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KFA2'den aynı anda dört monitör desteği sunan iki yeni ekran kartı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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KFA2'den aynı anda dört monitör desteği sunan iki yeni ekran kartı
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan Galaxy'nin Avrupa markası olan KFA2, aynı anda 5 monitöre destek sunan yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın yeni ekran kartlarının en güçlüsü olan GeForce GTX 560 Ti MDT X5, adından da anlaşılabileceği üzere Nvidia'nın GTX 560 Ti modelini temel alırken, Galaxy'nin GTX 460 Razor ve WHDI modelleriyle aynı PCB tasarımına sahip olduğu ifade ediliyor. Çoklu monitör desteği için Nvidia tarafından donanımsal sınırlamanın üçüncü parti IDT VMM1400 kontrolcüsüyle aşıldığı ekran kartı, GF114 grafik yongasından güç alıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 822MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Üzerinde bir adet DVI, bir adet DisplayPort ve dört HDMI konnektörü bulunan ekran kartı bu sayede yukarıda da belirttiğimiz gibi aynı anda 5 monitöre destek sunabiliyor. KFA2'nin diğer ekran kartı ise giriş seviyesinde yer alan ve Nvidia'nın GeForce GT 210 çözümünü temel alıyor. 210 MDT X4 ismini taşıyan pasif soğutmalı ekran kartı, aynı anda dört monitörün kullanımını mümkün kılıyor.

Çoklu monitör desteği için iki adet DMS59 konnektörüne sahip olan ekran kartı, beraberinde gelen özel adaptör ve VMM1402 çiplerinin yardımıyla her port üzerinden çift DVI monitör desteği sağlıyor. GPU gücü gerektirmeyen uygulamalarla çalışan ancak çoklu monitör desteğine ihtiyaç duyan kullanıcıların hedeflendiği ekran kartı, 16 paralel işlem birimi, 64-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB DDR2 bellek ile geliyor. Grafik işlem birim 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapan kart, diğer modelle birlikte iki yıllık garanti ve WinSplit Revolution yazılımıyla sunulacak. 
KFA2'den aynı anda dört monitör desteği sunan iki yeni ekran kartı
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KFA2'den aynı anda dört monitör desteği sunan iki yeni ekran kartı
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Tanarri 8 yıl
Solitude
KFA 1500

başlığı görür görmez aklıma geldi :DD
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Rock_Rage 8 yıl
Eyefinity gibi oturmus teknoloji varken bunu neyleyim :D
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Chembond 8 yıl

Rock_Rage

Eyefinity gibi oturmus teknoloji varken bunu neyleyim :D

SAYGILARLA



Son baktığımda Eyefinity ile "bezel correction" bile yapılamıyordu...

Nvidia'nın 3D Vision'ı ile çoklu monitör kullanımını 3D olarak sunduğunu düşünürsek... ATI'ın 2D'sinin aksine...

nvidia.com/...

"Oturmuş" dediğin teknolojiyi kaldırıp çöpe atabilirsin belkide...

Sevgiler.
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hakanr 8 yıl
yalnız 1gb ramle 5 monitörde hadi 3 mnoitör olsun ne kalitede oyun oynanabilinir merak etmekteyim?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
GTX 460 WDHI Kablosuz görüntü aktarımı sağlayan ekran kartı.

guru3d.com/...

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Ayrton Senna da Silva 8 yıl
daha öncede bu markanın modellerini görmüştüm acayip bi tasarımı var motorsiklet parçası gibi
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Bu marka acayip kartlar üretiyor. Sanırım kablosuz görüntü aktarımı yapan kart yapmışlardı.
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black_leopart 8 yıl
iyiymiş
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