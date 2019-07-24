Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi

Harvard T.H. Chan School of Public Health kurumu araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmaya göre sebze ağırlıklı diyet, tip 2 diyabet riskini anlamlı bir derece azaltmakla birlikte her tür vejetaryen diyetin bu azalmayı sağlamadığı düşünülüyor.

Vegan diyet, vejetaryen diyete oranla diyabet riskini daha fazla azaltıyor

Sebze, meyve, tam tahıl, bakliyat ve kuruyemiş ağrılıklı vegan eğilimli diyetin; şeker, işlenmiş un ve işlenmiş yiyecek içeren vejetaryen beslenme düzenine göre, diyabet riskini daha fazla azalttığı tespit edildi. Ayrıca sağlıklı sebze temelli diyet uygulayan kişilerin, sağlıksız bitki temelli diyet uygulayan kişilere oranla diyabet riskinin %23 daha az olduğu belirlendi.

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Yeni meta-analiz beslenme düzeninin kişinin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakla birlikte, sadece kırmızı etin miktarının azaltılmasının, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yetmediğini de gözler önüne seriyor.



JAMA Internal Medicine

https://newatlas.com/plant-based-diet-vegan-vegetarian-diabetes-risk/60711/

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Sebze temelli diyetler son dönemlerde oldukçaolmasına rağmenvebakımından farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, konuyu mercek altına aldı.Araştırma için sayısı'i aşan kişiden oluşan,yöntemiyle incelendi.sonucundalakin herbelirlendi.Sebze temelli beslenme düzenininYapılan araştırmayla birlikte, araştırmalarınvediyetlere odaklanmış durumda.Araştırmadergisinde yayımlandı.