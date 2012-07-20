KVK ve ViewSonic iş birliği ile Android'li ViewPad 10e Türkiye'de

Son dönemde Huawei ve ZTE gibi telefon dünyasının önemli isimlerin çözümlerini ülkemizde teknoloji severlerin beğenisine sunan KVK, şimdi de ViewSonic ile tablet pazarı için işbirliğine giderek ViewPad 10e'yi ülkemizde satışa sunuyor.

Alüminyum alaşımlı, sadece 9,1 mm kalınlığı ve 620gr ağırlığıyla pazarda tasarımıyla öne çıkan tabletlerin başında gelen ViewPad 10e, gücünü 1GHz'lik ARM Cortex A8 işlemcisinden alıyor. 512MB sistem belleğine yer verilen tabletin dahili depolama kapasitesi 4GB olmasına rağmen, microSD kart girişiyle bu alan rahatlıkla arttırılabilirken KVK kutu içeriğinde 16GB'lık kartı kullanıcılara hediye ediyor.

Ekran konusunda ise 9,7 inçlik 1024x768 piksel görüntü sunan IPS paneliyle 178 derecelik bakış açısı sunan tablet, 420 nit aydınlatma ve 800:1 kontrast oranıyla günlük kullanımda rahat bir deneyim sunuyor.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5450 mAh'lik pilinden karşılayan ViewPad 10e'nin üzerinde yer alan USB girişi ve HDMI çıkışı, birçok kullanıcının isteğine cevap verirken; Ice Cream Sandwich desteğiyle birlikte sahip olduğu ViewScene 3D sezgisel ve etkileşimli arayüzü sayesinde kullanıcılara rahat bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabletin ön yüzünde ise başta görüntülü görüşmeler için 1.3 MP'lik kameraya yer verilmiş.

Dün yapılan lansmanda açıklamalarda bulunan Viewsonic Türkiye Ülke Müdürü Hasan Koçyiğit, müşterilerine yaşam tarzlarına uygun ürünleri sunmaya devam ettiklerini söyledi. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tablet ailemizinin yeni üyesi ViewPad 10e'yi Türkiye'nin en büyük teknoloji dağıtıcısı ve servisi KVK'nın katma değeri ile sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 125'in üzerinde ülkede 25 yıllık teknoloji deneyimimiz ve güçlü dağıtım ağı ortaklarımızla ViewSonic en üst kalitede ürünleri uygun fiyatlarla sağlamaya devam edecek" dedi. Görsel görüntüleme teknolojisinde dünya çapında tanınan bir lider olan ViewSonic'in, kendini sürekli yenilikçi teknoloji, ürün ve çözümler sunmaya adayan bir şirket olduğunu belirten Koçyiğit; ViewSonic‘in ekran ürünlerine odaklanarak; kalite, güvenilirlik, yenilik ve müşteri hizmeti mükemmeliyeti ilkeleriyle sektörde pek çok ilke imza attığını ifade etti. Koçyiğit, "ViewSonic bugüne kadar hem ürün hem de servisleriyle dünya çapında 2500'ü aşkın ödül kazanmış bir marka. Türkiye pazarına girerken hem ürünümüze hem de işbirliği yaptığımız KVK'nın sektördeki deneyimine çok büyük güven duymaktayız"

Öte yandan ViewSonic ile yaptıkları iş birliği ile tüketicilere teknoloji ve kalitesi yüksek seviyelerde yer alan bir tableti uygun fiyatlardan satın alma fırsatı sunduklarını ifade eden KVK Genel Müdürü Özcan Ermiş, Dünyada tablet penetrasyonunun yüzde 25'ler civarında olduğunu, bu oranın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yüzde 35'ler seviyesine ulaştığını ifade ederken; yapılan tüketici eğilim anket ve araştırmalarının tablet penetrasyonunun da tıpkı cep telefonunda olduğu gibi önümüzdeki 3-4 yıl içinde %90'lara erişeceğini gösterdiğini dile getirdi. Ermiş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu kadar yeni ve inovatif bir alanda, Türkiye'deki halihazır penetrasyon %0.1'ler seviyesinde. Bu, çok büyük bir potansiyelin varlığını ortaya koyuyor. Bugün kaliteli android tabletler 1500-2000 TL arası müşteri fiyatıyla satılıyor. Bu nedenle de geniş kitlelere ulaşmıyor. Tablet pazarında yaptıkları araştırmadan sonra ViewSonic tabletlerine yatırım yapmaya karar verdik. Dünyanın teknoloji alanında referans kabul edilen pek çok yayını tarafından ViewSonic ürünleri en iyi tabletler arasında gösteriliyor. Nitekim piyasadaki hiçbir tablette olmayan ekran parlaklığıı, son model Android 4.0 işletim sistemi, HDMI, USB ve SD çıkışlarının olması, koruyucu metal gövde, Flash Player destegi ve belki en önemlisi dünyanın en ince tabletlerinden biri olarak mükemmel estetiği dikkatimizi çeken unsurlar oldu. Zaten tüm bu özelliklerinden dolayı Viewsonic Amerika'nın en çok satan tablet markaları arasında yer almaktadır. Piyasanın en kaliteli android tableti iddiasıyla gireceğimiz pazarda bir yıl içinde 300 bin adet tablet satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Ermiş, ViewSonic ile işbirliğinin burada kalmayacağını ve firmanın çözümlerini Türk teknoloji severlerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini açıklarken; yıl sonunda ViewSonic'in Windows 8'li tabletlerini ortalama 1000-1200 TL fiyat bandıyla tüketiciye ulaştırmayı hedeflendikleri söyledi. Ermiş, ayrıca, ViewSonic ile Fatih Projesi kapsamında da çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

KVK'nın 24 saatte servis güvencesi, kazalara karşı güvence, KVK anti hırsız, KVK bulut, mobil güvenlik katma değer servisleriyle birlikte bir adım daha öne çıkan ViewPad 10e'nin Wi-Fi ve Wi-Fi+3G olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda yetkili satış merkezlerinden satışa sunulacak olan tabletin Wi-Fi'lı modelinin satış fiyatı 699 TL olarak belirlenirken; 3G'li modelde bu fiyat 829 TL'ye yükseliyor.