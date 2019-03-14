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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, yangın tehlikesi olduğu gerekçesi ile birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı

ABD merkezli donanım şirketi Hewlett-Packard, Lityum iyon pillerinden dolayı yangın çıkarma tehlikesi olan birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı. Konunun detayları haberimizde.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HP, yangın tehlikesi olduğu gerekçesi ile birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı
Lityum iyon pillerle ilgili en büyük sorunlardan biri de, doğru koşullarda kullanılmadıkları zaman son derece tehlikeli olduklarıdır. Geçmişte de birçok kez duyduğumuz gibi bu piller patlayıcı olabiliyor ve bu nedenle ABD Ürün ve Güvenlik Komisyonu, HP'nin sorunlu Lityum iyon pil kullanan ve yangına sebep olabilecek birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırmasına karar verdi.

Bu geri çağırma ilk değil

HP'nin açıklamalarına göre dizüstü bilgisayarlarda herhangi bir sorun yok. Ancak geri çağırılma nedenleri ise Lityum iyon pil probleminden etkilenen bu modellerin, taşınamaz pillere sahip olmaları. Yani kullanıcıların pilleri çıkarıp yenileriyle değiştirme şansları maalesef yok.
Bu geri çağırma işlemi 2018'in başlarından bu yana devam ediyor ve haberimize konu olan modeller ise şu şekilde: HP Probook 64x (G2 and G3), HP ProBook 65x (G2 and G3), HP ProBook 4xx G4 (430, 440, 450, 455, and 470), HP x360 310 G2, HP ENVY M6, HP Pavilion x360, HP 11 notebook computers ve HP ZBook (17 G3, 17 G4, and Studio G3). Cihazınızın bu durumdan etkilenip etkilenmediğini doğrulamak istiyorsanız kaynak kısmında belirttiğimiz HP'nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://batteryprogram687.ext.hp.com/ Yorum Yaz
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Turkforce 2 ay
Fabrikada pillerini değiştirip refurbished ürünleri bizim gibi ülkelere satarlar. Yine bir HP faciası.
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DH Misafiri 2 ay
server workstation hazır kasaları çok iyi ama nedense su laptop işini bir türlü çözemediler arkadaş
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maxmania 2 ay
taşınamaz pil nasıl oluyor? değiştirilemeyen olmasın o piller.
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flagbearer 2 ay
hp şaşırdık mı? hayır .
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the_dedektif 2 ay
Note 7 :(...
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