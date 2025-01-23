CERN'in parçacık hızlandırıcısı kanser tedavisinde kullanılacak! İlk sonuçlar olumlu

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Tam Boyutta Gör Genelde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile tanıtıdığımız Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), sahip olduğu parçacık hızlandırıcısı teknolojisini kanser hastalarının tedavisinde kullanmaya hazırlanıyor. Parçacık fiziği dışında bir alanda Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV) ile bir araya gelen CERN, "FLASH radyoterapi yöntemi" için hazırlıklara başladı.

CERN ve FLASH Radyoterapi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, genellikle parçacık fiziği üzerine çalışmaları ile tanıdığımız CERN'in tek işi, parçacıkları çarpıştırarak doğanın temel yasalarını çözmek değil. Buradaki fizikçiler, kanser radyasyon tedavisinin erişimini genişletmenin yanı sıra ulaşılması zor tümörleri ele almanın yollarını aramak için dev parçacık hızlandırıcılarla çalışıyor.

Lozan Üniversitesi Hastenesi (CHUV) ve CERN'in FLASH adını verdiği yöntem ise, yüksek enerjili radyasyonun milisaniyeler içinde uygulanması esasına dayanıyor. Böylece, tümörleri hedef alırken, sağlıklı dokular üzerindeki hasarı da minimuma indirmiş olacak. Bu arada, tedavi sürecinin de saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu süreçte geleneksel radyoterapinin dakikalar aldığını söyleyelim. Bu da yan etkilerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar ilk sonuçlar, yüzeysel tümörlerde FLASH'ın etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca FLASH tedavisinin uygulanabilirliği, CERN’in CLIC (Kompakt Lineer Çarpıştırıcı) teknolojisi sayesinde mümkün olacak. Ancak bu teknolojinin, büyük parçacık hızlandırıcı sistemlerden daha küçük ve hastane ortamında kullanılabilir bir hale getirilmesi gerekli. CERN ise, CHUV ile ortaklaşa çalışarak bu teknolojiyi klinik ortamlara entegre etmek için önemli adımlar atıyor.

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Peki ne zaman yaygınlaşacak?

FLASH teknolojisi şu an için cihaz boyutları ve yüksek maliyet gibi engellere sahip. CERN, bu sorunları çözmek için daha kompakt ve ekonomik cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Teknolojinin tam anlamıyla klinik uygulamalara geçebilmesi ise daha fazla araştırma ve altyapı çalışmasına bağlı. Kesin olan şu ki tamamlandığında gelecekteki uygulamalarıyla milyonlarca hastaya umut olabilir.

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