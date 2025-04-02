John Wick serisi büyüyor; Üç yeni proje resmi olarak duyuruldu

Bunlardan ilki kısa süre önce ortaya çıkan John Wick animesi olacak. İlk filmin öncesinde geçecek olan bu anime, John Wick'in suç dünyasından ayrılmak için tamamlaması gereken imkânsız göreve odaklanacak. Bir süredir gündemde olan bu projeyi resmi olarak duyuran Lionsgate, filmi Shannon Tindle (Ultraman: Rising)'ın yöneteceğini açıkladı. Senaryoyu ise Vanessa Taylor (The Shape of Water) yazıyor. Filmde John Wick'i Keanu Reeves'in seslendirmesi bekleniyor.
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Yeni duyurulan bu projelerin yanı sıra John Wick: Under The High Table adını taşıyan dizi projesi için de hazırlıklar sürüyor. Diğer yandan John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina da 6 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.
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Joe bidenden iyi yürüyo