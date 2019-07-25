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Kanser ile savaşta yeni yöntem : TRAIL

Araştırmacılar metastatik kanser hücrelerini tespit edip öldürebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntem TRAIL olarak adlandırılmakla birlikte yapılan fare deneyleri başarıyla sonuçlandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Kanserle mücadele etmenin en zor kısımlarından birini, kanserin; vücudun farklı bölgelerine yayılması oluşturuyor. Tümör dokusu cerrahi olarak çıkarılmış olsa bile kanserli doku vücudun farklı bölgelerine yayılmış olabiliyor. Vanderbilt University kurumundan bir grup araştırmacı, bu sorunu çözmek amacıyla immün sistem hücrelerini destekleyecek nanopartiküller geliştirdi. Nanopartiküller immün hücrelerin; kanda çoğalan ve göç eden kanser hücrelerini yakalıp öldürmesini kolaylaştırıyor.
Kanser ile savaşta yeni yöntem : TRAIL

Kanser dokusu vücudun neresinde başlarsa başlasın, metastaz yapmaya yani vücudun diğer bölgelerine yayılmaya başladığı zaman çok daha ölümcüloluyor hatta mantıksal olarak zıt bir şekilde, kanserli doku cerrahi olarak çıkarılmaya çalışıldığı zaman, bu girişim inflamasyona sebebiyet verip metastazı tetikleyebiliyor.

TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)


Vanderbilt araştırmacıları kanda dolaşan metastatik kanser hücrelerini tespit edip öldürebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntemin adı TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) olarak adlandırılıyor ve E-selectin ile birlikte nanopartiküler düzeydeki lipidlerin yüzeyine tutturulmuş iki farklı proteinden oluşuyor.

Nanopartiküller kana enjekte edildiği zaman E-selectin bu partikülleri beyaz kan hücrelerinden lökositlere yapışmasına izin veriyor. Lökositler zaten kanser hücrelerini avlamak için kanda dolaşıyor lakin TRAIL kaplı lökositler çok daha etkili avcılar oluyor.

Yapılan deneyler başarıyla sonuçlandı


TRAIL ile kaplı lökositler kanser hücreleri ile durmadan savaşıyor. Araştırmacılar sayısı yüzleri aşan kan örneklerinde deney yaptı ve tüm deneylerde 2 saat içinde kanser hücrelerinin yok edildiği tespit edildi. Ayrıca yeni yöntem metastaz eğilimi oldukça yüksek olan prostat, meme, over, kolorektal ve akciğer kanseri hücrelerinde de işe yaradı.

Araştırmacılar, yeni yöntemin umut verici sonuçlar verdiğini söylemekle birlikte, tedavi maksimum üç doz olarak verilebiliyor. Yeni tedavi yönteminin operasyon sırasında primer bir tümör çıkarılırken, , kaçan hücreleri yakalamak ve metastaz yapmalarını önlemek için kan dolaşımına uygulanması düşünülüyor. Ayrıca ekip tedavinin, metastatik kanseri olan hastalara verilebileceğini de düşünüyor.

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Testlerin hemen hemen hepsi fareler üzerinde yapılmış olmasına karşın ekip; yeni tedavi yönteminin insanlarda da başarılı olacağını düşünüyor çünkü proteinler, lökositler ve tedavinin bileşenleri, farelerde ve insanlarda oldukça yakınlık gösteriyor.

Yeni araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/cancer-metastasis-trail-nanoparticles/60751/ Yorum Yaz
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IceRulez 26 dk.
Cümleten hepimize geçmiş olsun şimdiden. Çok güzel bir bilgi çok mutlu oldum
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