KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de

Son dönemde Huawei ve ZTE gibi telefon dünyasının önemli isimlerin çözümlerini ülkemizde teknoloji severlerin beğenisine sunan KVK, şimdi de ViewSonic ile tablet pazarı için işbirliğine giderek ViewPad 10e'yi ülkemizde satışa sunuyor.
Alüminyum alaşımlı, sadece 9,1 mm kalınlığı ve 620gr ağırlığıyla pazarda tasarımıyla öne çıkan tabletlerin başında gelen ViewPad 10e, gücünü 1GHz'lik ARM Cortex A8 işlemcisinden alıyor. 512MB sistem belleğine yer verilen tabletin dahili depolama kapasitesi 4GB olmasına rağmen, microSD kart girişiyle bu alan rahatlıkla arttırılabilirken KVK kutu içeriğinde 16GB'lık kartı kullanıcılara hediye ediyor.
Dün yapılan lansmanda açıklamalarda bulunan Viewsonic Türkiye Ülke Müdürü Hasan Koçyiğit, müşterilerine yaşam tarzlarına uygun ürünleri sunmaya devam ettiklerini söyledi. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tablet ailemizinin yeni üyesi ViewPad 10e'yi Türkiye'nin en büyük teknoloji dağıtıcısı ve servisi KVK'nın katma değeri ile sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 125'in üzerinde ülkede 25 yıllık teknoloji deneyimimiz ve güçlü dağıtım ağı ortaklarımızla ViewSonic en üst kalitede ürünleri uygun fiyatlarla sağlamaya devam edecek" dedi. Görsel görüntüleme teknolojisinde dünya çapında tanınan bir lider olan ViewSonic'in, kendini sürekli yenilikçi teknoloji, ürün ve çözümler sunmaya adayan bir şirket olduğunu belirten Koçyiğit; ViewSonic‘in ekran ürünlerine odaklanarak; kalite, güvenilirlik, yenilik ve müşteri hizmeti mükemmeliyeti ilkeleriyle sektörde pek çok ilke imza attığını ifade etti. Koçyiğit, "ViewSonic bugüne kadar hem ürün hem de servisleriyle dünya çapında 2500'ü aşkın ödül kazanmış bir marka. Türkiye pazarına girerken hem ürünümüze hem de işbirliği yaptığımız KVK'nın sektördeki deneyimine çok büyük güven duymaktayız"
Öte yandan ViewSonic ile yaptıkları iş birliği ile tüketicilere teknoloji ve kalitesi yüksek seviyelerde yer alan bir tableti uygun fiyatlardan satın alma fırsatı sunduklarını ifade eden KVK Genel Müdürü Özcan Ermiş, Dünyada tablet penetrasyonunun yüzde 25'ler civarında olduğunu, bu oranın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yüzde 35'ler seviyesine ulaştığını ifade ederken; yapılan tüketici eğilim anket ve araştırmalarının tablet penetrasyonunun da tıpkı cep telefonunda olduğu gibi önümüzdeki 3-4 yıl içinde %90'lara erişeceğini gösterdiğini dile getirdi. Ermiş sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bu kadar yeni ve inovatif bir alanda, Türkiye'deki halihazır penetrasyon %0.1'ler seviyesinde. Bu, çok büyük bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor. Bugün kaliteli android tabletler 1500-2000 TL arası müşteri fiyatıyla satılıyor. Bu nedenle de geniş kitlelere ulaşmıyor. Tablet pazarında yaptıkları araştırmadan sonra ViewSonic tabletlerine yatırım yapmaya karar verdik. Dünyanın teknoloji alanında referans kabul edilen pek çok yayını tarafından ViewSonic ürünleri en iyi tabletler arasında gösteriliyor. Nitekim piyasadaki hiçbir tablette olmayan ekran parlaklığıı, son model Android 4.0 işletim sistemi, HDMI, USB ve SD çıkışlarının olması, koruyucu metal gövde, Flash Player destegi ve belki en önemlisi dünyanın en ince tabletlerinden biri olarak mükemmel estetiği dikkatimizi çeken unsurlar oldu. Zaten tüm bu özelliklerinden dolayı Viewsonic Amerika'nın en çok satan tablet markaları arasında yer almaktadır. Piyasanın en kaliteli android tableti iddiasıyla gireceğimiz pazarda bir yıl içinde 300 bin adet tablet satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
Ermiş, ViewSonic ile işbirliğinin burada kalmayacağını ve firmanın çözümlerini Türk teknoloji severlerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini açıklarken; yıl sonunda ViewSonic'in Windows 8'li tabletlerini ortalama 1000-1200 TL fiyat bandıyla tüketiciye ulaştırmayı hedeflendikleri söyledi. Ermiş, ayrıca, ViewSonic ile Fatih Projesi kapsamında da çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
KVK'nın 24 saatte servis güvencesi, kazalara karşı güvence, KVK anti hırsız, KVK bulut, mobil güvenlik katma değer servisleriyle birlikte bir adım daha öne çıkan ViewPad 10e'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda yetkili satış merkezlerinden satışa sunulacak olan tabletin Wi-Fi'lı modelinin satış fiyatı 699 TL olarak belirlenirken; 3G'li modelde bu fiyat 829 TL'ye yükseliyor.
