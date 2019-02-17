Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda

Yeni oyuncaklar kağıt araba ve gemilerinizi yürütmenizi sağlarken gelişmiş model ise rüzgarlı havalarda dengeyi sağlayacak bir otomatik pilot özelliği ile geliyor.
3 ay
9b
1
1
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kâğıt uçaklara mini bir pervane ekleyerek havada daha uzun süre kalmasını sağlayan ve Kickstarter üzerinde bağış rekoru kıran PowerUp Toys yeni ürünlerini oyuncak fuarında duyurdu.

PowerUp Toys 4.0 özellikleri ve fiyatı

PowerUp Toys bundan birkaç yıl önce minik Drone pervanesini kâğıt uçağın arkasına yerleştirerek daha uzun süre havada kalmasını sağlamıştı. Kickstarter üzerinde rekor kıran girişim teknolojisini geliştirerek devam etti.

Ayrıca Bkz. "İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Sonrasında akıllı telefon ile yönünü değiştirebildiğiniz kâğıt uçak motoru ile anlık olarak görüntü aktaran kameralı ve çift motorlu ürünler piyasaya çıkmıştı. Girişim son olarak 2 uçak motoru ve 1 zengin gerçeklik gözlüğü duyurdu.

PowerUp Toys 4.0 olarak adlandırılan yeni seride çift pervaneli bir ürün var. Öncekilerden farkı ise otomatik pilota sahip olması. Kontrol panelindeki sensörler uçuş verilerini toplayarak uçağı dengelemeye çalışıyor. Yine mobil uygulama da mevcut. Fiyatı 60$ olacak.

 

Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda
Tam Boyutta Gör

PowerUp Racers adlı ürün ise ilk nesil PowerUp Toys motoruna çok benziyor. Sadece uçaklar için değil kâğıt araba, gemi gibi farklı maketleriniz için de kullanabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 25$. Son olarak OKO Multi View adındaki zengin gerçeklik gözlüğü, içerisine taktığınız telefonunuzla dürbün tarzında uygulamalar kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 30$ olarak açıklandı. Ürünler yaz aylarında piyasada olacak.


https://www.engadget.com/2019/02/15/powerup-toys-airplane-vehicle-motor-kits/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FerdosParadise 3 ay
iyimiş ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung, telekom altyapısında gözünü Huawei’nin payına dikti 3 ay Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı 3 ay Yaşa bağlı hafıza kaybını düzelten ilaç geliştirildi 3 ay Twitter "haber kamerası" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 3 ay Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak 3 ay NASA, Rus roketleriyle 2020 yılına kadar devam edecek 3 ay Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti 3 ay Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak 3 ay Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı 3 ay Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı? 3 ay Apple Music kullanıcıları artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecekler 3 ay BlackBerry ve Kanada'dan otonom araç teknolojisine 350 milyon dolarlık yatırım 3 ay Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı 3 ay Amazon, Tesla'nın yeni rakibi Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptı 3 ay Eski Microsoft çalışanı, akıllı ev teknolojilerini geliştirmek için Apple'a katıldı 3 ay Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi 3 ay OnePlus, Google Duo’yu akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı 3 ay Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi 3 ay Nerf Fortnite silahları geliyor 3 ay Apple sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimini satın aldı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda Sonraki Galaxy Tab A 10.1 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Ekranı tuval gibi kullanabileceğiniz 3Doodler uygulaması yayınlandı 3 ay Hasbro çocuğunuza Darth Vader eğitimi verecek 3 ay Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor 3 ay Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı 3 ay Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı 3 ay Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasının vizyon tarihi açıklandı 3 ay General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor 3 ay AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi 3 ay Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı 3 ay Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı 3 ay Neandertal insanına ait olduğu düşünülen 29 bin yıllık ayak izleri keşfedildi 3 ay NASA, 2028 yılında Ay’a tekrar astronot göndermeyi planlıyor 3 ay LG V50 ThinQ'nun basın görseli sızdırıldı 3 ay Çin uzayda bir güneş enerjisi istasyonu inşa edecek 3 ay Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor 3 ay Twitter'ın silinen direkt mesajları sakladığı ortaya çıktı 3 ay Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir 3 ay Deezer'ın Windows versiyonu Microsoft Store'da yayınlandı 3 ay Snapdragon 855'li Xiaomi Mi 9'un AnTuTu puanı açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim