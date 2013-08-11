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Kalem formunda hazırlanmış fare projesi gStick, Kickstarter üzerinde aradığı desteği buldu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kalem formunda hazırlanmış fare projesi gStick, Kickstarter üzerinde aradığı desteği buldu

Farklı fikirlerin hayat bulmaya devam ettiği Kickstarter üzerinde başarıya ulaşan son projelerden gStick, kalem formunda hazırlanmış yapısıyla fare kullanımına farklı bir bakış açısı getiriyor.
Site üzerinde Gordon Alan Stewart tarafından başlatılan ve 40,000$ hedefi 2,178 bağış ile 76,631$ seviyesine getirerek başarıya ulaşan gStick fare projesi, kalem benzeri tutulabilen gövdesi üzerinde 1200 DPI çıkartılabilir top, sağ / sol tuşları ve kaydırma işlemleri için bir adet tekerlek yer alıyor. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri ile kablosuz olarak kullanılabilen fare, yapısı gereği özellikle çizim ve tasarım işlerinde kullanıcılara büyük yardımcı oluyor ve 1 adet AAA pil ile çalışabiliyor. Farklı yapısıyla dikkat çelen gStick fare modeli, bitimine 10 gün kala Kickstarter üzerinde yapılacak 25$ (13$ kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor. 

gStick hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, farenin performansını ve ergonomik yapısını rahatlıkla görebilirsiniz.




http://www.kickstarter.com/projects/529738175/gstick-the-mouse-you-hold-like-a-pen-for-pcs-and-m?ref=category Yorum Yaz
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acbold 5 yıl
Youtube videosunu izleyene kadar almayı planlıyordum.Hassasiyet berbat.Artistlikten öteye gidemeyecek bi ürün.
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Sebastian Shaw 5 yıl
ilk fotograflarda ciddi bosluklar gorunuyor cihazda acaba ergonomisi nasil
birde 90 larda yapilan telefonlu mouse gibi sonu gelmeyen cilgin projelerden biri gibi tarihin tozlu sayfalarina gomulebilir
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Nokia Specialist 5 yıl
helal olsun
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