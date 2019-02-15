İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung bu yıl orijinal modelin biraz daha küçük ve düşük fiyata olan versiyonlarını e takısı ile isimlendirmeye başladı. Gaalxy S10e ve Galaxy Fit-e modellerinden sonra bugün tanıtılan Galaxy Tab S5e modeli buna son örnek oldu.

Galaxy Tab S5e özellikleri ve fiyatı?

Galaxy Tab S5e modeli Galaxy Tab S4 ile çok benzeyen bir görünüme sahip. Bununla birlikte 5.5mm kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. Tablet pazarında son dönemde bu denli ince modeller görmek biraz zorlaşmıştı diyebiliriz.

10.5 inçlik Super AMOLED ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 2+6 şeklinde bir tanımlama yapılmış. Tablete 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

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Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera olan tablet modeli 7000mAh kapasiteli bataryası ile 14.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ses ise USB Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. 4 kenarda yer alan hoparlörler AKG tarafından hazırlanmış ve Dolby Atmos destekli. Galaxy Tab S5e için 400$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.