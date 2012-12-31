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Jolla'nın Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish detaylanıyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın akıllı cihazları için Windows Phone platformunu tercih ederek yarı yolda bıraktığı Meego, Finlandiyalı girişimcinin Jolla'nın çabalarıyla Sailfish adlı işletim sisteminde yeniden can bulmuştu. Geçtiğimiz kasım ayında ilk detayları paylaşılan Sailfish'e ait yeni detaylar Engadget'ın bir Nokia cihazı üzerinde çalışan işletim sistemini detaylı olarak incelemesiyle ortaya çıktı.

Engadget'ın Sailfish inceleme videosunda işletim sisteminin oldukça akıcı bir kullanım deneyimi sunduğu gözlerden kaçmıyor. Sade bir tasarıma sahip olan işletim sisteminin kilit ekranında saat, hızlı erişim menüleri kullanıcıyı karşılarken, Sailfish'in menüsüne küçük bir kaydırma hareketiyle erişilebiliyor. Tek elle kullanıma oldukça yatkın olduğunu gördüğümüz işletim sisteminde "Makara" olarak adlandırılan menü sistemine yer verilirken, bu sistem kullanıcının ekranı sürüklediği mesafeye göre seçimleri gerçekleştirebiliyor. Örnek verecek olursak; rehber üzerinde yer alan bir kişinin kimlik bilgilerine bakarken ekranı aşağı doğru sürüklediğiniz de sürüklediğiniz mesafeye göre kişinin bilgilerini düzenleyebiliyor veya silebiliyorsunuz. Ayrıca, ekran soldan sağa doğru sürüklendiğinde geri işlevinin gerçekleştiğini de belirtelim.

Sade olduğu kadar renkli ve özelleştirilebilir bir karakteristiğe sahip olan Sailfish'te arkaplan görselleri değiştirildiğinde ön planda yer alan diğer unsurlarında arka plana uyum sağlayarak düzenlendiği de görülüyor. Nokia'nın MeeGo tabanlı N9'unda olduğu gibi tuşsuz bir cihaz tasarımını öngören Sailfish'in şu an için birçok eksik yanı olsa da videoda yer alan işletim sisteminin fikir verme amaçlı oluşturulan kısa bir demodan oluştuğunu da hatırlatalım.

Jolla tarafından kesin bir açıklama gelmese de 2013 yılının ilk çeyreğinde ilk cihazlarıyla yerini alması beklenen Sailfish'in Android, iOS ve Windows Phone gibi güçlü sistemlerin bulunduğu mobil cihaz arenasında ne denli başarılı olacağı tartışılır. Ancak, akıcılığı ve sade görünümüyle ön plana çıkan işletim sisteminin üreticilerden destek alması durumunda mobil arenada kendine oldukça önemli bir yer edinebilecek potansiyele sahip olduğunu da belirtelim.


http://www.engadget.com/2012/12/29/hands-on-with-jollas-sailfish-os-video/ Yorum Yaz
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Valla Mozilla'nınkinden daha güzel, yaratıcı ve mantıklı bir proje. Piyasayadaki diğer işletim sistemlerini etkileyecek yönleri var ki sırf bu yüzden bile desteklenmesi gerekir.
Valla Mozilla'nınkinden daha güzel, yaratıcı ve mantıklı bir proje. Piyasayadaki diğer işletim sistemlerini etkileyecek yönleri var ki sırf bu yüzden bile deste...
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Mehacan 6 yıl
Bence gelismeyi hak eden ve onemli gorulmesi gereken bir isletim sistemi
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GoldPunch 6 yıl
Fena degil :)
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hollowman_ 6 yıl
n9 da ki meego akıcılığı yok gibi sanki
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FERFEROS 6 yıl
Android kullanan biri olarak oldukça ilgimi çekiyor. Özellikle arkalarına Qt geliştiricilerini almaları güzel bir şey. Ayrıca dedikleri gibi Android uygulamalarını da çalıştırırsa harika olur.
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Yosunluel 6 yıl
N900 kullanmış ve N9 kurcalamış biri olarak diyebilirim ki eğer developer desteği ile kendi uygulama ekosistemini başlatır da yaygınlaştıramazsa fazla ümitlenmesin sevgili jolla...Ne cümle oldu ya :)
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nick54 6 yıl
Herşeye rağmen birşeyler için uğraşıyor olmaları güzel.
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senatorlines 6 yıl
Klack
ya nasıl inanabiliyorlar android ios varken piyasada 0 dan bir işletim sistemiyle yükselebileceklerine ? androide geçin artık ya.

Android te 0'dan başlamadı mı, üstelik bu kadar çekirdek sayisina ve işlemci hızına rağmen adam olamadı benim gözümde sadece değişik firmaların bol bol atraksiyon çeşitliliği var androidtte başka ne var ki, bir sürü fasa fisodan ibaret göz boyama!
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aseven97 6 yıl
Evet, yenilikçi, alışılmışın dışında ama bu özelliklerle bence dokunmatiğin bi özelliği kalmamış. Herşeyde tut çek, tek tek seçmek için uğraş. Ben bunu fiziksel klavyeli telefonla daha rahat yaparım...
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Valla Mozilla'nınkinden daha güzel, yaratıcı ve mantıklı bir proje. Piyasayadaki diğer işletim sistemlerini etkileyecek yönleri var ki sırf bu yüzden bile desteklenmesi gerekir.
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Mr. Jingles 6 yıl
Henüz arayüz ve menü yapısı tam anlamıyla tamamlanmadı. Retail sürüme kadar değişiklikler olacaktır, karamsar olmanın manası yok. Ki bu haliyle bile gayet iyi sinyaller vermiş durumda.
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sertacaygun 6 yıl
2013 çoook hareketli olacak belli ki. WP8'den beklenen çıkış yaşanmadı benim açımdan. Blackberry'yi bekliyorum açıkası, Android uygulamalarını çalıştıracakmış vs. 2013'ü de i9100'ümle kapatırım herhalde.
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danGerfuLL 6 yıl
Nokia'nin hata yapip yapmadigini su cihazlari inceleme sansina sahip oldugumuzda anlayacagiz. Gelsin Sailfish'de pazar sadece Google ile Apple'a kalmasin yoksa her cihaz pazara girerken 2000+ odemek durumunda kalacagiz. Devlet, vergi, yurtdisi cihaz vs.. beni baglamaz, ben cebimden cikana bakarim.
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Klack 6 yıl
ya nasıl inanabiliyorlar android ios varken piyasada 0 dan bir işletim sistemiyle yükselebileceklerine ? androide geçin artık ya.
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Mr. Jingles 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL
Nokia'nin hata yapip yapmadigini su cihazlari inceleme sansina sahip oldugumuzda anlayacagiz. Gelsin Sailfish'de pazar sadece Google ile Apple'a kalmasin yoksa her cihaz pazara girerken 2000+ odemek durumunda kalacagiz. Devlet, vergi, yurtdisi cihaz vs.. beni baglamaz, ben cebimden cikana bakarim.

Hata yaptı, bunu kesin bir dille söyleyebilirim. Nokia'nın farkı rakiplerinden farklı ürünler yapabilmesiydi. Şimdi öyle değil. Arkasında durmuş olsaydı şimdiye çoğu şey rayına oturmuştu.
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