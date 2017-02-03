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Kalp yetmezliği yaşayanlar için yeni çözüm!

Bilim adamları yaptıkları son çalışmalarında yumuşak bir malzemeden ürettikleri robot sayesinde kalbi durmuş domuzlarda kan dolaşımının devamını sağlayabildiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde ciddi bir sağlık problemi olan kalp yetmezliğinde doktorlar hastalara dışarıdan kalbe bağlanan bir sistem uygulamaktalar. Bu sistemin dezavantajı ise direkt kan ile temas halinde olduğu için her an bir pıhtı oluşumuna sebep olabilmesi ki bu da hastanın ölümüne veyahut da felç kalmasına sebep olabilir. Bu sebeple hastaların sürekli olarak antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyen) ilaçlar alması gerekiyor. Yeni geliştirilen yöntem ise kanla direkt temas halinde değil, bu sayede pıhtılaşma sorunu ve diğer komplikasyonlar tarih oluyor.
Yumuşak robot kalbin etrafını adeta bir manşon gibi sarıyor. Kılıf benzeri yapıda olan cihaz kalbe dikişlerle ve emme kuvvetiyle bağlanmış. Bununla birlikte tıpkı kalbin kendisiyle kılıfı arasındaki sürtünmeyi engelleyen sıvıda olduğu gibi bu cihazda da kalple kılıf arasında kayganlaştırıcı bir sıvıya yer verilmiş. Ayrıca robotta basıncı ölçen sensörler de mevcut. Sistemin basıncı ise harici bir pompa aracılığıyla sağlanmış.
Yapılan deneylerde dişi bir domuz kullanılmış ve kalbi durmuş hayvanın vücudunda bu robot sayesinde kan akımı yine eskisi gibi devam ettirilebilmiş. Spesifik durumlar içinse robot kalbin sadece sağ veya sol tarafına basınç uygulayacak şekilde de ayarlanabiliyor. Son olarak araştırmacılar implante edilebilir kalp pompasını vücuda daha uyumlu hale getirmek ve bedende daha uzun süre sorun çıkarmadan kalabilecek hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Sistemin işleyişini ise buradaki videodan izleyebilirsiniz.

http://www.livescience.com/57541-soft-robotic-device-helps-the-heart-pump.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.B.D(azimBora) 2 yıl
bu tür şeylerin olması insanlık adına çok önemli.
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Kerim5100 2 yıl
Umarız yakın zamanda kullanıma geçer (insanlar için).
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fuujitsu 2 yıl
Vay anasını sayın seyirciler adamlar neler yapmış .
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DeanWinchester. 2 yıl
Aleti nasıl yerleştiriyorlar acaba
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lapatid 2 yıl DeanWinchester.
Leonardo -da Vinci
Aleti nasıl yerleştiriyorlar acaba

sternotomi ve cerrahi ile yerlestiriliyor
haberde belirtildiği gibi dikişler ve negatif basincla kalbe baglaniyor
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10ff 2 yıl
Resimler, uyeleri rahatsiz edebilir. Keske koymasaydiniz.
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alex59 2 yıl
Kalp hastaları için çok önemli bir haber.
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