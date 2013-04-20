Jolla, ilk Sailfish cihazını Mayıs ayında duyuracak





Nokia'dan ayrılarak MeeGo çalışmalarını devam ettirmek amacıyla Jolla adında bir firma kuran eski çalışanlar, Sailfish adlı mobil bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Mobil dünyanın yakından takip ettiği Sailfish OS, ilk kez Mayıs ayında görücüye çıkıyor.





Firma yaptığı açıklamada modern İskandinav çizgilerine sahip ilk cihazın Sailfish OS yüklü olarak Mayıs ayında tanıtılacağını açıkladı. Ancak satış konusunda farklı bir strateji izlenecek.





Model ön siparişe sunulduğunda, elde edilen gelir cihazın son aşamaya gelmesi için kullanılacak ve mümkün olan en kısa sürede de final versiyonu sipariş verenlere gönderilecek. Jolla bu ilk parti cihazları benzersiz özelliklerle bezeyecek. Yaygın satışa sunulan modelde ise böyle bir ekstra olmayacak.





Jolla'nın, Sailfish cihazını memleketi Finlandiya'da tanıtması ve satışa sunması bekleniyor. Cihazın ise üst seviye bir model olması beklenmiyor. Jolla, bir süre piyasanın nabzını tutmayı tercih edecek.

http://www.phonearena.com/news/Jolla-preparing-to-announce-first-device-in-May-those-who-pre-order-to-get-a-special-edition_id41966