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Risk Merkezi Raporu, E-devlet'ten ücretsiz olarak sorgulanabiliyor

E-devlet'e yarından itibaren eklenecek özellik ile kredi puanı sorgulaması yapılabilecek. Böylece KKB kredi puanı sorgulaması kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek.
2 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve birçok bilgiye devlet dairesine gitmeye gerek kalmadan ulaşılabilen E-Devlet, her geçen gün hizmet alanını genişletiyor. Normalde ücretli olan risk raporu, E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınmaya başlanacak.

Yarından itibaren Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’na e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek. Rapor, ayda bir defa ücretsiz olarak sunulacak.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu sözleri söyledi:

"Risk raporu ile vatandaşlar banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek.

Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek."

[Güncelleme] Kullanıma açıldı

Hizmet kullanıma sunuldu. Türkiye Bankalar Birliği çatısı altında 'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' adındaki servisten başvuruda bulunabilirsiniz. Kart borçlarınızı gösteriyor. Sistemden iki farklı türde rapor alınabiliyor. Rapor hazırlandığında tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Her ay 1 defa ücretsiz rapor alabiliyorsunuz.

Kredi puanı yok 

Daha önceki açıklamalarda belirtilen 'kredi puanı', raporun içeriğinde bulunmuyor. Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu ve Çek Bilgileri Raporu adında iki farklı rapor bulunuyor. Raporların içeriği hakkında şu bilgilere yer veriliyor:
  • Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu: Risk Merkezi üyesi banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kullandığınız kredilerin limit ve borç bilgilerinin yer aldığı rapordur.
  • Çek Bilgileri Raporu: Karşılıksız çek, karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek ve ibrazında ödenen çek bilgilerinin yer aldığı rapordur.
Risk Merkezi Raporu, E-devlet'ten ücretsiz olarak sorgulanabiliyor
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mahmut716 2 ay en beğenilen
darısı tramer raporunun başına
5 Yanıt Yanıtla +287
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ques1 2 ay sanalpeygamber
yahu güzel kardeşim
dünya gelişiyor 15 senede kaç insan ölüyor kaç insan doğuyor tabikide teknoloji ilerleyecek yeni yapılar yapılıcak yeni binalar dikilicek yeni hizmetler yapılacak
Allahın kör cahilini koy ülkenin başına gene bunlar olacak erdoğan ile yakından uzaktan alakası yok
bir hükümetin iyiliği ülkeye kattığı markalar ile devlet bünyesine kazandırdığı firmalar ile ortaya çıkar
paranın yurt dışında ne kadar geçerliliği olduğu ile ortaya kor
olanı satarak liranın değerini düşürerek değil
dolar ile iş yapan biri olarak şunu söyleyim sana dolar 7 liraya fırladığında çıkıp mantıklı bir açıklama yapmasını piyasayı rahatlatmasını bekledim
atıyorum pariteler şu durumda bunları bunları yapıcaz demesini bekliyordum
adam ne dedi biliyormusun
onların doları varsa bizimde Allahımız var ulannn...
ne kadar mantıklı ne kadar yüce bir cümle değil mi ?
yahu güzel kardeşimdünya gelişiyor 15 senede kaç insan ölüyor kaç insan doğuyor tabikide teknoloji ilerleyecek yeni yapılar yapılıcak yeni binalar dikilice...
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4 Yanıt Yanıtla +139
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Denorath 2 ay
Harika olmuş, bankalar bu işlem için 20-30 lira istiyorlar..
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freedomfighter 2 ay
herkes zaten borcunu biliyor her yerden mesaj geliyor borç olduğu zaman ödeyin diye. işe yaramaz. kredi puanını gösteren bir sayfa değil yanlış bilgi yanıltıcı konu. ana sayfayı düzeltin bence. ya da kredi notunu alabilen varsa söylesin nasıl alındığını biz de bakalım edevlet'ten.
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UncleGrndpa 2 ay
Bu sistem eskiden borcu olupta ne kadar borcu olduğunu bilmeyenlere yaradı. Ne kadar borcu olduğunu anında öğrenmek için geçmişte kalan icralık olanlar için yapılmış sanki.
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Rindaman 2 ay
Haber için teşekkürler. Sabah sabah baktım ne var ne yok.
Şu işlem için Findeks'e para yedirmedim ya çok mutluyum.
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apollonx 2 ay Rindaman
Normalde öğrenemediğin neyi öğrendin e-devletin bu hizmetinden?
Kredi borçlarımı limitlerimi gösteren, özetle benim bildiğimi zaten bana söyleyen bir sistem. Kredi puanımı gösterecek sandım ama tam bir fiyasko oldu.
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mahmut716 1 ay Rindaman
cahil mutluluğu
findeks , asıl önemli olan kredi notunu gösteriyor, edevlettekiler tırı vırı...
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aliuygun 2 ay
ben başka birşey sormak istiyorum.kredi raporunu aldım,kredilerim falan görünüyor,ancak halkbanktan 1900 tl liimitli bir ürün gözüküyor(kredi kartı veya ek hesap diye tahmin ediyorum),fakat kullandığım böyle bir hesap falan yok.halkbankı aradım güncel bir kart veya hesabınız yok diyor,bizden yana sorun yok diyor.444 45 52 arayın demiş gelen cevapta,aradım numara findekse ait..raporu bizden almadığınız için bizimle ilgili bir durum değil diyor.ben bu durumu nasıl düzeltirim? bu halkbank var ya....
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cevahiroglu 2 ay
Findeks notunuzu öğrenmek için, bankanızın müşteri temsilcisine kredi çekmek için sıra alın. Az gülümseyin ve şu kadar çekeceğim notum kaç acaba diye sorun. Hiç sorun çıkarmıyorlar. Ben hep öyle yapıyorum.
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cevahiroglu 2 ay
Dünyanın en saçma kredi raporu. Hiç bir işe yaramaz. Rezalet yani. Bunu hizmet diye k@k@layanlara lafım konuyu açana değil tabii.
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man utd 2 ay
Konunun güncellenmesi gerekiyor. Kredi puanı falan göstermiyor. BOŞA ZAMAN KAYBI
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loyalmale 2 ay
Garanti den aldım 1823 çıktı
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BlackMon 2 ay
Gün içinde mesaj atın TC nizi size kkb raporu ücretsiz sorgularım ak sigorta üzerinden
Merak eden varsa SMS kodu gönderiyorum onu bana vermeniz lazım..sürekli aktif olunki hemen cevap verin...
Tabi en önemlisi findekse üye olmak findekse üye olun yardımcı olurum...
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adonise 2 ay
Ne yazık ki kredi notnu göstermiyor. Kart borçlarını gösteriyor. Bende heyecan yapmıştım
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