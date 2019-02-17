Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda

Kâğıt uçaklara mini bir pervane ekleyerek havada daha uzun süre kalmasını sağlayan ve Kickstarter üzerinde bağış rekoru kıran PowerUp Toys yeni ürünlerini oyuncak fuarında duyurdu.

PowerUp Toys 4.0 özellikleri ve fiyatı

PowerUp Toys bundan birkaç yıl önce minik Drone pervanesini kâğıt uçağın arkasına yerleştirerek daha uzun süre havada kalmasını sağlamıştı. Kickstarter üzerinde rekor kıran girişim teknolojisini geliştirerek devam etti.

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Sonrasında akıllı telefon ile yönünü değiştirebildiğiniz kâğıt uçak motoru ile anlık olarak görüntü aktaran kameralı ve çift motorlu ürünler piyasaya çıkmıştı. Girişim son olarak 2 uçak motoru ve 1 zengin gerçeklik gözlüğü duyurdu.

PowerUp Toys 4.0 olarak adlandırılan yeni seride çift pervaneli bir ürün var. Öncekilerden farkı ise otomatik pilota sahip olması. Kontrol panelindeki sensörler uçuş verilerini toplayarak uçağı dengelemeye çalışıyor. Yine mobil uygulama da mevcut. Fiyatı 60$ olacak.

Tam Boyutta Gör

PowerUp Racers adlı ürün ise ilk nesil PowerUp Toys motoruna çok benziyor. Sadece uçaklar için değil kâğıt araba, gemi gibi farklı maketleriniz için de kullanabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 25$. Son olarak OKO Multi View adındaki zengin gerçeklik gözlüğü, içerisine taktığınız telefonunuzla dürbün tarzında uygulamalar kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 30$ olarak açıklandı. Ürünler yaz aylarında piyasada olacak.