KFC'den yemek yerken mesajlaşmak için ilginç çözüm : Kağıt klavye

Çoğu zaman şirketlerin yeni teknolojilere adapte olmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak adapte olmak dışında yeni teknolojileri sorunları çözerken kullanmak da önemli bir detay. KFC olarak bilinen ABD merkezli fast food zinciri Kentucky Fried Chicken da bu konuda ilginç bir girişime imza atmış durumda.

Bu problemi tepsilerde bulunan kağıtlara klavye ekleyerek çözmeyi seçen şirket bu şekilde tüketicilerin yemek yedikleri sırada klavye ile mesajlaşmalarına olanak sağlıyor. Bluetooth ile akıllı telefonlarla bağlantı kurabilen bu klavyenin en büyük özelliklerinden birisi ise USB bağlantı ile yeniden şarj edilebilmesi. Klavye bağlandıktan sonra ise akıllı telefondaki her uygulama ile bilikte kullanılabiliyor.

Almanya'da başlatılan bu yeni promosyonda dileyen müşterilerin kağıt klavyeyi yanlarına alıp götürebilecekleri de belirtiliyor. İlk raporlara göre 0.4mm kalınlığındaki klavyeye çok fazla ilgi gösterilmiş ve hepsi tüketiciler tarafından bitirilmiş durumda. Uygulamanın devam edip etmeyeceği, veya başka ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.

Tavuk ürünleri satan fast food zincirinin menüleri genellikle çatal-kaşık kullanmadan tüketildiği için tüketicilerin en çok şikayet ettiği noktalardan birisi yağlanan eller oluyor. Şirket ise yemek yerken elleri yağlandığı için akıllı telefonuna dokunamayan tüketicileri düşünerek bir çözüm geliştirmiş durumda.