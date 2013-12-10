Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kablosuz kontrol cihazı Leap Motion, önümüzdeki yıl akıllı telefon ve tabletlere de geliyor

5 yıl
780
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kablosuz kontrol cihazı Leap Motion, önümüzdeki yıl akıllı telefon ve tabletlere de geliyor
Yayınlanan ilk tanıtım videolarından itibaren oldukça ilgi çeken ve yapılan anlaşmalar sonucunda HP ve Asus gibi markaların bilgisayar modelleri içerisinde gelmeye başlayan Leap Motion, son bilgilere göre ise 2014 yılında akıllı telefon ve tabletlere de geliyor.
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan Leap Motion, Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarla çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor. Kendine özel AirSpace isimli bir marketi de bulunan ve esas performansını bu market üzerinde yer alan uygulamalar vasıtasıyla gözler önüne serebilen ürün, şirket kurucusu ve CEO'su Michael Buckwald'ın verdiği müjde doğrultusunda artık akıllı cep telefonları ve tabletler içerisinde de karşımıza çıkacak. Bu cihazların kullanıma sunulması için 2014 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini işaret eden Buckwald, geliştirdikleri hareket algılama modülünün günümüz akıllı mobil cihazlar içerisine entegre edilebilecek kadar küçük olduğunu ve tablet kullanımının Leap Motion ile oldukça farklı bir deneyim sunabileceğini sözleri ekledi.
Leap Motion'un bilgisayarlar üzerinde sunduğu deneyimi aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Kontrol aparatının mobil cihazlara getireceği imkanlar ise şimdiden oldukça ilgi çekici olarak nitelendiriliyor. 
 
Kablosuz kontrol cihazı Leap Motion, önümüzdeki yıl akıllı telefon ve tabletlere de geliyor

http://www.trustedreviews.com/news/leap-motion-sensors-to-be-integrated-within-smartphones-and-tablets-next-year Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ihsando77 5 yıl en beğenilen
bende var.Bilgisayarı kullanmak çok çok zor.Bir halta yaramıyor maalesef.Güzel bir oyuncak o kadar.Tabi şimdilik..Belki yazılım kısmını kuvvetlendirirlerde bilgisayarı kullanırız güzel bir şekilde.
bende var.Bilgisayarı kullanmak çok çok zor.Bir halta yaramıyor maalesef.Güzel bir oyuncak o kadar.Tabi şimdilik..Belki yazılım kısmını kuvvetlendirirlerde bilg...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
algorian 5 yıl
1. İnsanoğlunun ellerini 2-3 dakikadan fazla havada tutması çok zordur. Bir süre sonra kollar yorulur.
2. Her ne kadar LeapMotion vidyolarında cihazın derinlik algıladığı görülse de derinliği algılayamaz. Yani iki elinizi üst üste koysanız sadece alttakini görür.
3. SDK, sadece eller ve kalem benzeri araçları görebilmektedir. Başka bir nesneyi göremez.
Bunlardan dolayı bu cihaz ilk başka çok uçuk bir icat gibi görünse de 10-15 dakika sonra insan sıkılıyor. Bende var ondan biliyorum. Aldığım gün kurcalamıştım sonra da öylece kaldı kutusunda. Her ne kadar Azınlık Raporu filminde çok artistik görünse de bence geleceği olmayan bir teknoloji. Kolunuzu 2 dakika havada gezdirmeye çalışın anlarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
ne tuttu şu leap motion helal olsun adamlara valla klavye leptop derken tablet telefon adamlar fena
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
50 lira olursa deli satar ülkede. tabi hayal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
bu bana yıllar önce izlediğim bir bilim kurgu filmini hatırlattı. filmde başrol oyuncusu sadece el hareketleri ile süpersonic (?) bir PCyi kontrol ediyordu.. ama teknoloji o kadar ilerledi ki filmi izlerken yok daha neler dediğimiz teknoloji şimdilerde o fantastik dünyayı bile aşmış durumda. çünkü el hareketleri ile kontol ederken eline bir cihaz geçiriyordu. her parmağında bir algılayıcı vs. vardı.. şimdiye bakıyorsunuz sadece çıplak elle bunu yapmak son derece kolay ve ucuz bir hal almış durumda.. o zaman böyle bir şey düşünmek filmdekinden çok daha çılgınca bir hayal olurdu.. hatta hayal dahi edemezdik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 5 yıl
Çok iyi ya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsando77 5 yıl en beğenilen
bende var.Bilgisayarı kullanmak çok çok zor.Bir halta yaramıyor maalesef.Güzel bir oyuncak o kadar.Tabi şimdilik..Belki yazılım kısmını kuvvetlendirirlerde bilgisayarı kullanırız güzel bir şekilde.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl ihsando77
ihsando77

bende var.Bilgisayarı kullanmak çok çok zor.Bir halta yaramıyor maalesef.Güzel bir oyuncak o kadar.Tabi şimdilik..Belki yazılım kısmını kuvvetlendirirlerde bilgisayarı kullanırız güzel bir şekilde.

Evet bu durumdan birçok kişi bahsediyor. Özellikle uygulama marketi gelişmezse geride kalacaklar. Cihaz özel uygulamalarla kendini gösterebiliyor tam anlamıyla
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtkrhn 5 yıl
Yok artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
süper birşeye benziyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
780 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, akıllı telefon ve cep telefonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-3: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim