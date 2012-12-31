Jolla'nın Meego tabanlı işletim sistemi Sailfish detaylanıyor

Nokia'nın akıllı cihazları için Windows Phone platformunu tercih ederek yarı yolda bıraktığı Meego, Finlandiyalı girişimcinin Jolla'nın çabalarıyla Sailfish adlı işletim sisteminde yeniden can bulmuştu. Geçtiğimiz kasım ayında ilk detayları paylaşılan Sailfish'e ait yeni detaylar Engadget'ın bir Nokia cihazı üzerinde çalışan işletim sistemini detaylı olarak incelemesiyle ortaya çıktı.





Engadget'ın Sailfish inceleme videosunda işletim sisteminin oldukça akıcı bir kullanım deneyimi sunduğu gözlerden kaçmıyor. Sade bir tasarıma sahip olan işletim sisteminin kilit ekranında saat, hızlı erişim menüleri kullanıcıyı karşılarken, Sailfish'in menüsüne küçük bir kaydırma hareketiyle erişilebiliyor. Tek elle kullanıma oldukça yatkın olduğunu gördüğümüz işletim sisteminde "Makara" olarak adlandırılan menü sistemine yer verilirken, bu sistem kullanıcının ekranı sürüklediği mesafeye göre seçimleri gerçekleştirebiliyor. Örnek verecek olursak; rehber üzerinde yer alan bir kişinin kimlik bilgilerine bakarken ekranı aşağı doğru sürüklediğiniz de sürüklediğiniz mesafeye göre kişinin bilgilerini düzenleyebiliyor veya silebiliyorsunuz. Ayrıca, ekran soldan sağa doğru sürüklendiğinde geri işlevinin gerçekleştiğini de belirtelim.





Sade olduğu kadar renkli ve özelleştirilebilir bir karakteristiğe sahip olan Sailfish'te arkaplan görselleri değiştirildiğinde ön planda yer alan diğer unsurlarında arka plana uyum sağlayarak düzenlendiği de görülüyor. Nokia'nın MeeGo tabanlı N9'unda olduğu gibi tuşsuz bir cihaz tasarımını öngören Sailfish'in şu an için birçok eksik yanı olsa da videoda yer alan işletim sisteminin fikir verme amaçlı oluşturulan kısa bir demodan oluştuğunu da hatırlatalım.





Jolla tarafından kesin bir açıklama gelmese de 2013 yılının ilk çeyreğinde ilk cihazlarıyla yerini alması beklenen Sailfish'in Android, iOS ve Windows Phone gibi güçlü sistemlerin bulunduğu mobil cihaz arenasında ne denli başarılı olacağı tartışılır. Ancak, akıcılığı ve sade görünümüyle ön plana çıkan işletim sisteminin üreticilerden destek alması durumunda mobil arenada kendine oldukça önemli bir yer edinebilecek potansiyele sahip olduğunu da belirtelim.





http://www.engadget.com/2012/12/29/hands-on-with-jollas-sailfish-os-video/