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Noname markalar 10 inc urunleri bile yeni getiriyorlar..Hele hele 3G urunu nasıl getirsinler. 1000 TL nin altına bu kadar ince 9.7" IPS panel 3G urun, birde Viewsonic kalitesi, daha ne olsun, bizim millete bi sey begendiremezsin zaten..Adam diyorki Apple nin yazılımlarını yapan firmadan ozel KVK icin yazılım aldık, bunları bundle ettik, tabii pardon biz bunlardan daha akıllıyız, biri KVK nin Genel muduru olmus, digeri Viewsonic te Ulke muduru, haybeden gelmislerdir bu noktalara..Hicbir bildikleri yok, tecrubeleri yok, havadan kac milyon dolarlık islere giriyorlar..
Biz millet olarak hep kolumsuza odaklanan onun uzerine yorum yapan iyi seyleri ise gormezden gelen bir yanimiz var. Burada marka ViewSonic olmus veya olmamis, katma deger katan bir is ortaya koymuslar, Turkiye icin farkli bir icerikle %100 lisansli, bircok whitebox Cinli cogu lisanssiz yazilimla dolu urunlerle hakisiz rekabet yapan kesimi beslemek, ovmek, milyonlarca lira yatirim yapan Turkiye'ye kendi tuketicisini koruyan, 24saat servis garantisi, 1 yil sigorta, antivurus, guvenli internet, ... gibi ek icerikleri veren, arkada 25 yildir binlerce kisinin calistigi, urettigi bir birikimi 2 ozellik az diye asagilayan zihniyet gercekten uzucu geliyor bana. Turkiye'de toplum deger kiymet bilmiyor, haksiz rekabete canak tutuyoruz. ViewSonic, global bir marka ve lisanslamaya dikkat etmesi gereken bir kurum, KVK da oyle, 300-500 tablet bilgisayari whitebox getirip uzerine 2 marka etiketi basip, icine lisanssiz (ucretsiz olsa bile cihazla birlikte satarken lisanslanmali) herseyi koyup sonra sanki o ozellikler onun icinde lisansliymis gibi satan saticilarin urunleri buralarda daha degerli gozukebiliyor. Elestirmek baska asagilamak baska, daha iyisi icin elestirilebilir. Bir insana 1000cc arabada is gorur, digerine 5000cc lik arac tatmin etmez. Saygilarimla...
A9 kullanan IPS ekranları Ainol veya Onda çok daha ucuz. Sırf Türk şirket getirmiş katkımız olsun diye mi buna yönelecez? Extra olarak ciddi ciddisine bişey var mı bize bilgi olarak? Mühendislik çalışması yapmışlar kernelle uğraşmışlar Linaro gibi bişey çıkmış ortaya ve diğer tabletlerden en az %25 daha hızlı, böyle bişey mi var ortada? Doğru veya yannış, ben cebime ve alabileceğim şeye bakarım bana göre bunda sıkıntılı olan bişey yok. Bikaç sene boyunca sıkıntı çıkartmadan çalışan bi çin tablet ile KVK nın veya başka bi Türk şirketin getirteceği tableti başka neye göre kıyaslayacam ki? Ben kendi adıma ihtiyaçlarımı biliyorum, aletlerin özelliklerini ve aşa yukarı fiyatlarını biliyorum. Ha Türk şirketi belki 2 çekirdek x 800mhz çekirdek hızı= 1.6ghz işlemci demez belki, ama çinli satıcı 1.6ghz A9 var der içinde onlar ayrı.
Viewsonic monitör kullanıyorum 5 senedir bir sıkıntım yok ama bu tablet olmamış!
yapamamışsınız....
Polypad mi ?
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