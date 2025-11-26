Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Death Stranding 2 PC'ye geliyor: Beklenenden erken çıkabilir

    PS5 için çıkış yapan bir oyun daha PC platformuna geliyor. Death Stranding 2'nin PC sürümü ESRB sitesinde görüldü. Bu, oyunun beklenenden daha erken bir tarihte geleceğinin de habercisi.

    Death Stranding 2 PC sürümü onaylandı Tam Boyutta Gör
    Death Stranding 2, ESRB web sitesinde "M" (Mature) derecelendirmesiyle görüldü. Oyunun PC sürümünün 11 Aralık'taki Game Awards etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

    Death Stranding 2 PC, ESRB sitesinde görüldü

    Death Stranding 2 PC ESRB Tam Boyutta Gör
    2025'in en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding 2: On The Beach, orijinal 2019 Death Stranding'in mirasını sürdürüyor. Kojima Productions tarafından PlayStation için geliştirilen oyunun hikaye anlatımı, müzikleri ve Metal Gear'ın yaratıcısı Hideo Kojima'nın yönetmenliğiyle büyük beğeni topladı. 2025 The Game Awards'da oyun, altı farklı kategorinin yanı sıra Yılın Oyunu ödülüne de aday gösterildi. Sadece PlayStation 5 konsollarında oynanabilir olsa da, ESRB'ye bakılırsa PC'ye de geliyor gibi görünüyor.

    Orijinal Death Stranding, ilk çıkışından birkaç ay sonra, Temmuz 2020'ye kadar PC'ye çıkmadı. Derecelendirildiğine göre, Death Stranding 2'nin beklenenden daha erken bir tarihte Windows PC'ye gelmesi muhtemel. Kojima, yaklaşan The Game Awards etkinliğinde resmî duyuruyu yapabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    koçtaş anahtar teslim ev yenileme fiyatları magna kozmetik orjinal mi call of duty vanguard türkçe yama xmeye uzaktan izleme sorunu metatechtr yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum