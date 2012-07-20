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KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de
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Son dönemde Huawei ve ZTE gibi telefon dünyasının önemli isimlerin çözümlerini ülkemizde teknoloji severlerin beğenisine sunan KVK, şimdi de ViewSonic ile tablet pazarı için işbirliğine giderek ViewPad 10e'yi ülkemizde satışa sunuyor.

Alüminyum alaşımlı, sadece 9,1 mm kalınlığı ve 620gr ağırlığıyla pazarda tasarımıyla öne çıkan tabletlerin başında gelen ViewPad 10e, gücünü 1GHz'lik ARM Cortex A8 işlemcisinden alıyor. 512MB sistem belleğine yer verilen tabletin dahili depolama kapasitesi 4GB olmasına rağmen, microSD kart girişiyle bu alan rahatlıkla arttırılabilirken KVK kutu içeriğinde 16GB'lık kartı kullanıcılara hediye ediyor.

Ekran konusunda ise 9,7 inçlik 1024x768 piksel görüntü sunan IPS paneliyle 178 derecelik bakış açısı sunan tablet, 420 nit aydınlatma ve 800:1 kontrast oranıyla günlük kullanımda rahat bir deneyim sunuyor.
İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5450 mAh'lik pilinden karşılayan ViewPad 10e'nin üzerinde yer alan USB girişi ve HDMI çıkışı, birçok kullanıcının isteğine cevap verirken; Ice Cream Sandwich desteğiyle birlikte sahip olduğu ViewScene 3D sezgisel ve etkileşimli arayüzü sayesinde kullanıcılara rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabletin ön yüzünde ise başta görüntülü görüşmeler için 1.3 MP'lik kameraya yer verilmiş.
KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de
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Dün yapılan lansmanda açıklamalarda bulunan Viewsonic Türkiye Ülke Müdürü Hasan Koçyiğit, müşterilerine yaşam tarzlarına uygun ürünleri sunmaya devam ettiklerini söyledi. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tablet ailemizinin yeni üyesi ViewPad 10e'yi Türkiye'nin en büyük teknoloji dağıtıcısı ve servisi KVK'nın katma değeri ile sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 125'in üzerinde ülkede 25 yıllık teknoloji deneyimimiz ve güçlü dağıtım ağı ortaklarımızla ViewSonic en üst kalitede ürünleri uygun fiyatlarla sağlamaya devam edecek" dedi. Görsel görüntüleme teknolojisinde dünya çapında tanınan bir lider olan ViewSonic'in, kendini sürekli yenilikçi teknoloji, ürün ve çözümler sunmaya adayan bir şirket olduğunu belirten Koçyiğit; ViewSonic‘in ekran ürünlerine odaklanarak; kalite, güvenilirlik, yenilik ve müşteri hizmeti mükemmeliyeti ilkeleriyle sektörde pek çok ilke imza attığını ifade etti. Koçyiğit, "ViewSonic bugüne kadar hem ürün hem de servisleriyle dünya çapında 2500'ü aşkın ödül kazanmış bir marka. Türkiye pazarına girerken hem ürünümüze hem de işbirliği yaptığımız KVK'nın sektördeki deneyimine çok büyük güven duymaktayız"

KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de
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Öte yandan ViewSonic ile yaptıkları iş birliği ile tüketicilere teknoloji ve kalitesi yüksek seviyelerde yer alan bir tableti uygun fiyatlardan satın alma fırsatı sunduklarını ifade eden KVK Genel Müdürü Özcan Ermiş, Dünyada tablet penetrasyonunun yüzde 25'ler civarında olduğunu, bu oranın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yüzde 35'ler seviyesine ulaştığını ifade ederken; yapılan tüketici eğilim anket ve araştırmalarının tablet penetrasyonunun da tıpkı cep telefonunda olduğu gibi önümüzdeki 3-4 yıl içinde %90'lara erişeceğini gösterdiğini dile getirdi. Ermiş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu kadar yeni ve inovatif bir alanda, Türkiye'deki halihazır penetrasyon %0.1'ler seviyesinde. Bu, çok büyük bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor. Bugün kaliteli android tabletler 1500-2000 TL arası müşteri fiyatıyla satılıyor. Bu nedenle de geniş kitlelere ulaşmıyor. Tablet pazarında yaptıkları araştırmadan sonra ViewSonic tabletlerine yatırım yapmaya karar verdik. Dünyanın teknoloji alanında referans kabul edilen pek çok yayını tarafından ViewSonic ürünleri en iyi tabletler arasında gösteriliyor. Nitekim piyasadaki hiçbir tablette olmayan ekran parlaklığıı, son model Android 4.0 işletim sistemi, HDMI, USB ve SD çıkışlarının olması, koruyucu metal gövde, Flash Player destegi ve belki en önemlisi dünyanın en ince tabletlerinden biri olarak mükemmel estetiği dikkatimizi çeken unsurlar oldu. Zaten tüm bu özelliklerinden dolayı Viewsonic Amerika'nın en çok satan tablet markaları arasında yer almaktadır. Piyasanın en kaliteli android tableti iddiasıyla gireceğimiz pazarda bir yıl içinde 300 bin adet tablet satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Ermiş, ViewSonic ile işbirliğinin burada kalmayacağını ve firmanın çözümlerini Türk teknoloji severlerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini açıklarken; yıl sonunda ViewSonic'in Windows 8'li tabletlerini ortalama 1000-1200 TL fiyat bandıyla tüketiciye ulaştırmayı hedeflendikleri söyledi. Ermiş, ayrıca, ViewSonic ile Fatih Projesi kapsamında da çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

