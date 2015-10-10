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Kablosuz şarj teknolojisine ultrason damgası

3 yıl
3,6b
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14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz şarj teknolojisine ultrason damgası

Günümüzde kablosuz şarj sistemleri önemli bir yenilik olarak görülüyor ve henüz emekleme aşamasında diyebiliriz. Mobil cihazlardan elektrikli otomobillere kadar pek çok alan için geliştirilen kablosuz şarj teknolojilerinde önemli bir devir geride kalmak üzere. 

Kablosuz şarj sistemleri genelde manyetik alanlardan faydalanarak enerji aktarımı yapıyor. Belirli bir alanda yayılan manyetik dalgalar enerjiyi uyumlu plakalara gönderiyor ve böylece şarj işlemi gerçekleşiyor. Bu sistemin hedefe yönelik olmadığı ve alan içerisine giren insanlara radyasyon anlamında zarar verdiği uzun süredir eleştiri konusu. 

UBeam adındaki bir firma tarafından geliştirilen yeni teknoloji ise en güvenilir ve en dengeli kablosuz şarj imkanı sunduğu iddiasında. Bu yeni teknoloji enerji aktarımını insan kulağının duyamayacağı çok yüksek ultrason dalgaları üzerinden yapıyor.

20 kişilik mühendis ekibinden oluşan uBeam, uzun araştırmalar sonucunda ultrason dalgalarının en verimli kablosuz şarj sistemine imkan tanıyabileceğini keşfetmiş. Bu teknolojide bir vericiden çıkan ultrason dalgaları doğrudan uyumlu alıcıya enerji aktarımı yapabiliyor. Böylece belirli bir alana dalga yayma ihtiyacı olmuyor ve hedef alıcı dışında dalgalar farklı bir yöne gitmiyor. 

Firma bu teknoloji ile bir metreye kadar kablosuz şarj imkanı sunabildiğini belirtiyor. Ayrıca kullanılan ultrason dalgaları insan derisi tarafından emilmiyor aksine tamamen yansıtılıyor ve zararsız bir şarj süreci sağlanıyor. Şarj esnasında herhangi bir iletişim sistemi veya elektronik cihaz ile çakışma yaşanmıyor. 

Elbette teknolojinin dezavantajları da mevcut. Örneğin ultrason dalgalarının arada herhangi bir engel olmadan doğrudan hedefe ulaşması gerekiyor. Araya giren nesneler aktarımı koparabiliyor. Yine bu teknolojinin şimdilik maliyetleri yüksek. 

Bununla birlikte uBeam sadece enerji değil veri aktarımı yapabilmeyi de hedefliyor. Böylece bir USB kablosu gibi ultrason dalgaları ile hem enerji hem de veri taşınabilecek. Bu da yeni bir dönemin kapılarının açılması anlamına geliyor ancak bunun için teknolojinin ticari hayata geçişini beklememiz gerekecek.   

http://ubeam.com/ Yorum Yaz
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CoreXXX 3 yıl
ne emeklemesi ben 4 yıldır lumia telefonumu kablosuz şarj ediyorum zaten.
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Bu emekleme lafı umarım ülkemizde yaygın olmama anlamındadır, apple yapmadı henüz demek anlamında değil. Türkiyede pek göremesekte yurtdışında bazı yabancı restoranlarda masaya telefonunuzu koyduğunuzda şarj olduğunu görebilirsiniz.
Bu emekleme lafı umarım ülkemizde yaygın olmama anlamındadır, apple yapmadı henüz demek anlamında değil. Türkiyede pek göremesekte yurtdışında bazı yabancı r...
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metehan13 3 yıl
nexus 5 kullanıcısı olarak kablosuz şarj süresinin normal şarj aleti ile aynı olduğunu söyleyebilirim.
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl
yanlış anlamışsınız, emekleme derken yani emekliyorlar, emek veriyorlar teknolojinin gelişmesi uğrunda demek istenmiş, yoksa emeklemek değil..
111111BIR111!!
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fuujitsu 3 yıl
İnsan vücudunun ultrason dalgalarını yansıttığını ilk defa duyuyorum. Yalnız asıl ilgimi çeken adamlar 20 kişilik araştırma grubu ile bulmuşlar bunu. Keşke bizim ülkemizde de daha fazla desteklenebilse böyle araştırmalar da biz de bu alanlarda en azından biraz varlık gösterebilsek.





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kımyasal 3 yıl
Emekleme aşaması belki şöyle açıklanabilir,kablosuz şarj teknolojisini daha kullanılabilir hale getirmek gerek.Misal; sırt çantanızda dizüstü,cebinizde akıllı telefonunuz var bu cihazları herhangi kablo yada stant olmaksızın şarj edebilmek önemli,asıl kullanılabilirlik burada.dizüstü bilgisayarların hala ''eşek'' kadar şarj cihazları,akıllı telefonların bozulan şarj aletleri ve şarj soketleri başımıza dert olmakta.
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Mianfei 3 yıl en beğenilen
Bu emekleme lafı umarım ülkemizde yaygın olmama anlamındadır, apple yapmadı henüz demek anlamında değil. Türkiyede pek göremesekte yurtdışında bazı yabancı restoranlarda masaya telefonunuzu koyduğunuzda şarj olduğunu görebilirsiniz.
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kadirirdem 3 yıl
Emekleme kalmadi 3 4 yikdir kablosuz sarj var sadece yeni yeni yaygınlaşıyor
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CoreXXX 3 yıl
ne emeklemesi ben 4 yıldır lumia telefonumu kablosuz şarj ediyorum zaten.
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TrMhMt 3 yıl CoreXXX
CoreXXX

ne emeklemesi ben 4 yıldır lumia telefonumu kablosuz şarj ediyorum zaten.

Ne desem bilemedim. Bir kac kere yazidim ama geri sildim.

Kablosuz derken bir platfor uzerune birakildiktan sonra o platform vasitasi ile sarj olan cihazlar demiyor. Bu kablosuz sarj mevzusu baska. Siz elinizde, cebinizde, cantanizda veyahut birkatiginiz herhangi bir masanin uzerinde ekstra bir aparat,cihaz olmaksizin tamamen bagimsiz sarj olmadan bahsediliyor.

Sunuda soylemeden edemeyecegim. Malesef Turkiyede halkin buyuk bir kisminin egitim seviyesi, bilgi ve kultur bakimindan yeterliligi cok zayif. Bu gercek bizleri her konuda yuz yuze gelmemize sebep oluyor. Ornekte oldugu gibi. Zor bu ulkede yasamak cok zor.
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