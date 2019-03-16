Risk Merkezi Raporu, E-devlet'ten ücretsiz olarak sorgulanabiliyor

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve birçok bilgiye devlet dairesine gitmeye gerek kalmadan ulaşılabilen E-Devlet, her geçen gün hizmet alanını genişletiyor. Normalde ücretli olan risk raporu, E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınmaya başlanacak.
Yarından itibaren Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’na e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek. Rapor, ayda bir defa ücretsiz olarak sunulacak.
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Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu sözleri söyledi:
"Risk raporu ile vatandaşlar banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek.
Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek."
[Güncelleme] Kullanıma açıldı
Hizmet kullanıma sunuldu. Türkiye Bankalar Birliği çatısı altında 'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' adındaki servisten başvuruda bulunabilirsiniz. Kart borçlarınızı gösteriyor. Sistemden iki farklı türde rapor alınabiliyor. Rapor hazırlandığında tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Her ay 1 defa ücretsiz rapor alabiliyorsunuz.
Kredi puanı yok
Daha önceki açıklamalarda belirtilen 'kredi puanı', raporun içeriğinde bulunmuyor. Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu ve Çek Bilgileri Raporu adında iki farklı rapor bulunuyor. Raporların içeriği hakkında şu bilgilere yer veriliyor:
- Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu: Risk Merkezi üyesi banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kullandığınız kredilerin limit ve borç bilgilerinin yer aldığı rapordur.
- Çek Bilgileri Raporu: Karşılıksız çek, karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek ve ibrazında ödenen çek bilgilerinin yer aldığı rapordur.
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dünya gelişiyor 15 senede kaç insan ölüyor kaç insan doğuyor tabikide teknoloji ilerleyecek yeni yapılar yapılıcak yeni binalar dikilicek yeni hizmetler yapılacak
Allahın kör cahilini koy ülkenin başına gene bunlar olacak erdoğan ile yakından uzaktan alakası yok
bir hükümetin iyiliği ülkeye kattığı markalar ile devlet bünyesine kazandırdığı firmalar ile ortaya çıkar
paranın yurt dışında ne kadar geçerliliği olduğu ile ortaya kor
olanı satarak liranın değerini düşürerek değil
dolar ile iş yapan biri olarak şunu söyleyim sana dolar 7 liraya fırladığında çıkıp mantıklı bir açıklama yapmasını piyasayı rahatlatmasını bekledim
atıyorum pariteler şu durumda bunları bunları yapıcaz demesini bekliyordum
adam ne dedi biliyormusun
onların doları varsa bizimde Allahımız var ulannn...
ne kadar mantıklı ne kadar yüce bir cümle değil mi ?