Kablosuz şarj teknolojisine ultrason damgası

Günümüzde kablosuz şarj sistemleri önemli bir yenilik olarak görülüyor ve henüz emekleme aşamasında diyebiliriz. Mobil cihazlardan elektrikli otomobillere kadar pek çok alan için geliştirilen kablosuz şarj teknolojilerinde önemli bir devir geride kalmak üzere.





Kablosuz şarj sistemleri genelde manyetik alanlardan faydalanarak enerji aktarımı yapıyor. Belirli bir alanda yayılan manyetik dalgalar enerjiyi uyumlu plakalara gönderiyor ve böylece şarj işlemi gerçekleşiyor. Bu sistemin hedefe yönelik olmadığı ve alan içerisine giren insanlara radyasyon anlamında zarar verdiği uzun süredir eleştiri konusu.





UBeam adındaki bir firma tarafından geliştirilen yeni teknoloji ise en güvenilir ve en dengeli kablosuz şarj imkanı sunduğu iddiasında. Bu yeni teknoloji enerji aktarımını insan kulağının duyamayacağı çok yüksek ultrason dalgaları üzerinden yapıyor.





20 kişilik mühendis ekibinden oluşan uBeam, uzun araştırmalar sonucunda ultrason dalgalarının en verimli kablosuz şarj sistemine imkan tanıyabileceğini keşfetmiş. Bu teknolojide bir vericiden çıkan ultrason dalgaları doğrudan uyumlu alıcıya enerji aktarımı yapabiliyor. Böylece belirli bir alana dalga yayma ihtiyacı olmuyor ve hedef alıcı dışında dalgalar farklı bir yöne gitmiyor.





Firma bu teknoloji ile bir metreye kadar kablosuz şarj imkanı sunabildiğini belirtiyor. Ayrıca kullanılan ultrason dalgaları insan derisi tarafından emilmiyor aksine tamamen yansıtılıyor ve zararsız bir şarj süreci sağlanıyor. Şarj esnasında herhangi bir iletişim sistemi veya elektronik cihaz ile çakışma yaşanmıyor.





Elbette teknolojinin dezavantajları da mevcut. Örneğin ultrason dalgalarının arada herhangi bir engel olmadan doğrudan hedefe ulaşması gerekiyor. Araya giren nesneler aktarımı koparabiliyor. Yine bu teknolojinin şimdilik maliyetleri yüksek.





Bununla birlikte uBeam sadece enerji değil veri aktarımı yapabilmeyi de hedefliyor. Böylece bir USB kablosu gibi ultrason dalgaları ile hem enerji hem de veri taşınabilecek. Bu da yeni bir dönemin kapılarının açılması anlamına geliyor ancak bunun için teknolojinin ticari hayata geçişini beklememiz gerekecek.

http://ubeam.com/