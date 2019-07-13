Kim Nerede? 115 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 104 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 70 Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, kanserle mücadele etmek için iki farklı ilacı birleştirdi. Elde edilen sonuçlar umut verici cinsten görünüyor.
53 dk.
525
40
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti
Tam Boyutta Gör

Çağımızın vebası olarak görülen kanser hastalığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda neredeyse her gün yeni haberler duyduğumuz kanserle mücadele konusunda bir gelişme daha yaşandı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, kanserle mücadele etmek için geliştirilen bir değil fakat iki farklı tipte ilacı birleştirerek hastalığa karşı verilen savaşta yüzleri güldürecek sonuçlar elde etmeyi başardılar.

Bilim insanları yürüttükleri çalışmada PLK1 inhibitörleri ve TH588 adı verilen kanser ilaçlarını kullanmışlar. PLK1 inhibitörleri, mitoz bölünmeye müdahale ederek kanserli hücrelerin bölünüp çoğalmasını engellemeye çalışıyor. Ancak ilaç yan etki olarak ise hücrelerde oksidatif strese yol açıyor.

Tam bu noktada ise araştırmacıların aklına bir fikir gelmiş. PLK1 inhibitörlerinin kanserle daha etkin bir biçimde mücadele edebilmesi için ilacı, hücrelerin oksidatif strese müdahale etmelerini engelleyecek başka bir ilaçla birleştirmek fikrinden yola çıkan MIT araştırmacılarının imdadına TH588 adlı ilaç yetişmiş.

Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti
Mitoz bölünmeye uğrayan normal hücre (üstte). İkili ilaçlarla bölünme işlemi sekteye uğratılan kanserli hücreler (altta).

Araştırmacılar, iki ilacın bir arada kullanıldığı testlerde elde edilen sonuçlar neticesinde kanserli hücreleri ortadan kaldırmak için ilaç dozunun ciddi oranda azaltılabileceğini tespit etmişler. Normal dozun onda birinin kullanıldığı senaryolarda sonuçlar eskisine benzer şekilde çıkmış.

Farklı faydalar da tespit edildi 

Ancak hikâyenin burada bitmediğini hatırlatmamız lazım. İlaçların etkinliğini incelemeye karar veren araştırmacılar, TH588’in aslında PLK1 inhibitörü ile aynı düşmanı yani hücre bölünmesini hedef aldığını tespit etmiş. Elde edilen bulgular neticesinde ilaçların sadece tümörlere odaklandığı ve sağlıklı hücrelere dokunmadığı tespitinin araştırmacılarda sürpriz etkisi yaptığı belirtiliyor.

Bahsi geçen ilaçların halihazırda kullanımda olduğunu hatırlatan çalışmanın ekip lideri Michael Yaffe yaptığı açıklamada, “Araştırmada elde ettiğimiz sonuçlar, hastalara tedavi yöntemi olarak dönebilme ihtimalini barındırıyor.” ifadelerini kullanmış.


https://newatlas.com/mit-cancer-drug-duo-mitosis/60530/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 21 dk.
Bilimadamları buluyor ama ilaç sektörünün büyükbaşlarının sözleri geçerli oluyor, o sözler de şunlar: "Kanserli hastayı ölümden kurtarın ama tam tedavi etmeyin ki sürekli ilaç alsınlar"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti Sonraki Yeni enjeksiyon felci önleyecek 3 sa. Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 4 sa. Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı 4 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak 5 sa. Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 6 sa. Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı! 6 sa. Facebook tarafından geliştirilen yapay zeka, profesyonel poker oyuncularını yendi 7 sa. Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace 8 sa. Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor 9 sa. Akıllı Ampül | TP-Link KL 130 inceleme 9 sa. HyperX Fury RGB SSD incelemesi 10 sa. Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor 10 sa. AMD Radeon VII emekli oluyor 11 sa. Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J4 Plus var 12 sa. Ubisoft’un The Mighty Quest for Epic Loot oyunu indirmeye sunuldu 13 sa. Samsung Galaxy Note 10+ ve Watch Active 2 için yeni görseller ortaya çıktı 14 sa. Samsung, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor olabilir 15 sa. Xiaomi Mi A3 fiyatıyla oldukça iddialı olacak 16 sa. 2si1 | Android Telefonlara Güvenmeyin! 23 sa. Facebook 5 milyar dolarlık cezaya razı oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarih...
DonanımHaber
İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'...
DonanımHaber
[CANLI YAYIN 00:00'da] ::: ULTRA MUSIC FESTIVAL EUROPE 2019 ::...
DH Forum
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenilecek kız nasıl bulunur ?
DH Forum
MGS 5 Severler Artık Oyunu John Wick Olarak Oynayabilecekler
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim