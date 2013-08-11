Kalem formunda hazırlanmış fare projesi gStick, Kickstarter üzerinde aradığı desteği buldu





Farklı fikirlerin hayat bulmaya devam ettiği Kickstarter üzerinde başarıya ulaşan son projelerden gStick, kalem formunda hazırlanmış yapısıyla fare kullanımına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Site üzerinde Gordon Alan Stewart tarafından başlatılan ve 40,000$ hedefi 2,178 bağış ile 76,631$ seviyesine getirerek başarıya ulaşan gStick fare projesi, kalem benzeri tutulabilen gövdesi üzerinde 1200 DPI çıkartılabilir top, sağ / sol tuşları ve kaydırma işlemleri için bir adet tekerlek yer alıyor. Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri ile kablosuz olarak kullanılabilen fare, yapısı gereği özellikle çizim ve tasarım işlerinde kullanıcılara büyük yardımcı oluyor ve 1 adet AAA pil ile çalışabiliyor. Farklı yapısıyla dikkat çelen gStick fare modeli, bitimine 10 gün kala Kickstarter üzerinde yapılacak 25$ (13$ kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebiliyor.





gStick hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, farenin performansını ve ergonomik yapısını rahatlıkla görebilirsiniz.













http://www.kickstarter.com/projects/529738175/gstick-the-mouse-you-hold-like-a-pen-for-pcs-and-m?ref=category