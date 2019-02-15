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İnceliğiyle rekor kıran Samsung Galaxy Tab S5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un bu yıl için planladığı Galaxy Tab S serisinin yeni üyesi Galaxy Tab S5e tanıtıldı. Sadece 5.5mm kalınlığa sahip olan tablet donanım tarafında da iddialı.
3 ay
5,9b
1
27
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bu yıl orijinal modelin biraz daha küçük ve düşük fiyata olan versiyonlarını e takısı ile isimlendirmeye başladı. Gaalxy S10e ve Galaxy Fit-e modellerinden sonra bugün tanıtılan Galaxy Tab S5e modeli buna son örnek oldu.

Galaxy Tab S5e özellikleri ve fiyatı?

Galaxy Tab S5e modeli Galaxy Tab S4 ile çok benzeyen bir görünüme sahip. Bununla birlikte 5.5mm kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. Tablet pazarında son dönemde bu denli ince modeller görmek biraz zorlaşmıştı diyebiliriz.

10.5 inçlik Super AMOLED ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor ve 2+6 şeklinde bir tanımlama yapılmış. Tablete 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. 
Ayrıca Bkz. "Profil ön izleme özelliği Twitter uygulamalarına da geliyor"

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera olan tablet modeli 7000mAh kapasiteli bataryası ile 14.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ses ise USB Tip-C bağlantısı üzerinden aktarılıyor. 4 kenarda yer alan hoparlörler AKG tarafından hazırlanmış ve Dolby Atmos destekli. Galaxy Tab S5e için 400$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.


https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s5e-leaked-renders-metal-back-side-fingerprint-sensor_id113718 Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Bataryayı küçük tuttuktan sonra ince yapmakta ne var ayrıca özellikleri de berbat.
Neyse Bi ipad pro kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Windows tablet kullanmak gerek bence. Android tabletler fazla güçsüz ve hantal. Apple tabletler ise kocaman bir iPhone dan farksız, fark oluşsun istiyosan da hayvan gibi fiyatları olan uygulamaları almak gerekiyor. Microsoft surface ler gelse de kurtulsak.
Bataryayı küçük tuttuktan sonra ince yapmakta ne var ayrıca özellikleri de berbat.Neyse Bi ipad pro kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Windows tablet kull...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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__Nikolaus__ 3 ay
Snapdragon 670 kullanıyor , Yahu bu android tabletler neden dandik işlemci kullanıyor anlamıyorum , bi ara yeni tablet bakarken dedim bu sefer android alayım , snapdragon 845 baktım yok , gittim ipad 2017 pro aldım mecburen.
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DH Misafiri 3 ay
Sırt çantasında bükülür bu
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DH Misafiri 3 ay
Başlıkta özellikkeri ve fiyatı demişsiniz... Fiyat nerde yazıyor acaba?
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Athlon 840 Kaveri 3 ay
"İğrençliğiyle rekor kıran" diye okudum. Samsung olunca.
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joven 3 ay
Samsung iPad Pro 11 benzetmek için çaba harcamış
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foreveriphone 3 ay
Samsung yöneticileri gerçekten gerizekalı koy sd855 işlemciyi 128gb depolamayı 6gb rami yanına bir de s pen kalem oldu bugatti.Çek 3000tl fiyat sonra konuşan konuşsun bakalım.
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renega 3 ay foreveriphone
kardeş sen ne yaptın geçen senenin Samsung tableti bile 5000tl hemde çöp.
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Bataryayı küçük tuttuktan sonra ince yapmakta ne var ayrıca özellikleri de berbat.
Neyse Bi ipad pro kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Windows tablet kullanmak gerek bence. Android tabletler fazla güçsüz ve hantal. Apple tabletler ise kocaman bir iPhone dan farksız, fark oluşsun istiyosan da hayvan gibi fiyatları olan uygulamaları almak gerekiyor. Microsoft surface ler gelse de kurtulsak.
3 Yanıt Yanıtla +8
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kaazto28 3 ay Xiaomiseverim
Xiaomiseverim
Bataryayı küçük tuttuktan sonra ince yapmakta ne var ayrıca özellikleri de berbat.
Neyse Bi ipad pro kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Windows tablet kullanmak gerek bence. Android tabletler fazla güçsüz ve hantal. Apple tabletler ise kocaman bir iPhone dan farksız, fark oluşsun istiyosan da hayvan gibi fiyatları olan uygulamaları almak gerekiyor. Microsoft surface ler gelse de kurtulsak.

Kalem açısından değerlendirirsek ipadlerin kalemi mi daha işlek yoksa surface lerin mi? Ayrıca her iki tabletin full işlevsellik noktasını kıyaslarsak hangisi önemli? Tasarım önemli değil. İleriye yönelik planım var ama ilerde olur muyum bilmiyorum.
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renega 3 ay Xiaomiseverim
Uygulama çekitliliği 0 olan microsoft tercih etmek saçma. Artık uygulama geliştiricileri sadece android ve ios için geliştiriyor çok nadiren televizyonlar için de.
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cngzmls 3 ay Xiaomiseverim
Xiaomiseverim
Bataryayı küçük tuttuktan sonra ince yapmakta ne var ayrıca özellikleri de berbat.
Neyse Bi ipad pro kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Windows tablet kullanmak gerek bence. Android tabletler fazla güçsüz ve hantal. Apple tabletler ise kocaman bir iPhone dan farksız, fark oluşsun istiyosan da hayvan gibi fiyatları olan uygulamaları almak gerekiyor. Microsoft surface ler gelse de kurtulsak.

7000 mah hiç de küçük bir batarya değil. Ayrıca işlemcisi snapdragon 660,ekrani süper amoled, ram 4,hafiza 64 ve 128 gb. Üzerinde 4 tane çok kaliteli hoparlör var. Tasarım şahane zaten. Bu özelliklerin neresi kötü anlamadim.
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koçari 3 ay
güncelleme desteği ve uygulama kalitesi olmalı tabletlerde.
Mesela notability benzeri kaliteli not alma uygulamaları var mı android tabletlerde?
Ben tablet alırken s3 e bakmıştım ama fiyatı 3bin tl üstüydü. halbuki ipad 6 2bin tl .
Tabi yazılım anlamında olmasa da ekran kasa falan samsungun daha iyi.
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Das Boot 3 ay
Android tablet almak buyuk risk. Bir yil sonra unutulup gidebilir.
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koyunsavar 3 ay
Avrupa sitelerinde Snapdragon 670 yazıyor fiyatı da 419 euro vermişler.
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