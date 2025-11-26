Death Stranding 2 PC'ye geliyor: Beklenenden erken çıkabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Death Stranding 2, ESRB web sitesinde "M" (Mature) derecelendirmesiyle görüldü. Oyunun PC sürümünün 11 Aralık'taki Game Awards etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 2025'in en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding 2: On The Beach, orijinal 2019 Death Stranding'in mirasını sürdürüyor. Kojima Productions tarafından PlayStation için geliştirilen oyunun hikaye anlatımı, müzikleri ve Metal Gear'ın yaratıcısı Hideo Kojima'nın yönetmenliğiyle büyük beğeni topladı. 2025 The Game Awards'da oyun, altı farklı kategorinin yanı sıra Yılın Oyunu ödülüne de aday gösterildi. Sadece PlayStation 5 konsollarında oynanabilir olsa da, ESRB'ye bakılırsa PC'ye de geliyor gibi görünüyor.

Orijinal Death Stranding, ilk çıkışından birkaç ay sonra, Temmuz 2020'ye kadar PC'ye çıkmadı. Derecelendirildiğine göre, Death Stranding 2'nin beklenenden daha erken bir tarihte Windows PC'ye gelmesi muhtemel. Kojima, yaklaşan The Game Awards etkinliğinde resmî duyuruyu yapabilir.