KVK'nın 24 saatte servis güvencesi, kazalara karşı güvence, KVK anti hırsız, KVK bulut, mobil güvenlik katma değer servisleriyle birlikte bir adım daha öne çıkan ViewPad 10e'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda yetkili satış merkezlerinden satışa sunulacak olan tabletin Wi-Fi'lı modelinin satış fiyatı 699 TL olarak belirlenirken; 3G'li modelde bu fiyat 829 TL'ye yükseliyor.

KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de
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mesona 6 yıl en beğenilen Shady
Shady

KVK'nın 24 saatte servis güvencesi, kazalara karşı güvence, KVK anti hırsız, KVK bulut, mobil güvenlik katma değer servisleriyle
Allah kvk nın eline düşürmesin kimseyi. yaşadığım sorunlara kadar kvk denilince gerçekten bir güven geliyordu aklıma. ama işin rengi kvk ya işim düştüğünde birden değişiverdi. adamlar müşteriyi mağdur etmek için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar.
ShadyKVK'nın 24 saatte servis güvencesi, kazalara karşı güvence, KVK anti hırsız, KVK bulut, mobil güvenlik katma değer servisleriyle
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DH Misafiri 3 yıl
arkadasla ben yazılım yukledim eski kvk google play acmıyordun şimdiki yazılımla kvk tapledi değiştirdim birazdaha hızlandı eskisine göre şimdi google player den oyunda indirip oynuyorum şu an super oldu yazılımını zor buldum sizde yukleyin kullanan varsa tavsiye ederim
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DH Misafiri 4 yıl
Viessonic 10e marka tabletime root atarken usb kablosu çıktı ve cihaz kapandı şarj olmuyor işlem yapılmıyor brick olmuş galiba tamirciye verdim cihaza yazılım yükledi kabul etmemiş pili çıkarıp işlem yapmış gene olmamış yardımcı ola bilirmisiniz siz ? Ana kart değişse sorun çözülür mu
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DH Misafiri 6 yıl
kvk garantili huawei ideos x5 aldım. cihazdan memnundum, sonra ekranın belli bölgelerinde dokunmatik bozuldu. servise verdim yapıldı. ben garanti konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Distrübitörü olduğu ürünlerden dolayı da teşekkür ederim. yoksa bu markalar tr de hiç satılmayacaktı.
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Krone 6 yıl
Güzel tablet ama bunu alacağıma tam bir f/p olan Ainol alirim
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nurettinaz 6 yıl
Tablet giris seviyesi icin oldukca basarili bence. Ben view sonic markasini ilk once monitirleri ile tanidim ki performans olarak en iyilerden diyebilirim. KVK son zamanlarda oldukca iyi isler basariyor umarim boyle devam eder.(Amazon kindle fire, nexus tabletler beklemekteyim acikcasi zor olsada)
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onders 6 yıl

Noname markalar 10 inc urunleri bile yeni getiriyorlar..Hele hele 3G urunu nasıl getirsinler. 1000 TL nin altına bu kadar ince 9.7" IPS panel 3G urun, birde Viewsonic kalitesi, daha ne olsun, bizim millete bi sey begendiremezsin zaten..Adam diyorki Apple nin yazılımlarını yapan firmadan ozel KVK icin yazılım aldık, bunları bundle ettik, tabii pardon biz bunlardan daha akıllıyız, biri KVK nin Genel muduru olmus, digeri Viewsonic te Ulke muduru, haybeden gelmislerdir bu noktalara..Hicbir bildikleri yok, tecrubeleri yok, havadan kac milyon dolarlık islere giriyorlar..
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Horusius07 6 yıl
Merhabalar,
Biz millet olarak hep kolumsuza odaklanan onun uzerine yorum yapan iyi seyleri ise gormezden gelen bir yanimiz var. Burada marka ViewSonic olmus veya olmamis, katma deger katan bir is ortaya koymuslar, Turkiye icin farkli bir icerikle %100 lisansli, bircok whitebox Cinli cogu lisanssiz yazilimla dolu urunlerle hakisiz rekabet yapan kesimi beslemek, ovmek, milyonlarca lira yatirim yapan Turkiye'ye kendi tuketicisini koruyan, 24saat servis garantisi, 1 yil sigorta, antivurus, guvenli internet, ... gibi ek icerikleri veren, arkada 25 yildir binlerce kisinin calistigi, urettigi bir birikimi 2 ozellik az diye asagilayan zihniyet gercekten uzucu geliyor bana. Turkiye'de toplum deger kiymet bilmiyor, haksiz rekabete canak tutuyoruz. ViewSonic, global bir marka ve lisanslamaya dikkat etmesi gereken bir kurum, KVK da oyle, 300-500 tablet bilgisayari whitebox getirip uzerine 2 marka etiketi basip, icine lisanssiz (ucretsiz olsa bile cihazla birlikte satarken lisanslanmali) herseyi koyup sonra sanki o ozellikler onun icinde lisansliymis gibi satan saticilarin urunleri buralarda daha degerli gozukebiliyor. Elestirmek baska asagilamak baska, daha iyisi icin elestirilebilir. Bir insana 1000cc arabada is gorur, digerine 5000cc lik arac tatmin etmez. Saygilarimla...
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Rubisco 6 yıl Horusius07
Horusius07

