Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında ilginç ürünler tanıtmaya devam eden Lenovo, bu kez köşeden köşeye 4K ekranla ve Kaby Lake işlemcilerle desteklediği Yoga 910 adındaki yeni dizüstü bilgisayar modeline resmiyet kazandırdı.

Intel’in kısa süre önce duyurduğu yeni nesil Kaby Lake işlemcilerden gücünü alan Lenovo Yoga 910, çok ince ekran çerçevelerine sahip. Akıllı telefonlardan hatırlayacağımız bu özellik, cihaza daha Premium bir ahva kazandırıyor. Bununla birlikte firmanın özel geliştirdiği menteşe mekanizması için ekranın alt çerçevesi kalın bırakılmış. Tasarımın içerisine başarıyla yedirilmesine rağmen, cihazı tamamen çerçevesiz bir görünümden uzaklaştırmış.

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13.3 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, menteşe sayesinde 360 derece dönebiliyor. Böylece farklı pozisyonlarda kullanabileceğiniz bir konsept ortaya çıkıyor. Kasa tamamen alüminyum alaşımdan imal edilirken, ince ekran çerçeveleri sayesinde 14.3mm kalınlık değeri elde edilebilmiş. Klavyenin hemen altında bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Biraz daha lüks sınıfa hitap eden Lenovo Yoga 910 için belirlenen başlangıç fiyat etiketi 1299$ seviyesinde. Surface Book modeli ile doğrudan rekabete girişecek modelin ay sonunda piyasada olması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/138670-lenovo-yoga-910-edge-display-makes-this-convertible-laptop-infinitely-awesome