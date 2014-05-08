Kaneka, enerji tüketimini azaltacak LCD film geliştirdiğini duyurdu





Günümüzde mobil cihazlar en çok batarya tüketimi konusunda eleştiriliyor ve şimdiye kadar devrim sayılabilecek bir batarya teknolojisi geliştirilmedi. Bunun yerine diğer donanımların daha az enerji harcayacak şekilde optimize edilmesine çalışılıyor. Bunlarında başında da ekran geliyor.





Bir akıllı telefonda dokunmatik ekranların yüzde 40-50 civarında enerji harcadığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan ekran teknolojilerindeki gelişmeler batarya tüketimine büyük etki yapıyor. Kaneka adlı Japon firma geliştirdiği özel bir teknoloji ile LCD ekranların batarya tüketimini yüzde 25 oranında azaltmayı planlıyor.





LCD paneller için bir koruma filmi şeklinde olan bu teknoloji, hali hazırdaki ekran teknolojilerinden iki kat daha fazla ışık aktarımı sağlıyor. Yapısında akrilik olan koruyucu film, ekranın polarizasyon tabakasını korumak için kullanılıyor. Ancak aynı zamanda ekrana ulaşan ışığın miktarını da artırıyor.





Sıradan koruma filmleri arka ışığın yüzde 10'unu başarı ile geçirirken, Kaneka'nın filmi ise yüzde 20 oranında ışık geçişi sağlayabiliyor. Böylece ekran ışığı orijinal parlaklığın yarı seviyesinde kalıyor ve hali hazırdaki tasaırmlar kadar parlaklık sunabiliyor. Bu da ekran için harcanan enerjinin yüzde 50, batarya tüketiminin ise yüzde 25 oranında azalmasını sağlıyor. Bu sayede LCD ekranlar enerji verimliliği açısından OLED ekranlarla yarışabilecek hale geliyor.





Kaneka yıl bitmeden koruma filmi örneklerini Japon LCD üreticilerine dağıtmayı planlıyor. Ocak ayında ise hacimli üretime geçebilecek duruma gelecek. Ancak bu teknolojiyi barındıran ilk cihazların 2015 sonu 2016 başlarında piyasada olması bekleniyor.

http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Japan-s-Kaneka-develops-power-saving-smartphone-film