Merhabalar,
Biz millet olarak hep kolumsuza odaklanan onun uzerine yorum yapan iyi seyleri ise gormezden gelen bir yanimiz var. Burada marka ViewSonic olmus veya olmamis, katma deger katan bir is ortaya koymuslar, Turkiye icin farkli bir icerikle %100 lisansli, bircok whitebox Cinli cogu lisanssiz yazilimla dolu urunlerle hakisiz rekabet yapan kesimi beslemek, ovmek, milyonlarca lira yatirim yapan Turkiye'ye kendi tuketicisini koruyan, 24saat servis garantisi, 1 yil sigorta, antivurus, guvenli internet, ... gibi ek icerikleri veren, arkada 25 yildir binlerce kisinin calistigi, urettigi bir birikimi 2 ozellik az diye asagilayan zihniyet gercekten uzucu geliyor bana. Turkiye'de toplum deger kiymet bilmiyor, haksiz rekabete canak tutuyoruz. ViewSonic, global bir marka ve lisanslamaya dikkat etmesi gereken bir kurum, KVK da oyle, 300-500 tablet bilgisayari whitebox getirip uzerine 2 marka etiketi basip, icine lisanssiz (ucretsiz olsa bile cihazla birlikte satarken lisanslanmali) herseyi koyup sonra sanki o ozellikler onun icinde lisansliymis gibi satan saticilarin urunleri buralarda daha degerli gozukebiliyor. Elestirmek baska asagilamak baska, daha iyisi icin elestirilebilir. Bir insana 1000cc arabada is gorur, digerine 5000cc lik arac tatmin etmez. Saygilarimla...

A9 kullanan IPS ekranları Ainol veya Onda çok daha ucuz. Sırf Türk şirket getirmiş katkımız olsun diye mi buna yönelecez? Extra olarak ciddi ciddisine bişey var mı bize bilgi olarak? Mühendislik çalışması yapmışlar kernelle uğraşmışlar Linaro gibi bişey çıkmış ortaya ve diğer tabletlerden en az %25 daha hızlı, böyle bişey mi var ortada? Doğru veya yannış, ben cebime ve alabileceğim şeye bakarım bana göre bunda sıkıntılı olan bişey yok. Bikaç sene boyunca sıkıntı çıkartmadan çalışan bi çin tablet ile KVK nın veya başka bi Türk şirketin getirteceği tableti başka neye göre kıyaslayacam ki? Ben kendi adıma ihtiyaçlarımı biliyorum, aletlerin özelliklerini ve aşa yukarı fiyatlarını biliyorum. Ha Türk şirketi belki 2 çekirdek x 800mhz çekirdek hızı= 1.6ghz işlemci demez belki, ama çinli satıcı 1.6ghz A9 var der içinde onlar ayrı.
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sfgsfgsfg 6 yıl
KVK mı ?beter olsun 6 aydır servis hakem heyeti uğraşıp duruyorum:@
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Rubisco 6 yıl
DH de haberi yapıldığı zaman dedik ucuza gelse o zmanlar satardı diye. Bu zamanda o fiyata keriz avına çıkıp sonra da penetarsyon çok düşük dersen olmaz.
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ScannerEye 6 yıl
hakikaten şuan duyurusu yapılan tabletlere göre gücü yetersiz ve fiyatı da abartılı yüksek.
Viewsonic monitör kullanıyorum 5 senedir bir sıkıntım yok ama bu tablet olmamış!
yapamamışsınız....
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MirlivaVII 6 yıl
250 TL verip aynı çözünürlük, aynı işlemci ve 1gb ram olan tablet aldım. 700TL verecekse kullanıcı en az 1gb ram kullanılmalıydı. Ayrıca KVK 8 kere aynı telefonu yollamıştı bana zamanında. Varsa almayı düşünen bu tableti bir daha düşünsün derim.
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jovanovic 6 yıl MirlivaVII
yydn7

250 TL verip aynı çözünürlük, aynı işlemci ve 1gb ram olan tablet aldım. 700TL verecekse kullanıcı en az 1gb ram kullanılmalıydı. Ayrıca KVK 8 kere aynı telefonu yollamıştı bana zamanında. Varsa almayı düşünen bu tableti bir daha düşünsün derim.

Polypad mi ?
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