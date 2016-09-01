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Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarına Yoga Book modeli ile dikkat çekici bir başlangıç yapan Lenovo, bu kez üst seviyeye yönelik Yoga 910 dizüstü modelini tanıttı.
2 yıl
7,4b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında ilginç ürünler tanıtmaya devam eden Lenovo, bu kez köşeden köşeye 4K ekranla ve Kaby Lake işlemcilerle desteklediği Yoga 910 adındaki yeni dizüstü bilgisayar modeline resmiyet kazandırdı.

Intel’in kısa süre önce duyurduğu yeni nesil Kaby Lake işlemcilerden gücünü alan Lenovo Yoga 910, çok ince ekran çerçevelerine sahip. Akıllı telefonlardan hatırlayacağımız bu özellik, cihaza daha Premium bir ahva kazandırıyor. Bununla birlikte firmanın özel geliştirdiği menteşe mekanizması için ekranın alt çerçevesi kalın bırakılmış. Tasarımın içerisine başarıyla yedirilmesine rağmen, cihazı tamamen çerçevesiz bir görünümden uzaklaştırmış.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı"

13.3 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, menteşe sayesinde 360 derece dönebiliyor. Böylece farklı pozisyonlarda kullanabileceğiniz bir konsept ortaya çıkıyor. Kasa tamamen alüminyum alaşımdan imal edilirken, ince ekran çerçeveleri sayesinde 14.3mm kalınlık değeri elde edilebilmiş. Klavyenin hemen altında bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Biraz daha lüks sınıfa hitap eden Lenovo Yoga 910 için belirlenen başlangıç fiyat etiketi 1299$ seviyesinde. Surface Book modeli ile doğrudan rekabete girişecek modelin ay sonunda piyasada olması bekleniyor.


http://www.pocket-lint.com/news/138670-lenovo-yoga-910-edge-display-makes-this-convertible-laptop-infinitely-awesome Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 2 yıl en beğenilen
Köşeden köşeye 4K nasıl bir tabir?
2 Yanıt Yanıtla +23
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emre0102 2 yıl
köşelerden 4k olsun, üstlerden çok alma 2k da kalsın, ortalarda fhd kafi
Yanıtla +10
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aodabas 2 yıl
Türkiye satışı var mı? hiçbir sitede göremedim
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aylmz363 2 yıl
Merhaba arkadaslar,
Ben bu bilgisayardan dun aldim fakat bazi kullandigim programlari kullanamiyorum simgeler cok kucuk gozukuyor sanirim ekran cozunurlugunun cok yuksek olmasindan kaynaklaniyor. Bu sorunu sizce nasil cozebilirim. Kullandigim program Ansys.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ekledigim resime bakarsaniz sol yantaraftaki yazilar cok karisik ve kucuk.
Yardimci olabilirseniz cok makbule gecer.
Teskkurler.
1 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 2 yıl aylmz363
aylmz363
Merhaba arkadaslar,
Ben bu bilgisayardan dun aldim fakat bazi kullandigim programlari kullanamiyorum simgeler cok kucuk gozukuyor sanirim ekran cozunurlugunun cok yuksek olmasindan kaynaklaniyor. Bu sorunu sizce nasil cozebilirim. Kullandigim program Ansys.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ekledigim resime bakarsaniz sol yantaraftaki yazilar cok karisik ve kucuk.
Yardimci olabilirseniz cok makbule gecer.
Teskkurler.

masaüstüne sağ tıklatıp özellştir de. orda vardır ekran çözünürlüğü , yazı boyutu büyüklüğü falan
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Onurmsq 2 yıl
Dizustu model degil. Ultrabook.
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Das Boot 2 yıl
Şu anki Lenovo 900 fiyatlarında çıkarsa ya da inerse alınabilir.
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travers 2 yıl
Yine ekrem yine zaytung başlık :)
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OverClocK1ng 2 yıl
Premium AHVA. Welcome 2 Ekrem71.
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Mr. Jingles 2 yıl
Ekran kartı hakkında bilgi yok mu?
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Onurmsq 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Ekran kartı hakkında bilgi yok mu?

Intel hd. Ekstra grafik karti yok
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emre0102 2 yıl
köşelerden 4k olsun, üstlerden çok alma 2k da kalsın, ortalarda fhd kafi
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sertacxx 2 yıl
Duvardan duvara halı.
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olağan_şüpheli 2 yıl sertacxx
sertacxx
Duvardan duvara halı.

beşikten mezara olmalı
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kadirirdem 2 yıl
O başlık neydi öyle ? o nasıl tabir Ekrem sen başlık atma abi...
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yimmasabi 2 yıl
13.3" için o çözünürlük biraz küçük değil mi 17" olması lazım bence. Yoksa yazıları büyütmek zorundasın
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