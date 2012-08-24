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Kablosuz sensör yongaları, hareket ve ısı değişimlerini anlık takip etmenizi sağlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Sensörler yardımıyla anlık gelişmelerin takip edilmesi, sağlık endüstrisinde olduğu kadar gündelik hayatta da yerini almaya başladı. 

Cao Gadgets tarafından üretilen kablosuz sensör yongaları Wireless Sensor Tags, bulundukları ortamda ısı ve hareket değişimlerini anında algılayarak farklı kanallarla kullanıcılarına uyarı gönderiyor. 

Yonga üzerinde bulunan 3D manyetometre açısal olarak hareketleri kaydederken, ısı sensörü de belirli sınırlar içerisinde kalması gereken ısı miktarını takip ediyor. Elde edilen bilgilerin aktarımı ise modeminizin Ethernet girişine takacağınız Tag Manager adlı adaptör yoluyla oluyor. 

60m mesafe içerisinde adaptör ve yonga iletişim haline kalarak gelişmeleri anında haber veriyor. Uzak sunuculara kaydedilen bilgiler ise Android, iOS ve web uygulamaları ile anında kontrol edilebiliyor, sosyal ağlara uyarı olarak gönderilebiliyor ve ayrıca yonga üzerinde ayarlamalar yapılabiliyor. Uygulama ile detaylı istatistik ve grafikler de alabilyorsunuz.

Kaybetme veya çalınma ihtimali olan eşyalarınızın üzerine bu yongaları tutturarak, evde olmasanız bile herhangi bir hareketi takip edebiliyorsunuz. Buzdolabının, evin veya garaj kapısının hangi saatlerde açıldığı, eşyaların hareket edip etmediği gibi bilgiler bildirim olarak anında cihazınıza ulaşıyor. Nereye koyduğunuzu hatırlamadığınız bir eşyanıza yongayı tutturduysanız, kendisine yaklaştıkça uygulama uyarı sesleri verdirerek eşyayı bulmanıza yardımcı oluyor.

Batarya konusunda da iddialı olan yongalar, yıllar sürecek bir kullanım süresi sunuyor.

Yongaların tekli fiyatı 15$ iken, çoklu alımlarda 12$'a kadar iniyor. Adaptörün fiyatı ise 69$. ABD içinde satışa sunulan ürün, uluslararası olarak 16.99$ kargo ücretiyle gönderilebiliyor.

http://www.wirelesstag.net/index.html Yorum Yaz
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t.baris 7 yıl
saygi
Kaybolan kumanda sorununa bire bir.

Mükemmel bir kullanım alanı anahtar, cüzdan ve telefonada birer tane lazım :D
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saygi 7 yıl
Kaybolan kumanda sorununa bire bir.
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alito 7 yıl
TR ye gelirse alınması gereken ürünlerden biri bence.
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umut_baris 7 yıl
apple buna da patent davası açar.
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turbo-powwer 7 yıl
Iste beklenen urunler , kullanimi zamanla yayginlasacak ve gunluk kullanimda kolaylik saglayacaktir.
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arel.gr 7 yıl
beklenen,harika urunler!
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goçhisar 7 yıl
Fiyat uygun.

Bu teknoloji 4-5 senedir el altında zaten :)

Yanlız Türkiye Gümrüklerinde RF modüller hep takılır. Bu yüzden gümrükte kalan malzemenin parasını da son kullanıcıdan çıkarttıkları için hep bize, hep bize olur olacaklar. Gümrük işleri ahhh.

Biri şu gümrüğe el atmalı. Eğitimli insanlar şart. dayım var, işe girdim demektense bilgim var işe girdim demeyi yeğlerim. İkiside var gerçi ama benim dayım senin dayını döver usulü insanı canından bezdirir.
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