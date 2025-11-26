Death Stranding 2 PC'ye geliyor: Beklenenden erken çıkabilir

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Death Stranding 2, ESRB web sitesinde "M" (Mature) derecelendirmesiyle görüldü. Oyunun PC sürümünün 11 Aralık'taki Game Awards etkinliğinde duyurulması bekleniyor.
Death Stranding 2 PC, ESRB sitesinde görüldü
Tam Boyutta Gör
2025'in en iyi oyunlarından biri olan Death Stranding 2: On The Beach, orijinal 2019 Death Stranding'in mirasını sürdürüyor. Kojima Productions tarafından PlayStation için geliştirilen oyunun hikaye anlatımı, müzikleri ve Metal Gear'ın yaratıcısı Hideo Kojima'nın yönetmenliğiyle büyük beğeni topladı. 2025 The Game Awards'da oyun, altı farklı kategorinin yanı sıra Yılın Oyunu ödülüne de aday gösterildi. Sadece PlayStation 5 konsollarında oynanabilir olsa da, ESRB'ye bakılırsa PC'ye de geliyor gibi görünüyor.
Orijinal Death Stranding, ilk çıkışından birkaç ay sonra, Temmuz 2020'ye kadar PC'ye çıkmadı. Derecelendirildiğine göre, Death Stranding 2'nin beklenenden daha erken bir tarihte Windows PC'ye gelmesi muhtemel. Kojima, yaklaşan The Game Awards etkinliğinde resmî duyuruyu yapabilir.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: