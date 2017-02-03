Kalp yetmezliği yaşayanlar için yeni çözüm!

Günümüzde ciddi bir sağlık problemi olan kalp yetmezliğinde doktorlar hastalara dışarıdan kalbe bağlanan bir sistem uygulamaktalar. Bu sistemin dezavantajı ise direkt kan ile temas halinde olduğu için her an bir pıhtı oluşumuna sebep olabilmesi ki bu da hastanın ölümüne veyahut da felç kalmasına sebep olabilir. Bu sebeple hastaların sürekli olarak antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyen) ilaçlar alması gerekiyor. Yeni geliştirilen yöntem ise kanla direkt temas halinde değil, bu sayede pıhtılaşma sorunu ve diğer komplikasyonlar tarih oluyor.

Yumuşak robot kalbin etrafını adeta bir manşon gibi sarıyor. Kılıf benzeri yapıda olan cihaz kalbe dikişlerle ve emme kuvvetiyle bağlanmış. Bununla birlikte tıpkı kalbin kendisiyle kılıfı arasındaki sürtünmeyi engelleyen sıvıda olduğu gibi bu cihazda da kalple kılıf arasında kayganlaştırıcı bir sıvıya yer verilmiş. Ayrıca robotta basıncı ölçen sensörler de mevcut. Sistemin basıncı ise harici bir pompa aracılığıyla sağlanmış.

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robot kalbin sadece sağ veya sol tarafına basınç uygulayacak şekilde de ayarlanabiliyor. Son olarak araştırmacılar implante edilebilir kalp pompasını vücuda daha uyumlu hale getirmek ve bedende daha uzun süre sorun çıkarmadan kalabilecek hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Sistemin işleyişini ise Yapılan deneylerde dişi bir domuz kullanılmış ve kalbi durmuş hayvanın vücudunda bu robot sayesinde kan akımı yine eskisi gibi devam ettirilebilmiş. Spesifik durumlar içinseveyabasınç uygulayacak şekilde de ayarlanabiliyor. Son olarak araştırmacılar implante edilebilir kalp pompasını vücuda daha uyumlu hale getirmek ve bedende daha uzun süre sorun çıkarmadan kalabilecek hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Sistemin işleyişini ise buradaki videodan izleyebilirsiniz.

http://www.livescience.com/57541-soft-robotic-device-helps-the-heart-pump.html