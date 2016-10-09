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John Wick devam filminden uzun fragman

Aksiyon dozu yüksek John Wick filmini unutamayanlar devam filmine hazır olsun. Keanu Reeves’in yeniden başrole geçtiği John Wick: Chapter 2 için ilk uzun fragman geldi.
2 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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John Wick devam filminden uzun fragman

2014 yılının başarılı aksiyon filmlerinden birisi olarak  kabul edilen John Wick, 3 yıl aradan sonra yeniden beyazperdeye dönüyor. John Wick: Chapter 2 için ilk uzun fragman geldi.

İlk filmde, ölen karısından kendisine kalan köpeğini öldüren ve 69 Mustang’ını çalan Tarasov mafya ailesine karşı çetin bir intikam mücadelesine giren bir tetikçinin macerasını izlemişti. İkinci filmde John Wick bu kez uluslararası bir suikastçi örgütünün peşine düşüyor. New York Comic Con etkinliğinde yayınlanan uzun fragman, filmin heyecan dolu aksiyon sahnelerini gözler önüne seriyor.

Ayrıca Bkz. "Yüksek mahkemeden Apple’a tazminat müjdesi"

Yönetmen koltuğunda yine Chad Stahelski oturuyor. Keanu Reeves’in yanında Ona Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne ve John Leguizamo gibi ünlü yıldızları kadroda görmek mümkün olacak. John Wick: Chapter 2 filmi 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek.

 

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Batw0 2 yıl en beğenilen
Keanu Reeves hatırına izlerim, Hatta sinemada izlerim :)
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0MG90 2 yıl
Yeni aldığı köpeği öldürmeseler bari
2 Yanıt Yanıtla +8
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
birincisi zaten başlı başına klişe bir filmdi nasıl olduda bukadar bayat bir filmin ikincisini yapma gereği hissettiler anlamadım
1 Yanıt Yanıtla +5
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Holy Templar 2 yıl
Beklemedeyim
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huseyincarnege 2 yıl
Keanu Reeves ADAMIN dibi
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my54 2 yıl
Herifin ailesini katlediyorlar ses yok, köpeği öldürülünce çıldırıyor, bu kadar başarılı bir film yani :))
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L.o.T.u.S 2 yıl
fragmanın başındaki klasik müziğin adını bilen öne çıksın
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ciroer 2 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

fragmanın başındaki klasik müziğin adını bilen öne çıksın

Vivaldi four seasons (Summer)
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MALTHAEL 2 yıl
O sahnede morpheus deseydi şahane olurdu



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a_y_k_u_t 2 yıl
Fragmanlara karşıyım filme olan heyecanı ve merakı öldürüyor o yüzden bunu da izlemicem :)
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Guest-C302EA147 2 yıl
Oyle derin ve anlamli bir film degildi. Yalniz aksiyon acisindan baya hareketliydi. Ikinciside izlenir.
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Batw0 2 yıl en beğenilen
Keanu Reeves hatırına izlerim, Hatta sinemada izlerim :)
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gultekinlive 2 yıl
soundtrackleri çok güzeldir
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0MG90 2 yıl
Yeni aldığı köpeği öldürmeseler bari
1 Yanıt Yanıtla +8
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redoracle 2 yıl
Berbat filmdi ilki,ikincisinde de gene herkese headshot atış yapan ama kendi hiç vurulmayan birini canlandırır,matrixte bu kadar kolay headshot atamıyodu be eleman.

Equalizer'ı seyredin en azından Denzel abi oyunculuğunu konuşturuyor,hayalet gibi herkesi indiriyo ki olabiletesi olanda budur zaten,he bide koçtaş malzemeleriyle adam öldürüyor yaratıcıda
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Racer_ali 2 yıl 0MG90
0MG90

Yeni aldığı köpeği öldürmeseler bari




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