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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaneka, enerji tüketimini azaltacak LCD film geliştirdiğini duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaneka, enerji tüketimini azaltacak LCD film geliştirdiğini duyurdu

Günümüzde mobil cihazlar en çok batarya tüketimi konusunda eleştiriliyor ve şimdiye kadar devrim sayılabilecek bir batarya teknolojisi geliştirilmedi. Bunun yerine diğer donanımların daha az enerji harcayacak şekilde optimize edilmesine çalışılıyor. Bunlarında başında da ekran geliyor.

Bir akıllı telefonda dokunmatik ekranların yüzde 40-50 civarında enerji harcadığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan ekran teknolojilerindeki gelişmeler batarya tüketimine büyük etki yapıyor. Kaneka adlı Japon firma geliştirdiği özel bir teknoloji ile LCD ekranların batarya tüketimini yüzde 25 oranında azaltmayı planlıyor.

LCD paneller için bir koruma filmi şeklinde olan bu teknoloji, hali hazırdaki ekran teknolojilerinden iki kat daha fazla ışık aktarımı sağlıyor. Yapısında akrilik olan koruyucu film, ekranın polarizasyon tabakasını korumak için kullanılıyor. Ancak aynı zamanda ekrana ulaşan ışığın miktarını da artırıyor. 

Sıradan koruma filmleri arka ışığın yüzde 10'unu başarı ile geçirirken, Kaneka'nın filmi ise yüzde 20 oranında ışık geçişi sağlayabiliyor. Böylece ekran ışığı orijinal parlaklığın yarı seviyesinde kalıyor ve hali hazırdaki tasaırmlar kadar parlaklık sunabiliyor. Bu da ekran için harcanan enerjinin yüzde 50, batarya tüketiminin ise yüzde 25 oranında azalmasını sağlıyor. Bu sayede LCD ekranlar enerji verimliliği açısından OLED ekranlarla yarışabilecek hale geliyor.

Kaneka yıl bitmeden koruma filmi örneklerini Japon LCD üreticilerine dağıtmayı planlıyor. Ocak ayında ise hacimli üretime geçebilecek duruma gelecek. Ancak bu teknolojiyi barındıran ilk cihazların 2015 sonu 2016 başlarında piyasada olması bekleniyor. 

http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Japan-s-Kaneka-develops-power-saving-smartphone-film Yorum Yaz
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen recaus
recaus

Pantolonu değiştireceklerine yamayıp duruyorlar. Bu tür gelişmeleri görmek elbette sevindirici ama pil teknolojilerine öncelik vermemleri lazım.

Pil teknolojisinin sınırı var ayrıca geliştirmeye açık değil.en fazla yapılabilecek olan hızlı şarjdır.ki zaten oda 2016 gibi piyasada olacak.aynı boyutlarda 5000-10000 mah lık piller beklemeyin.
Cep telefonlarında en fazla güç tüketimini ekran yapıyor(daha doğrusu ışıklandırma yapıyor).çok daha tasarruflu ledler,ışıklandırma sistemleri geliştirilmeli verim arttırılmalı.Bu yüzden 2 gün bekleme süresi veren telefon 5-6 saat ekran süresi veriyor.şuanki lcd paneller kendinin %25 i kadar enerji harcasaydı çok rahat 15-18 saat ekran süresi elde edebilirdik.

IGZO panel teknolojisi şuanki lcd lerden %90 enerji tasarruflu bir panel.2016-2017 gibi tüm teknolojiler seri üretime hazır olacağı için çok rahat 15-20 saat ekran süresi,1 dakikada %100 dolan bataryalar (bunu geliştiren amerikalı bir kız öğrenciydi,google ile anlaşmıştı.ogünden sonra o kızdanda projesindende haber alamadık ama israilli bir firma aynı teknolojiyi geliştirdiğini iddaa ediyor tesadüfü görüyormusun)görebiliriz.ama şuan için imkansız.lityumun yerini alacak madde yok çünkü.4 kat verimli( 1 hücrede 4 kat enerji sağlayan) grafenin mesela ömrü çok düşük.10 şarjda ömrü~enerjisi lityum pille eş değer oluyor.(muş)

Eksiliyen arkadaş parmağını sehbaya çarp emi.okadar yazdım bide saygısız.
recausPantolonu değiştireceklerine yamayıp duruyorlar. Bu tür gelişmeleri görmek elbette sevindirici ama pil teknolojilerine önc...
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Blood Money 5 yıl
Çözünürlük ile değil bize bunlar ile gelin.
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Umutcan 5 yıl
Tüketimi istediğin kadar azalt, firmalar 5" avuç kadar ekrana 2k tıkmanın peşindeyken bir anlamı olmayacak. Tüketicilerin bilinçlenip büyük sayının her zaman en iyisi olmadığını anlamalı artık.
Fuzuli batarya ve cpu-gpu(ve dolayısıyla ekstradan yine batarya) tüketiminden başka birşey değil.
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TEKİN 1881 5 yıl
Ah şu bataryalar bir gelişse. Sanki daha fazla gelişmesi imkansız. İsteyince herşey olur.
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kuruwa 5 yıl TEKİN 1881
TEKIN corp.
Ah şu bataryalar bir gelişse. Sanki daha fazla gelişmesi imkansız. İsteyince herşey olur.

