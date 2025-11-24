Valve, çalışan başına kazançta Apple ve Google gibi devleri solluyor

Bu rakamların, Valve halka açık bir şirket olmadığı için resmi verilere değil, araştırma şirketlerinin raporlarına ve sızan bilgilere dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak mevcut veriler önceki bilgilerle tutarlılık gösteriyor. 2021’de Valve’a dava açan bağımsız oyun stüdyosu Wolfire, şirketin yaklaşık 360 çalışanı olduğunu söylemişti. Aynı yıl Microsoft’un tahminine göre Valve’ın geliri 6,5 milyar dolar seviyesindeydi; bu da çalışan başına 18 milyon doların üzerinde gelir anlamına geliyor.
Devleri açık ara geride bırakıyor
Bu rakamlar, diğer büyük şirketlerin çalışan başına gelirlerini neredeyse ikiye katlıyor. Visual Capitalist’in verilerine göre, çalışan başına gelirde lider olan McKesson bile çalışan başına yalnızca 8,2 milyon dolar üretebiliyor. Teknoloji şirketlerinde bu rakam daha da düşük: Apple çalışan başına 2,4 milyon dolar, Alphabet (Google) ise 1,9 milyon dolar gelir elde ediyor.
Peki Valve bunu nasıl başarıyor?
Valve’ın bunu başarabilmesinin nedeni, tamamen özel bir şirket olması ve ne hissedarlara ne de yatırım fonlarına karşı sorumlu olması. Bu sayede Gabe Newell ve diğer ortaklar, kısa vadeli kazanç baskısı yerine şirketin uzun vadeli sağlığına odaklanabiliyor. Ayrıca şirket, yöneticilerin bulunmadığı, herkesin takım üyesi olarak çalıştığı yatay bir organizasyon yapısına sahip.
Her ne kadar kusursuz bir şirket olmasa da (örneğin PC oyunlarında loot box trendini yaygınlaştıran ilk firmalardan biri olması gibi), oyun topluluğu ve sektör için çok şey yaptığı söylenebilir. Half-Life, Counter-Strike, Dota 2, Left 4 Dead gibi ikonik yapımların yanı sıra Steam ile oyun satın alma deneyimini dönüştürdü ve bağımsız geliştiricilere büyük fırsatlar sundu. 2022'de Steam Deck ile el konsolu pazarını yeniden canlandırdı ve 2026'da çıkması beklenen yeni Steam Machine cihazı için de heyecan giderek artıyor.