Kablosuz kontrol cihazı Leap Motion, önümüzdeki yıl akıllı telefon ve tabletlere de geliyor

Yayınlanan ilk tanıtım videolarından itibaren oldukça ilgi çeken ve yapılan anlaşmalar sonucunda HP ve Asus gibi markaların bilgisayar modelleri içerisinde gelmeye başlayan Leap Motion, son bilgilere göre ise 2014 yılında akıllı telefon ve tabletlere de geliyor.

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan Leap Motion, Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarla çalışabiliyor ve 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yaparak oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyabiliyor. Kendine özel AirSpace isimli bir marketi de bulunan ve esas performansını bu market üzerinde yer alan uygulamalar vasıtasıyla gözler önüne serebilen ürün, şirket kurucusu ve CEO'su Michael Buckwald'ın verdiği müjde doğrultusunda artık akıllı cep telefonları ve tabletler içerisinde de karşımıza çıkacak. Bu cihazların kullanıma sunulması için 2014 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğini işaret eden Buckwald, geliştirdikleri hareket algılama modülünün günümüz akıllı mobil cihazlar içerisine entegre edilebilecek kadar küçük olduğunu ve tablet kullanımının Leap Motion ile oldukça farklı bir deneyim sunabileceğini sözleri ekledi.

Leap Motion'un bilgisayarlar üzerinde sunduğu deneyimi aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Kontrol aparatının mobil cihazlara getireceği imkanlar ise şimdiden oldukça ilgi çekici olarak nitelendiriliyor.

http://www.trustedreviews.com/news/leap-motion-sensors-to-be-integrated-within-smartphones-and-tablets-next-year