Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    CERN'in parçacık hızlandırıcısı kanser tedavisinde kullanılacak! İlk sonuçlar olumlu

    Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV), parçacık hızlandırıcı teknolojisini kanser hastaları için yeniden hazırlıyor. İlk sonuçlarda etkili olduğu kanıtlandı.
    CERN'in parçacık hızlandırıcısı kanser tedavisinde kullanılacak! Tam Boyutta Gör
    Genelde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile tanıtıdığımız Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), sahip olduğu parçacık hızlandırıcısı teknolojisini kanser hastalarının tedavisinde kullanmaya hazırlanıyor. Parçacık fiziği dışında bir alanda Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV) ile bir araya gelen CERN, "FLASH radyoterapi yöntemi" için hazırlıklara başladı.

    CERN ve FLASH Radyoterapi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, genellikle parçacık fiziği üzerine çalışmaları ile tanıdığımız CERN'in tek işi, parçacıkları çarpıştırarak doğanın temel yasalarını çözmek değil. Buradaki fizikçiler, kanser radyasyon tedavisinin erişimini genişletmenin yanı sıra ulaşılması zor tümörleri ele almanın yollarını aramak için dev parçacık hızlandırıcılarla çalışıyor.

    Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV) ve CERN'in FLASH adını verdiği yöntem ise, yüksek enerjili radyasyonun milisaniyeler içinde uygulanması esasına dayanıyor. Böylece, tümörleri hedef alırken, sağlıklı dokular üzerindeki hasarı da minimuma indirmiş olacak. Bu arada, tedavi sürecinin de saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu süreçte geleneksel radyoterapinin dakikalar aldığını söyleyelim. Bu da yan etkilerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor.

    CERN'in parçacık hızlandırıcısı kanser tedavisinde kullanılacak! Tam Boyutta Gör
    Şu ana kadar ilk sonuçlar, yüzeysel tümörlerde FLASH'ın etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca FLASH tedavisinin uygulanabilirliği, CERN’in CLIC (Kompakt Lineer Çarpıştırıcı) teknolojisi sayesinde mümkün olacak. Ancak bu teknolojinin, büyük parçacık hızlandırıcı sistemlerden daha küçük ve hastane ortamında kullanılabilir bir hale getirilmesi gerekli. CERN ise, CHUV ile ortaklaşa çalışarak bu teknolojiyi klinik ortamlara entegre etmek için önemli adımlar atıyor.

    Peki ne zaman yaygınlaşacak?

    FLASH teknolojisi şu an için cihaz boyutları ve yüksek maliyet gibi engellere sahip. CERN, bu sorunları çözmek için daha kompakt ve ekonomik cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Teknolojinin tam anlamıyla klinik uygulamalara geçebilmesi ise daha fazla araştırma ve altyapı çalışmasına bağlı. Kesin olan şu ki tamamlandığında gelecekteki uygulamalarıyla milyonlarca hastaya umut olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kafadan uydurma hikayeler kısa aşık cin belirtileri sansar kedi yer mi 1 ayda 15 kilo verilir mi sıralı sistem lpg düğmesine elektrik gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum