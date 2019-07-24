Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi

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Harvard T.H. Chan School of Public Health kurumu araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmaya göre sebze ağırlıklı diyet, tip 2 diyabet riskini anlamlı bir derece azaltmakla birlikte her tür vejetaryen diyetin bu azalmayı sağlamadığı düşünülüyor.
Sebze temelli diyetler son dönemlerde oldukça popüler olmasına rağmen vejetaryen diyetler, besin içerikleri, miktarları ve tüketim koşulları bakımından farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, konuyu mercek altına aldı.
Araştırma için sayısı 300.000'i aşan kişiden oluşan, 9 farklı araştırma meta-analiz yöntemiyle incelendi. Meta-analiz sonucunda, sebze temelli diyetin diyabet riskini azalttığı lakin her tarz vejetaryen diyetin bu azalmaya katkıda bulunmadığı belirlendi.
Vegan diyet, vejetaryen diyete oranla diyabet riskini daha fazla azaltıyor
Sebze, meyve, tam tahıl, bakliyat ve kuruyemiş ağrılıklı vegan eğilimli diyetin; şeker, işlenmiş un ve işlenmiş yiyecek içeren vejetaryen beslenme düzenine göre, diyabet riskini daha fazla azalttığı tespit edildi. Ayrıca sağlıklı sebze temelli diyet uygulayan kişilerin, sağlıksız bitki temelli diyet uygulayan kişilere oranla diyabet riskinin %23 daha az olduğu belirlendi.
Sebze temelli beslenme düzeninin yararlarının; et ve hayvansal ürün tüketiminin azalmasından, lif yönünden zengin beslenme düzeninden, obeziteden korunmadan, düşük kilodan ve bu faktörlerin kombinasyonundan dolayı oluştuğu düşünülüyor.
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Yapılan araştırmayla birlikte, araştırmaların çoğu düşük kalorili ve ketojenik diyetlere odaklanmış durumda. Yeni meta-analiz beslenme düzeninin kişinin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakla birlikte, sadece kırmızı etin miktarının azaltılmasının, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yetmediğini de gözler önüne seriyor.
Araştırma JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/plant-based-diet-vegan-vegetarian-diabetes-risk/60711/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle