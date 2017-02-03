Cassini uzay aracından nefes kesen Satürn fotoğrafları

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 19 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, artık Satürn sistemindeki son aylarını yaşıyor. 30 Kasım itibariyle NASA'nın "Grand Finale" (Büyük Final) ismini verdiği son görevine start veren deyim yerindeyse yılların eskitemediği uzay sondası, ölümüne gün saydığı bugünlerde bile gönderdiği fotoğraflarla bizleri hem etkilemeye hem de şaşırtmaya devam ediyor.Satürn ve uyduları hakkındaki bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden uzay aracı Cassini, son görevini yerine getirdiği bugünlerde de halkalı gezegene hiç olmadığı kadar yakınlaşma fırsatı yakalıyor. 20 haftalık "Büyük Final" görevinin yarısına kadar gelen uzay aracı, Satürn'e yaklaştığı bu anları iyi değerlendirip bugüne kadarki en yakın ve en detaylı halka fotoğraflarını çekti. İşte o nefes kesen kareler:

Bugüne kadarki en iyi fotoğraflar

Ayrıca Bkz.

"Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""

20 yıllık uzay macerası son buluyor

NASA'nın "Cassini'nin Satürn'e vardığı 2004 yılından bu yana gördüğümüz en iyi fotoğraflar" ifadelerini kullandığı bu nefes kesen görsellerde yaklaşık 550 metre genişliğine kadar olan tüm cisimler kolaylıkla seçilebiliyor. Bu özellikleriyle NASA'lı bilim insanları için birçok yeni keşfin yapılmasına da zemin hazırlayan fotoğraflar için uzay ajansı15 Ekim 1997 tarihinde bir Titan IV roketinin üzerinde kalkışa geçen Cassini bundan tam 7 yıl sonra, 1 Temmuz 2004'te Satürn'e varmıştı. Fırlatıldığı günden bu yana 19 yıldır yalnız başına seyahat eden uzay aracı belki de uzay araştırmaları tarihinin en verimli görevlerinden birisi oldu.Enceladus'taki büyük okyanuslar ve Titan'daki nitrojen gölleri başta olmak üzere birçok inanılmaz keşfe imzasını atan Cassini, daha önce de belirttiğimiz gibi artık son günlerini yaşıyor. Emektar uzay yolcusu, Nisan ayında sonlanacak olan 20 haftalık görevinin ardından Satürn'ün ünlü uydusu Titan'da bir yakın geçiş gerçekleştirecek ve tekrar Satürn'e dönecek. Sonrasında 22 hafta boyunca Satürn ve halkaları arasında sallanacak olan Cassini, nihayet tarihler 15 Eylül 2017'yi gösterdiğinde atmosferin derinlikliklerine karışacak ve Dünya'yla olan tüm iletişimleri kesilecek.