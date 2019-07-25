Kanser ile savaşta yeni yöntem : TRAIL

Kanserle mücadele etmenin en zor kısımlarından birini, kanserin; vücudun farklı bölgelerine yayılması oluşturuyor. Tümör dokusu cerrahi olarak çıkarılmış olsa bile kanserli doku vücudun farklı bölgelerine yayılmış olabiliyor. Vanderbilt University kurumundan bir grup araştırmacı, bu sorunu çözmek amacıyla immün sistem hücrelerini destekleyecek nanopartiküller geliştirdi. Nanopartiküller immün hücrelerin; kanda çoğalan ve göç eden kanser hücrelerini yakalıp öldürmesini kolaylaştırıyor.

Kanser dokusu vücudun neresinde başlarsa başlasın, metastaz yapmaya yani vücudun diğer bölgelerine yayılmaya başladığı zaman çok daha ölümcüloluyor hatta mantıksal olarak zıt bir şekilde, kanserli doku cerrahi olarak çıkarılmaya çalışıldığı zaman, bu girişim inflamasyona sebebiyet verip metastazı tetikleyebiliyor.



TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)

TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)

Nanopartiküller kana enjekte edildiği zaman E-selectin bu partikülleri beyaz kan hücrelerinden lökositlere yapışmasına izin veriyor. Lökositler zaten kanser hücrelerini avlamak için kanda dolaşıyor lakin TRAIL kaplı lökositler çok daha etkili avcılar oluyor.

Yapılan deneyler başarıyla sonuçlandı



TRAIL ile kaplı lökositler kanser hücreleri ile durmadan savaşıyor. Araştırmacılar sayısı yüzleri aşan kan örneklerinde deney yaptı ve tüm deneylerde 2 saat içinde kanser hücrelerinin yok edildiği tespit edildi. Ayrıca yeni yöntem metastaz eğilimi oldukça yüksek olan prostat, meme, over, kolorektal ve akciğer kanseri hücrelerinde de işe yaradı.

Ayrıca Bkz.

"Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi"

Yeni araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/cancer-metastasis-trail-nanoparticles/60751/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

araştırmacıları kanda dolaşan metastatik kanser hücrelerini tespit edip öldürebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntemin adıolarak adlandırılıyor veile birlikte nanopartiküler düzeydeki lipidlerin yüzeyine tutturulmuş iki farklı proteinden oluşuyor.Testlerin hemen hemen hepsiyapılmış olmasına karşın ekip; yeni tedavi yönteminin insanlarda da başarılı olacağını düşünüyor çünküve