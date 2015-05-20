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KFC'den yemek yerken mesajlaşmak için ilginç çözüm : Kağıt klavye

4 yıl
4,3b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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KFC'den yemek yerken mesajlaşmak için ilginç çözüm : Kağıt klavye
 
Çoğu zaman şirketlerin yeni teknolojilere adapte olmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak adapte olmak dışında yeni teknolojileri sorunları çözerken kullanmak da önemli bir detay. KFC olarak bilinen ABD merkezli fast food zinciri Kentucky Fried Chicken da bu konuda ilginç bir girişime imza atmış durumda.

Tavuk ürünleri satan fast food zincirinin menüleri genellikle çatal-kaşık kullanmadan tüketildiği için tüketicilerin en çok şikayet ettiği noktalardan birisi yağlanan eller oluyor. Şirket ise yemek yerken elleri yağlandığı için akıllı telefonuna dokunamayan tüketicileri düşünerek bir çözüm geliştirmiş durumda.

Bu problemi tepsilerde bulunan kağıtlara klavye ekleyerek çözmeyi seçen şirket bu şekilde tüketicilerin yemek yedikleri sırada klavye ile mesajlaşmalarına olanak sağlıyor. Bluetooth ile akıllı telefonlarla bağlantı kurabilen bu klavyenin en büyük özelliklerinden birisi ise USB bağlantı ile yeniden şarj edilebilmesi. Klavye bağlandıktan sonra ise akıllı telefondaki her uygulama ile bilikte kullanılabiliyor.
Almanya'da başlatılan bu yeni promosyonda dileyen müşterilerin kağıt klavyeyi yanlarına alıp götürebilecekleri de belirtiliyor. İlk raporlara göre 0.4mm kalınlığındaki klavyeye çok fazla ilgi gösterilmiş ve hepsi tüketiciler tarafından bitirilmiş durumda. Uygulamanın devam edip etmeyeceği, veya başka ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.

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Bonafide 4 yıl en beğenilen
10 dakika da mesajlaşmayıverin
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balcis 4 yıl
donanımhaber'de 50 tane üst üste istifleyip fotoğraf çekenler çıkar.
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savinelli 4 yıl
kağıt klavyeler yağlanmasın diye daha sonra ekstra bir çözüm bulmaları gerekir :) hatta eminim bunları sonra satan fırsatçılar çıkar. hatta klavye için kılıf bile çıkabilir :) bunun sonu yok. türkiye ye zaten gelmez.
kağıt klavyeler yağlanmasın diye daha sonra ekstra bir çözüm bulmaları gerekir :) hatta eminim bunları sonra satan fırsatçılar çıkar. hatta klavye için kılıf bi...
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zeusex06 3 yıl
clopin
gün gelecek teknolojiden nefret edicez eski 3310 lar yeniden üretilecek herkes mutlu olacak

sakin ol derviş baba
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zeusex06 3 yıl
orayı kürtler basar.silip süpürürler.
:-D
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clopin 4 yıl
gün gelecek teknolojiden nefret edicez eski 3310 lar yeniden üretilecek herkes mutlu olacak
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Growlithe 4 yıl
Su geçirmezi de çıkarmı acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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Piêr Dé Sans 4 yıl Growlithe
Zaten su geçirmiyor diyor video da. Mantıklı olan da zaten su geçirmemesi olurdu. Zira üzerinde yemek yiyeceksiniz. Telefona zarar gelmemesi üzerine yapılmış bir şey.

Ne kadar tutar bilmem ama Türkiye de pek kalmaz.
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BekirTemel 4 yıl
''Satın alabiliyor muyuz?'' derdim.
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Wastey 4 yıl
İlginç
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Elsa 4 yıl
Aman sıcak fırsatlara düşmesin
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LeBrock 4 yıl
Millet Yemek bahane tepsi şahane deyip akın eder artık
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lido 4 yıl
Yağmalarlar.
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merata 4 yıl
Rz
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WB 4 yıl
Bu da bir reklam cesiti iste..
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