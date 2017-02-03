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Cassini uzay aracından nefes kesen Satürn fotoğrafları

Tam 19 yıldır uzayın derinliklerinde yalnız başına yolculuk eden emektar uzay aracı Cassini, görev süresinin son aylarında bile gönderdiği fotoğraflarla bizleri şaşırtmaya devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 19 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, artık Satürn sistemindeki son aylarını yaşıyor. 30 Kasım itibariyle NASA'nın "Grand Finale" (Büyük Final) ismini verdiği son görevine start veren deyim yerindeyse yılların eskitemediği uzay sondası, ölümüne gün saydığı bugünlerde bile gönderdiği fotoğraflarla bizleri hem etkilemeye hem de şaşırtmaya devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü"

Satürn halkalarının en yakın ve en detaylı fotoğrafları

Satürn ve uyduları hakkındaki bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfeden uzay aracı Cassini, son görevini yerine getirdiği bugünlerde de halkalı gezegene hiç olmadığı kadar yakınlaşma fırsatı yakalıyor. 20 haftalık "Büyük Final" görevinin yarısına kadar gelen uzay aracı, Satürn'e yaklaştığı bu anları iyi değerlendirip bugüne kadarki en yakın ve en detaylı halka fotoğraflarını çekti. İşte o nefes kesen kareler:

Bugüne kadarki en iyi fotoğraflar

NASA'nın "Cassini'nin Satürn'e vardığı 2004 yılından bu yana gördüğümüz en iyi fotoğraflar" ifadelerini kullandığı bu nefes kesen görsellerde yaklaşık 550 metre genişliğine kadar olan tüm cisimler kolaylıkla seçilebiliyor. Bu özellikleriyle NASA'lı bilim insanları için birçok yeni keşfin yapılmasına da zemin hazırlayan fotoğraflar için uzay ajansı NASA da şöyle bir grafik hazırlamış.

Ayrıca Bkz. "Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde""

20 yıllık uzay macerası son buluyor

15 Ekim 1997 tarihinde bir Titan IV roketinin üzerinde kalkışa geçen Cassini bundan tam 7 yıl sonra, 1 Temmuz 2004'te Satürn'e varmıştı. Fırlatıldığı günden bu yana 19 yıldır yalnız başına seyahat eden uzay aracı belki de uzay araştırmaları tarihinin en verimli görevlerinden birisi oldu.

Enceladus'taki büyük okyanuslar ve Titan'daki nitrojen gölleri başta olmak üzere birçok inanılmaz keşfe imzasını atan Cassini, daha önce de belirttiğimiz gibi artık son günlerini yaşıyor. Emektar uzay yolcusu, Nisan ayında sonlanacak olan 20 haftalık görevinin ardından Satürn'ün ünlü uydusu Titan'da bir yakın geçiş gerçekleştirecek ve tekrar Satürn'e dönecek. Sonrasında 22 hafta boyunca Satürn ve halkaları arasında sallanacak olan Cassini, nihayet tarihler 15 Eylül 2017'yi gösterdiğinde atmosferin derinlikliklerine karışacak ve Dünya'yla olan tüm iletişimleri kesilecek. 

https://www.nasa.gov/feature/jpl/close-views-show-saturns-rings-in-unprecedented-detail Yorum Yaz
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crazy585858 2 yıl en beğenilen
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BatuhanXxX 2 yıl
Satürn nun halkaları cm den onlarca metre büyüklüğünde parçalardan oluşuyor. Büyük çoğunluğu Katı buz ve kaya parçaları.
Satürn nun çekim alanına giren dev meteorlarin birbirleriyle çarpışmalari sonucu oluştuğunu biliyorum.
Satürn nun halkaları cm den onlarca metre büyüklüğünde parçalardan oluşuyor. Büyük çoğunluğu Katı buz ve kaya parçaları.Satürn nun çekim alanına giren...
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HesapsızKitapsız 2 yıl

İngilizcesi iyi, boş vakti çok olanlar için Satürn'lü bir link veriyorum. Çok eskiden Dünya'nın güneşi Satürn'müş.
Satürn ile bağlantılı alternatif Dünya ve insanlık tarihi.
saturndeathcult.com/...
saturndeathcult.com/... ........
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OneForSorrow 2 yıl
Vay be...20 yıllık görev sona erdi.
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C0MPUTER 2 yıl
Aşağıdaki canlı yayın sayfasından Cassi'nin son anlarını takip edebilirsiniz. Cassini, Türkiye saati ile 14.55 de Satürn'e bir dalış yapacak ve görevi son bulacak...
nasa.gov/...
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celebic 2 yıl
20 yıl önce Satürn'e fırlatılan Cassini uzay aracının 13 yıllık görevi bugün sona eriyor.
Saatte 122.000 km hızla Satürn'e final dalışı yapacak ve şimdiden öngörülemeyen bir yerde yanıp yok olacak. Bir çok yerde Cassini için Satürn'e çarpacak diyor ama düşmeye zamanı olmayacak, sürtünmeden dolayı yanacak.
Yirmi yıl önce fırlatılmış ve Satürn çevresine varışı 7 yıl sürdükten sonra 13 yıl boyunca Dünya'ya veri göndermiş. Adamlar organik hoşaf, deve sidiği veya ledli ekmek dolabı ile uğraşmamışlar. Gavur işte...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
wifi nin maşallahı var, saturnden dahi çektiğine göre :}
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savinelli 2 yıl
pimapen kataloğu gibi. o ilk resmin kodu ne? satürn beyazı mı?
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bestercan 2 yıl
Wallpaper göndermiş??
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Barış Manço 2 yıl
Biri gider diğeri gelir adamlarda proje çok
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darkaura 2 yıl
intihar yorungesinde oldugu icin bu kadar yakin ve net fotolar gondermeye basladi. yakinda saturne dusurek gorevi son bulacagi icin, gitgide daha yakin gecisler yapiyor. aslinda cassininin nukleer bataryalari hala calisiyor. istenilse uzun bir sure daha bilgi gondermeye devam edebilir. ama yakiti bittigi icin artik yorunge ayarlamasi yapilamiyacak. korkulan enceladus gibi yasam barindirma ihtimali olan uydulardan birine duserek burdaki potansiyel yasami dunya kaynakli mikro canlilarla kirletmesi. bu sebeble hala kontrolu mumkunken saturne dusurulerek yok ediliyor.
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teorisyenzeka 2 yıl
İlk resim pişmaniyeye benziyor.
1 Yanıt Yanıtla
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DeistSuat 2 yıl teorisyenzeka
teorisyenzeka

İlk resim pişmaniyeye benziyor.

Demek ki senin canın pişmaneye çekmiş.
Ahaha :D
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