Yazmistim bor burda ve ya chip de okudum gerci bilmiyende yok pil de devrim borda ..
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kuruwa 5 yıl
Pilde devrim borda ama neden kullanilmiyor bilin bakalim...
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underlater 5 yıl
OLED ekranlar enerji kullanımı yönünden gerçekten iyiler ama hem maliyetleri yüksek hemde LCD kadar keskin görüntü veremiyorlar. Yapılacak en gegane çözüm telefonun 4'te 3'ünü pille kaplayıp pilin kapasitesini arttırmak. Kısa vadede en iyi çözüm malesef bu. Uzun vadede ise yukarıda bahsedilen çözümler olabilir. Veya Kağıt ekran teknolojisi geliştirilip yüksek çözünürlükte yüksek renk yoğunluğu verecek hale getirilirse belki sorun çözülür. LCD teknolojisinde arkadan ışık olması şart. Mesela "A" harfinin ekranda gözükmesi içinde LCD'nin sürekli enerji alması gerekir. OLED ekranda da oledlerin ışıldaması için sürekli enerji alması gerekir. Ama bildiğim kadarıyla kağıt ekranlarda "A" yazmak için ekrana birkez enerji uyguluyorsunuz. Sonra ekran o şekilde bir daha enerji uygulayana kadar kalıyor. Bu sayede diyelimki kitap okuyorsanız sayfayı çevirene kadar enerji harcanmıyor diyebilirsiniz. Kindle gibi kitap okuyucularda bu teknoloji olduğundan uzun süre çalışabiliyorlar...
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Neyinkafasi 5 yıl underlater
Cep telefonu ekranı kağıt ekran teknolojisi ile pek olmaz hocam.mesela ebook reader de bi yazı açarsınız ekrana dokunmassınız.bu sırada görüntü sabit kalır.enerji sadece ışıklandırmaya harcanır.ama telefonda ekranda zaten sürekli birşeyler oynuyor.görüntü sabit kalmıyor.pek bi katkısı olacağını sanmıyorum bu yüzden.
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Profes07sional 5 yıl
Lityumun dünyada az bulunmasından dolayı şirketlerin arge ye bilerek yatırım yapmadığını ve pillerin bu yüzden geliştirilemediğini profesör hocamız söylemişti
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recaus 5 yıl
Pantolonu değiştireceklerine yamayıp duruyorlar. Bu tür gelişmeleri görmek elbette sevindirici ama pil teknolojilerine öncelik vermemleri lazım.
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mehmedaltair 5 yıl
2016'ya igzo panelleri adam ederler bu da çöp olur zaten
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Neyinkafasi 5 yıl recaus
recaus

Pantolonu değiştireceklerine yamayıp duruyorlar. Bu tür gelişmeleri görmek elbette sevindirici ama pil teknolojilerine öncelik vermemleri lazım.

Pil teknolojisinin sınırı var ayrıca geliştirmeye açık değil.en fazla yapılabilecek olan hızlı şarjdır.ki zaten oda 2016 gibi piyasada olacak.aynı boyutlarda 5000-10000 mah lık piller beklemeyin.
Cep telefonlarında en fazla güç tüketimini ekran yapıyor(daha doğrusu ışıklandırma yapıyor).çok daha tasarruflu ledler,ışıklandırma sistemleri geliştirilmeli verim arttırılmalı.Bu yüzden 2 gün bekleme süresi veren telefon 5-6 saat ekran süresi veriyor.şuanki lcd paneller kendinin %25 i kadar enerji harcasaydı çok rahat 15-18 saat ekran süresi elde edebilirdik.

IGZO panel teknolojisi şuanki lcd lerden %90 enerji tasarruflu bir panel.2016-2017 gibi tüm teknolojiler seri üretime hazır olacağı için çok rahat 15-20 saat ekran süresi,1 dakikada %100 dolan bataryalar (bunu geliştiren amerikalı bir kız öğrenciydi,google ile anlaşmıştı.ogünden sonra o kızdanda projesindende haber alamadık ama israilli bir firma aynı teknolojiyi geliştirdiğini iddaa ediyor tesadüfü görüyormusun)görebiliriz.ama şuan için imkansız.lityumun yerini alacak madde yok çünkü.4 kat verimli( 1 hücrede 4 kat enerji sağlayan) grafenin mesela ömrü çok düşük.10 şarjda ömrü~enerjisi lityum pille eş değer oluyor.(muş)

Eksiliyen arkadaş parmağını sehbaya çarp emi.okadar yazdım bide saygısız.
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