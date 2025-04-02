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    John Wick serisi büyüyor; Üç yeni proje resmi olarak duyuruldu

    John Wick serisi, devam filmleri ve spin-off projeleriyle büyümeye devam ediyor. Bu hafta gerçekleşen Cinema-Con etkinliğinde üç yeni John Wick projesi resmi olarak duyuruldu.
    John Wick 5 Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan John Wick, bugün artık koca bir franchise yaratmış durumda. Üstelik bu franchise önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek gibi görünüyor. Şu sıralar Las Vegas'ta düzenlenmekte olan Cinema-Con fuarında bir panel düzenleyen Lionsgate, seriye dair gelecek planlarını paylaştı. John Wick 5'in çekileceği yönündeki açıklamasını yineleyen stüdyo, bunun yanı sıra iki yeni spin-off projesini de resmi olarak duyurdu.

    Bunlardan ilki kısa süre önce ortaya çıkan John Wick animesi olacak. İlk filmin öncesinde geçecek olan bu anime, John Wick'in suç dünyasından ayrılmak için tamamlaması gereken imkânsız göreve odaklanacak. Bir süredir gündemde olan bu projeyi resmi olarak duyuran Lionsgate, filmi Shannon Tindle (Ultraman: Rising)'ın yöneteceğini açıkladı. Senaryoyu ise Vanessa Taylor (The Shape of Water) yazıyor. Filmde John Wick'i Keanu Reeves'in seslendirmesi bekleniyor.

    Donnie Yen, John Wick ile Bağlantılı Bir Spin-Off Filmi Çekecek

    John Wick serisi büyüyor; Üç yeni proje resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Lionsgate'in duyurduğu üçüncü proje ise Donnie Yen'in başrolünü üstleneceği spin-off filmi oldu. John Wick: Chapter 4'da kör bir suikastçıya hayat veren Donnie Yen, Hong Kong'da geçecek bu spin-off filminde aynı rolle geri dönecek. IP Man gibi dövüş filmleriyle tanınan Donnie Yen, bu filmde aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturacak. Film İngilizce çekilecek bir Hollywood yapımı olsa da Hong Kong'un meşhur dövüş filmlerinin ruhunu koruyacak. Çekimlere bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor.

    Yeni duyurulan bu projelerin yanı sıra John Wick: Under The High Table adını taşıyan dizi projesi için de hazırlıklar sürüyor. Diğer yandan John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina da 6 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

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    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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    ips mi va mı sma hastaları için toplanan paralar ne oluyor sakalım çok sert ne yapmalıyım pil punta makinesi tavsiye eyt iptal mi olacak

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