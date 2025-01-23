CERN'in parçacık hızlandırıcısı kanser tedavisinde kullanılacak! İlk sonuçlar olumlu

CERN ve FLASH Radyoterapi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, genellikle parçacık fiziği üzerine çalışmaları ile tanıdığımız CERN'in tek işi, parçacıkları çarpıştırarak doğanın temel yasalarını çözmek değil. Buradaki fizikçiler, kanser radyasyon tedavisinin erişimini genişletmenin yanı sıra ulaşılması zor tümörleri ele almanın yollarını aramak için dev parçacık hızlandırıcılarla çalışıyor.
Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV) ve CERN'in FLASH adını verdiği yöntem ise, yüksek enerjili radyasyonun milisaniyeler içinde uygulanması esasına dayanıyor. Böylece, tümörleri hedef alırken, sağlıklı dokular üzerindeki hasarı da minimuma indirmiş olacak. Bu arada, tedavi sürecinin de saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu süreçte geleneksel radyoterapinin dakikalar aldığını söyleyelim. Bu da yan etkilerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor.
Peki ne zaman yaygınlaşacak?
FLASH teknolojisi şu an için cihaz boyutları ve yüksek maliyet gibi engellere sahip. CERN, bu sorunları çözmek için daha kompakt ve ekonomik cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Teknolojinin tam anlamıyla klinik uygulamalara geçebilmesi ise daha fazla araştırma ve altyapı çalışmasına bağlı. Kesin olan şu ki tamamlandığında gelecekteki uygulamalarıyla milyonlarca hastaya umut olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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