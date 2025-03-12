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    John Wick 5 çekilecek mi? Stüdyo konuya açıklık getirdi

    Keanu Reeves'in geçtiğimiz günlerde yaptığı verdiği bir demeçte iptal edilmiş olabileceğini ima ettiği John Wick 5'in akıbeti belli oldu. Lionsgate stüdyosu konuya açıklık getirdi.
    John Wick 5 Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen aksiyon serilerinden olan John Wick'in aslında dördüncü filmiyle final yapması planlanıyordu. Nitekim dördüncü filmin finali de buna göre tasarlanmıştı. Ancak 2023 yılında çıkan John Wick: Chapter 4 serinin bugüne kadarki en başarılı filmi olunca planlar değişti. Lionsgate bu seriyi devam ettirmek için harekete geçti. Dördüncü filmin çıkışından kısa süre sonra, John Wick 5 için hazırlıklara başlandığı duyuruldu. Ne var ki serinin yıldızı Keanu Reeves, geçtiğimiz günlerde kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Karakterin öldüğünü vurgulayan Reeves, bu yüzden beşinci film için herhangi bir planın olmadığını söyledi.

    Lionsgate: John Wick 5 Çekilecek

    Lionsgate stüdyosunun önceki açıklamalarıyla ters düşen bu demeç, John Wick serisinin geleceğine dair bir belirsizlik yarattı. Lionsgate bu belirsizlikten pek hoşnut kalmamış olsa gerek ki bu hafta konuya açıklık getirdi. Bir etkinlikte konuşan Lionsgate yöneticisi Jenefer Brown, John Wick 5'in hazırlık aşamasında olduğunu açıkça ifade etti:

    "Sırada Ballerina var. Biliyorsunuz o ilk spin-off filmimiz ve izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyoruz. Tabii John Wick'in beşinci filmi üzerinde çalıştığımızı da daha önce duyurmuştuk. John Wick 5'i hazırlıyoruz. Belki John ölmüş olabilir; Hepimiz ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyoruz."

    Lionsgate yöneticisinin bu konuda şüpheye yer bırakmayacak kadar net konuşması, stüdyonun John Wick 5'i çekmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Elbette Keanu Reeves olmadan seriyi devam ettirmek pek mantıklı olmayacaktır ama stüdyo bu kadar istekliyken Reeves'in de bir şekilde ikna edilmesi neredeyse kaçınılmaz.

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