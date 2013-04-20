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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jolla, ilk Sailfish cihazını Mayıs ayında duyuracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Jolla, ilk Sailfish cihazını Mayıs ayında duyuracak

Nokia'dan ayrılarak MeeGo çalışmalarını devam ettirmek amacıyla Jolla adında bir firma kuran eski çalışanlar, Sailfish adlı mobil bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Mobil dünyanın yakından takip ettiği Sailfish OS, ilk kez Mayıs ayında görücüye çıkıyor.

Firma yaptığı açıklamada modern İskandinav çizgilerine sahip ilk cihazın Sailfish OS yüklü olarak Mayıs ayında tanıtılacağını açıkladı. Ancak satış konusunda farklı bir strateji izlenecek.

Model ön siparişe sunulduğunda, elde edilen gelir cihazın son aşamaya gelmesi için kullanılacak ve mümkün olan en kısa sürede de final versiyonu sipariş verenlere gönderilecek. Jolla bu ilk parti cihazları benzersiz özelliklerle bezeyecek. Yaygın satışa sunulan modelde ise böyle bir ekstra olmayacak. 

Jolla'nın, Sailfish cihazını memleketi Finlandiya'da tanıtması ve satışa sunması bekleniyor. Cihazın ise üst seviye bir model olması beklenmiyor. Jolla, bir süre piyasanın nabzını tutmayı tercih edecek. 

http://www.phonearena.com/news/Jolla-preparing-to-announce-first-device-in-May-those-who-pre-order-to-get-a-special-edition_id41966 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sesto Elemento 6 yıl
Asıl soru uygulama sayısı nasıl olucak. MeeGo çok stabil bir işletim sistemiydi. Umarım stabiliteyi bozmazlar. Bir de Sailfish OS'u yakından takip eden bir arkadaş bizi bilgilendirebilir mi ? Mesela Tizen'daki gibi emulator yardımıyla calışçak mı uygulamalar ya da BB10'daki gibi port aracıyla port edebilcekmiyiz ?
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umut_baris 6 yıl
Bir symbian vakası yaşatmasın da.

Simgeleriyle oynayıp satan nokia yıllarca s40 ve s60 ı süsledi de süsledi.

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Guest-334F3CF19 6 yıl
Yaygınlaşabilir
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