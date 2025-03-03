Keanu Reeves, John Wick 5 konusunda kafaları karıştırdı; Seri devam etmeyebilir

Yazının bundan sonraki bölümü John Wick: Chapter 4'ün finaline dair spoiler içerir.
Bu hafta katıldığı bir etkinlikte Keanu Reeves'e John Wick 5'in ne hâlde olduğu soruldu. Ünlü oyuncu, beşinci filmin gelmeyeceğini söyleyerek beklenmedik bir cevap verdi: "Biliyorsunuz karakter öldü. John Wick: Chapter 4'te öldü. Biliyorum Hollywood'da ölmüş karakterleri diriltebiliyorsunuz ama şu anda bu yönde bir plan yok."
Lionsgate Başkanı John Wick 5'in Çekileceğini Açıklamıştı
Lionsgate Başkanı Joe Drake, 2023'ün kasım ayında John Wick 5 için hazırlıkların başladığını, hatta senaryonun yazılmakta olduğunu söylemişti. Hâl böyleyken şimdi Keanu Reeves'in böyle bir açıklama yapması kafaları karıştırdı.
Ünlü oyuncu bu konuda sürprizi bozmamak için böyle bir açıklama yapmış olabilir ama açıkçası bu Keanu Reeves'ten pek beklenecek bir hareket değil. Diğer yandan Reeves'e bu konuda bilgi verilmemiş olması da pek akla yatmıyor. Bu da projenin akıbetine dair sour işaretleri yaratıyor. Lionsgate John Wick gibi bir seriden elbette vazgeçmeyecektir. Ancak ana seriyi devam ettirmek yerine spin-off projeleriyle yola devam etmeye karar verilmiş olabilir. Zira daha şimdiden bir spin-off filmi (Ballerina), bir de spin-off dizisi hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum