızca 8,2 milyon dolar üretebiliyor. Teknoloji şirketlerinde bu rakam daha da düşük: Apple çalışan başına 2,4 milyon dolar, Alphabet (Google) ise 1,9 milyon dolar gelir elde ediyor.

    Valve, çalışan başına kazançta devleri geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Valve da bu durumun farkında. 2012’de yayımladığı “Yeni Çalışan El Kitabı”nda, “Çalışan başına kârlılığımız Google, Amazon veya Microsoft’tan daha yüksek. Bunun doğru karşılığı, mümkün olduğunca çok parayı çalışanların cebine geri koymaktır” ifadeleri yer alıyor. Şirket, sektördeki en iyi maaş paketlerinden birini sunduğunu iddia ediyor. The Verge tarafından paylaşılan sızdırılmış belgelere göre Valve çalışanlarına toplamda yaklaşık 450 milyon dolar ödedi ve çalışan başına düşen ortalama maaş 1,3 milyon doların üzerindeydi.

    Peki Valve bunu nasıl başarıyor?

    Valve’ın bunu başarabilmesinin nedeni, tamamen özel bir şirket olması ve ne hissedarlara ne de yatırım fonlarına karşı sorumlu olması. Bu sayede Gabe Newell ve diğer ortaklar, kısa vadeli kazanç baskısı yerine şirketin uzun vadeli sağlığına odaklanabiliyor. Ayrıca şirket, yöneticilerin bulunmadığı, herkesin takım üyesi olarak çalıştığı yatay bir organizasyon yapısına sahip.

    Her ne kadar kusursuz bir şirket olmasa da (örneğin PC oyunlarında loot box trendini yaygınlaştıran ilk firmalardan biri olması gibi), oyun topluluğu ve sektör için çok şey yaptığı söylenebilir. Half-Life, Counter-Strike, Dota 2, Left 4 Dead gibi ikonik yapımların yanı sıra Steam ile oyun satın alma deneyimini dönüştürdü ve bağımsız geliştiricilere büyük fırsatlar sundu. 2022’de Steam Deck ile el konsolu pazarını yeniden canlandırdı ve 2026’da çıkması beklenen yeni Steam Machine cihazı için de heyecan giderek artıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka panel hasarlı ne demek yurt dışından motor getirmek 2025 audio görüntülü diafon resetleme alfa romeo nasıl bir araba kentsel dönüşümde bodrum katların durumu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum