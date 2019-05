HP, yangın tehlikesi olduğu gerekçesi ile birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırdı

Lityum iyon pillerle ilgili en büyük sorunlardan biri de, doğru koşullarda kullanılmadıkları zaman son derece tehlikeli olduklarıdır. Geçmişte de birçok kez duyduğumuz gibi bu piller patlayıcı olabiliyor ve bu nedenle ABD Ürün ve Güvenlik Komisyonu, HP'nin sorunlu Lityum iyon pil kullanan ve yangına sebep olabilecek birçok dizüstü bilgisayar modelini geri çağırmasına karar verdi.

Bu geri çağırma ilk değil

HP'nin açıklamalarına göre dizüstü bilgisayarlarda herhangi bir sorun yok. Ancak geri çağırılma nedenleri ise Lityum iyon pil probleminden etkilenen bu modellerin, taşınamaz pillere sahip olmaları. Yani kullanıcıların pilleri çıkarıp yenileriyle değiştirme şansları maalesef yok.

https://batteryprogram687.ext.hp.com/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu geri çağırma işlemibu yana devam ediyor ve haberimize konu olan modeller ise şu şekilde: HP Probook 64x (G2 and G3), HP ProBook 65x (G2 and G3), HP ProBook 4xx G4 (430, 440, 450, 455, and 470), HP x360 310 G2, HP ENVY M6, HP Pavilion x360, HP 11 notebook computers ve HP ZBook (17 G3, 17 G4, and Studio G3). Cihazınızın bu durumdan etkilenip etkilenmediğini doğrulamak istiyorsanız kaynak kısmında belirttiğimizziyaret edebilirsiniz.