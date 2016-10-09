John Wick devam filminden uzun fragman

2014 yılının başarılı aksiyon filmlerinden birisi olarak kabul edilen John Wick, 3 yıl aradan sonra yeniden beyazperdeye dönüyor. John Wick: Chapter 2 için ilk uzun fragman geldi.

İlk filmde, ölen karısından kendisine kalan köpeğini öldüren ve 69 Mustang’ını çalan Tarasov mafya ailesine karşı çetin bir intikam mücadelesine giren bir tetikçinin macerasını izlemişti. İkinci filmde John Wick bu kez uluslararası bir suikastçi örgütünün peşine düşüyor. New York Comic Con etkinliğinde yayınlanan uzun fragman, filmin heyecan dolu aksiyon sahnelerini gözler önüne seriyor.

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Yönetmen koltuğunda yine Chad Stahelski oturuyor. Keanu Reeves’in yanında Ona Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne ve John Leguizamo gibi ünlü yıldızları kadroda görmek mümkün olacak. John Wick: Chapter 2 filmi 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek.