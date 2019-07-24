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Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi

Bilim insanları vegan-vejetaryen diyeti araştırmak amacıyla sayısı 300.000'i aşan kişiden oluşan, 9 farklı araştırmayı inceledi. Sonuçlara göre vegan diyet, diyabet riski açısından daha sağlıklı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Harvard T.H. Chan School of Public Health kurumu araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmaya göre sebze ağırlıklı diyet, tip 2 diyabet riskini anlamlı bir derece azaltmakla birlikte her tür vejetaryen diyetin bu azalmayı sağlamadığı düşünülüyor.
Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi

Sebze temelli diyetler son dönemlerde oldukça popüler olmasına rağmen vejetaryen diyetler, besin içerikleri, miktarları ve tüketim koşulları bakımından farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, konuyu mercek altına aldı.

Araştırma için sayısı 300.000'i aşan kişiden oluşan, 9 farklı araştırma meta-analiz yöntemiyle incelendi. Meta-analiz sonucunda, sebze temelli diyetin diyabet riskini azalttığı lakin her tarz vejetaryen diyetin bu azalmaya katkıda bulunmadığı belirlendi.

Vegan diyet, vejetaryen diyete oranla diyabet riskini daha fazla azaltıyor


Sebze, meyve, tam tahıl, bakliyat ve kuruyemiş ağrılıklı vegan eğilimli diyetin; şeker, işlenmiş un ve işlenmiş yiyecek içeren vejetaryen beslenme düzenine göre, diyabet riskini daha fazla azalttığı tespit edildi. Ayrıca sağlıklı sebze temelli diyet uygulayan kişilerin, sağlıksız bitki temelli diyet uygulayan kişilere oranla diyabet riskinin %23 daha az olduğu belirlendi.

Sebze temelli beslenme düzeninin yararlarının; et ve hayvansal ürün tüketiminin azalmasından, lif yönünden zengin beslenme düzeninden, obeziteden korunmadan, düşük kilodan ve bu faktörlerin kombinasyonundan dolayı oluştuğu düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor"

Yapılan araştırmayla birlikte, araştırmaların çoğu düşük kalorili ve ketojenik diyetlere odaklanmış durumda. Yeni meta-analiz beslenme düzeninin kişinin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakla birlikte, sadece kırmızı etin miktarının azaltılmasının, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yetmediğini de gözler önüne seriyor.

Araştırma JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/plant-based-diet-vegan-vegetarian-diabetes-risk/60711/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Satan In Me 1 sa. yeni yorumcu
Bu tarz iddalar genellikle ekşi sözlük piçi entel takılan köylü yavşaklardan çıkıyor. Haberin Türkçe çevirisini kesin o subhumanlar yapmıştır
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darkaura 3 sa.
beklenecek sonuc. meyve tahil ve bakliyatlarda seker iceriyor ama lif posa oranlari daha fazla, sindirimleri daha uzun surdugu icin seker kana daha yavas karisiyor.
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John Wick 3 sa.
Acaba sadece bi korelasyon mu var yoksa nedensellik mi
Belki de vegan/ vejetaryen beslenenler genellikle sağlıklarına daha fazla dikkat eden insanlar olduklarından böyle bi sonuç çıkmıştır. Belki de beslenme alışkanlıkları farklı olduğundan aldıkları ortalama kalori arasında da fark vardır. Göz önünde bulundurulması gereken bi çok faktör var. Bi okumak lazım
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deoks 4 sa.
Saygın dergilerde yayınlanmış ilginç makaleleri burada görmek güzel oluyor. Devamını bekleriz.
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